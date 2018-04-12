 美英法联手空袭叙利亚 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.04.2018
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时政风云

美英法联手空袭叙利亚

作为对叙利亚政府上周被指使用化学武器的回应，美国联合英国和法国对叙利亚军事设施实施“精准打击”。

Syrien - US-Militärschlag auf Damaskus (picture alliance/AP Photo/H. Ammar)

(德国之声中文网）美国总统特朗普于当地时间周五（4月13日）晚间发表讲话指出，这次打击是对阿萨德政府使用化学武器杀害本国人民的回应。美国国防部长马蒂斯（James Mattis）表示对叙利亚当局的三座化学武器设施实施了精准打击，其中包括首都大马士革附近的一个化学武器研究中心。马蒂斯称空袭已经结束，这次攻打叙利亚属于一次性行动，专注于向叙利亚总统阿萨德发出强烈信息，同时避免对当地人民造成伤害，日后是否会继续对叙利亚展开攻击，则取决于阿萨德政权是否会继续使用化学武器。

USA - Trump ordnet Militärschlag auf Syrien an (picture-alliance/dpa/AP/S. Walsh)

特朗普：这次打击是对阿萨德政府使用化学武器杀害本国人民的回应

法国总统马克龙证实法国参与了此次袭击。英国首相特蕾莎·梅确认英国介入打击行动的同时表示，"除了动用武力，没有其他可行的选项"。

俄罗斯驻美国大使阿纳托利安东诺夫（Anatoly Antonov）威胁美国称打击行动将带来后果。俄罗斯外交部则表示，西方国家攻击了大马士革，一个主权国家的首都，该国家努力在恐怖主义侵略的条件下生存多年，而叙利亚首都在该国有机会实现和平未来时遭到攻击。和俄罗斯一样，叙利亚政府也认为美国的行为违反国际法。

安静/凝炼（路透社，美联社）

DW.COM

"说叙政府使用化武，是一种可疑的判断"

在叙利亚政府军是否使用化学武器的问题上，中国低调且一如既往地支持俄罗斯的路线。只要阿萨德政权稳固，北京就暂时没有采取行动的必要。 (13.04.2018)  

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美俄为叙利亚“尚未确认的”化武案针锋相对

叙利亚传出平民遭政府军化武攻击的消息，美国为此在安理会上质问俄罗斯，而俄罗斯坚称没这回事。如今，联合国在当地的工作人员表示，他们也无法确认化武袭击确有其事。 (10.04.2018)  

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Syrien Duma Trauer nach Giftgasangriff

美国仍无法决定如何应对叙国化武 13.04.2018

叙利亚人民遭遇化学武器攻击，凶手是谁尚无定案，如何制裁也没有结论。在各国你来我往的争论之中，叙利亚的人民日夜难眠。

USA Sitzung des UN-Sicherheitsrats in New York

美俄为叙利亚“尚未确认的”化武案针锋相对 10.04.2018

叙利亚传出平民遭政府军化武攻击的消息，美国为此在安理会上质问俄罗斯，而俄罗斯坚称没这回事。如今，联合国在当地的工作人员表示，他们也无法确认化武袭击确有其事。

媒体看中国

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德语媒体：特朗普重提TPP是针对中国？

德语媒体基本一致地给特朗普总统贴上破坏世界自由贸易的标签。不过，周五《明镜在线》则发表评论认为特朗普的做法可以理解。还有，白宫主人为什么突然间再提TPP，也耐人寻味。 