美财长确定访中 特朗普：可能签贸易协定

(德国之声中文网) 美国总统特朗普24日说，财政部长姆努钦 (Steven Mnuchin)确定近日拜访中国，讨论两国贸易争端。

他说，“中美两国加徵大量关税，除非谈协定不然现状会持续。我觉得很有可能会签协定。”

根据《华尔街日报》消息，姆努钦可能在5月3日至4日协同经济学家纳瓦罗 (Peter Navarro)和白宫首席经济顾问库德洛 (Larry Kudlow)一起到中国访问。

特朗普在记者会上说，中美都是“玩真的”，也重申他计画要再对1000亿美元中国商品加增关税。他之前表示，中国透过不公平的贸易手段造成3370亿贸易逆差，影响美国企业基础和劳力。

“贸易问题可以解决。我上任以来，中国对我们展现前所未有的尊重。”特朗普再次强调他和中国国家主席习近平的关係极好。

中美二战以来最严重贸易冲突一触即发。两国目前都提出了对500亿美元商品加增关税计画。

姆努钦乐观认为两国不会真的打贸易战。上週他也与中国、日本和欧洲财政官员会面商讨。

中国之前则是由国家主席习近平宣示向外资开放市场，被认为对贸易争端释出善意。

未来战场--“中国製造2025”

“中国製造2025”方案预计在2025年让中国从“製造大国”迈入“製造强国”。但美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)却说这个计画“很可怕”，危及美国智慧财产权。美国贸易代表署也曾说，中国胁迫美国公司转移智慧财产权给中国公司，是为了掌握科技领先地位。

他说，“这是一个很严重的问题...不能朝那个方向发展”。他认为中国想要主导所有热门产业，从航太、通讯、机器人和电动车。

“以前中国是世界工厂，现在他们想要成为世界科技中心。”罗斯说中国想要将传统产业贸易顺差带来的利益投入半导体研发还有“各种你想的到的研究”。

罗斯之前就曾说中国的策略对美国造成威胁。美国贸易代表莱特希泽 (Robert Lighthizer) 也说，对中国进口产品加征关税的名单是针对“中国制造2025”。

夏立民/罗法 (美联社、法新社、德新社)