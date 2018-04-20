 美财长称考虑访华  中方：北京欢迎你！ | 经济纵横 | DW | 22.04.2018
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经济纵横

美财长称考虑访华  中方：北京欢迎你！

美国财政部长姆努钦透露正考虑赴中国磋商贸易问题后，中国商务部快速做出回应。姆努钦透露，他对两国贸易问题依旧持"谨慎乐观"的态度。

Buenos Aires G20 Finanzministertreffen Mnuchin (picture-alliance/Zuma/P. Murphy)

美国财政部长斯蒂芬·姆努钦资料图片

（德国之声中文网）本周日，北京表示欢迎美国财政部长斯蒂芬·姆努钦（Steven Mnuchin）访华。后者此前曾透露正考虑前往中国，与对方就贸易争端进行商谈。中美之间的贸易摩擦被视为全球经济的威胁。

世界上最大两个经济体之间的紧张关系给在华盛顿举行的国际货币基金组织和世界银行春季会议蒙上阴影。外界担心，中美之间的贸易战会给全球经济的复苏带来负面影响。

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中国和美国还没有就如何缓和贸易战的气氛举行有建设性的谈判。有分析认为，贸易战一旦开打物价上涨几乎难以避，苹果设备可能受到影响。很多来自中国的产品无法替代。 (21.04.2018)

国际货币基金组织总裁拉加德 (Christine Lagarde)一再呼吁中美解决贸易争端，否则世界经济将大受影响。除了大企业跳脚，市井小民的日常生活也将受到影响。两国民众有什麽反应？ (20.04.2018)

根据中国官方公布的最新统计数字，今年第一季度，中国对美国的贸易顺差进一步扩大，但3月份中国对全球的出口出人预料地出现下降，甚至出现逆差。 (13.04.2018)

国际货币基金组织总裁拉加德一直敦促各国不要采取可能造成破坏的保护主义，她透露，这次春季会议上"在对话方面取得了进展"。

她发表评论后不久，美国财部姆努钦宣布正考虑前往北京就贸易争端举行会谈。路透社报道，姆努钦在会议记者会上说： "我不会就具体时间置评，我也没有什么需要证实的事情，但出访的事情正在考虑当中。"中国商务部周日做出欢迎来访的回应。根据中国商务部网站报道，该部门新闻发言人表示，中方已收到美方希来北京进行经贸问题磋商的信息，中方对此表示欢迎。

特朗普上月宣布对中国数百亿美元商品征收高关税，北京也对美国的出口农产品加征关税，并威胁对美方的大豆产品也要"动刀"。

据悉，在春季会议期间，姆努钦也与中国央行行长易纲见了面。他透露两人会晤并非聚焦是中美贸易，但表示他对这个问题仍持"谨慎乐观"的态度。

姆努钦还证实，美国现为世界银行增资130亿美元，同时进行一系列改革措施，包括减少对较富裕国家的贷款 -- 此举动广泛地被视为是针对中国。

国际货币基金组织在春季会议结束时发表声明，强调了"贸易和地缘政治紧张局势日益加剧"所带来的风险。最近几个星期，拉加德多次敦促成员国不要搞保护主义，并发出警告，贸易纠纷的不确定性可能会阻碍投资，而这正是当前经济复苏的主要动力。

 

文木 / 叶宣 （路透社，法新社等）

 

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