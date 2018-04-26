美通讯业世纪并购案落定 迎接5G大战

(德国之声中文网) 美国通信业者T-Mobile与Sprint 宣布达成协议，将以价值260亿美元换股合并，计划在2019上半年完成。合并后的新公司将沿用T-Mobile的名字，涵盖约1.3亿用户。业者相信此并购将创造许多就业机会，也有助于美国跟中国打5G战，自认能够免于反垄断法的制裁。

2014年，两家公司首次展开并购谈判，却因为当时担任总统的奥巴马提出监管问题，最终宣告破局。经过四年的来回协商，这两家电信公司的并购将囊括1亿2700万的用户。T-Mobile的执行长约翰莱格(John Legere)表示，这次并购不但会扩大美国电信业的规模，还能创造就业、改善郊区通讯品质。他们计划在未来三年内投资400亿美金做硬体升级，为下一代的5G通讯技术铺路，因应正在崛起的无人飞机与自驾车技术。

美国电信业两大巨头为Verizon与AT&T，分别有1亿1600万用户与9300万用户。此番T-Mobile与Sprint并购一旦成真，很可能会威胁到他们。日前AT&T想要以850亿美元并购影视娱乐公司时代华纳(Time Warner Inc)遭到美国政府阻拦，外界预期这次Sprint 与T-Mobile并购案也会踢到铁板。

一个退步一个进步

Sprint 负债累累、连年亏损，虽尝试使用低价吸引消费者，却因为硬体投资不够、电信波段权限不足，在郊区收讯不良而不见好。相反的，自从2011年政府挡下AT&T对T-Mobile并购案之后，T-Mobile做出许多有利消费者的改革，例如废除绑约两年的规定、重推无限流量套餐，用户数连年看涨。

Sprint现由日本通信商SoftBank持有近八成股份，T-Mobile则是德国电信旗下的一间跨境电信公司。

罗法/游言(路透社、美联社)