美英法联手空袭叙利亚

(德国之声中文网）美国总统特朗普于当地时间周五（4月13日）晚间发表讲话指出，这次打击是对阿萨德政府使用化学武器杀害本国人民的回应。美国国防部长马蒂斯（James Mattis）表示对叙利亚当局的三座化学武器设施实施了精准打击，其中包括首都大马士革附近的一个化学武器研究中心。马蒂斯称空袭已经结束，这次攻打叙利亚属于一次性行动，专注于向叙利亚总统阿萨德发出强烈信息，同时避免对当地人民造成伤害，日后是否会继续对叙利亚展开攻击，则取决于阿萨德政权是否会继续使用化学武器。

法国总统马克龙证实法国参与了此次袭击。英国首相特蕾莎·梅确认英国介入打击行动的同时表示，"除了动用武力，没有其他可行的选项"。

俄罗斯驻美国大使阿纳托利安东诺夫（Anatoly Antonov）威胁美国称打击行动将带来后果。俄罗斯外交部则表示，西方国家攻击了大马士革，一个主权国家的首都，该国家努力在恐怖主义侵略的条件下生存多年，而叙利亚首都在该国有机会实现和平未来时遭到攻击。和俄罗斯一样，叙利亚政府也认为美国的行为违反国际法。

安静/凝炼（路透社，美联社）