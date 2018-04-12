美英法空袭叙利亚 特朗普：“使命完成了‘

(德国之声中文网）美国总统特朗普于当地时间周五（4月13日）晚间发表讲话指出，这次打击是对阿萨德政府使用化学武器杀害本国人民的回应。美国国防部长马蒂斯（James Mattis）表示对叙利亚当局的三座化学武器设施实施了精准打击，其中包括首都大马士革附近的一个化学武器研究中心。马蒂斯称空袭已经结束，这次攻打叙利亚属于一次性行动，专注于向叙利亚总统阿萨德发出强烈信息，同时避免对当地人民造成伤害，日后是否会继续对叙利亚展开攻击，则取决于阿萨德政权是否会继续使用化学武器。

法国总统马克龙证实法国参与了此次袭击。英国首相特蕾莎·梅确认英国介入打击行动的同时表示，"除了动用武力，没有其他可行的选项"。

在宣布美国为首的对叙空袭取得成功时，特朗普总统沿用了前任总统曾有过的说法：“使命完成了”（mission accomplished）。

周六（4月14日），特朗普推文道：“昨晚完美实施了精准打击。谢谢法国和英国的明智及其优异的军事力量。不能有比它更好的结果了。使命完成了! ”

2003年5月，进军伊拉克6星期之后，时任美国总统乔治·沃克·布什站在一艘航母上，身后是一面巨大的“使命完成”横幅，大声宣布，“在伊拉克的主要军事行动结束了”。

然而，在此之后，伊拉克战事延续了多年；这面巨大横幅成了美国在这个长期而费用高昂的冲突中误判和失误的一大象征。因对伊动武，布什受到激烈抨击。

俄罗斯驻美国大使阿纳托利安东诺夫（Anatoly Antonov）威胁美国称打击行动将带来后果。俄罗斯外交部则表示，西方国家攻击了大马士革，一个主权国家的首都，该国家努力在恐怖主义侵略的条件下生存多年，而叙利亚首都在该国有机会实现和平未来时遭到攻击。和俄罗斯一样，叙利亚政府也认为美国的行为违反国际法。

叙政府：三名平民受伤

据路透社周六报道，叙利亚国家媒体称，在美国为首的西方空袭行动之后，已经有三名平民在霍姆斯地区受伤。相关导弹的目标是霍姆斯的一个军用设施，叙利亚军方对导弹实施了拦截，其中有的导弹偏离了飞行轨道，因此伤及平民。叙利亚媒体还称，针对首都大马士革一座研究设施的袭击仅仅造成了财产损失。

据美国国防部长马蒂斯透露，由美英法三国联合进行的这次行动，一共发射了超过100枚导弹，并且击中了叙利亚三座重要的化学武器设施。据俄罗斯塔斯通讯社援引莫斯科国防部报道称，大多数导弹都已经被叙利亚空军拦截。

莫斯科国防部还在声明中表示，俄罗斯没有动用其部署在叙利亚领土上的反导系统去拦截西方盟军的导弹。俄军在塔尔图斯设有海军基地，在赫迈米姆还有一座空军基地。此前莫斯科已经证实，美国及其盟友此次发射的导弹没有进入俄军在这两个军事基地所负责的“管辖区域”。

避免与俄罗斯正面冲突

法国方面强调，此次空袭并非意在挑起对峙。因此美英法盟军在实施行动之前已经向俄罗斯提前发出了警告。据总部位于英国的叙利亚人权观察组织透露，根据俄罗斯所掌握的情报，所有成为空袭目标的军事设施都已经在三天前紧急清空。美国方面还指出，在选择袭击目标的过程中，西方盟军刻意排除了任何波及俄罗斯军队的可能性。

英国国防大臣威廉姆森（Gavin Williamson）称空袭行动相当成功。面对媒体的提问，西方盟国是否面临着与俄罗斯展开一场新冷战的威胁，威廉姆森回应道，可以说双方之间的关系已经跌到了低谷。

德国总理表示支持

德国总理默克尔对美英法在叙利亚采取的空袭行动表示支持。“相关军事行动是有必要且恰当的，目的在于维护反对化学武器的国际规则，警告叙利亚政府不要继续违反相关规定”，默克尔还表示，德国对于美国、英国和法国以这种方式履行其作为联合国安理会常任理事国的责任表示支持。

土耳其对西方盟军的这次空袭行动表示赞赏，称之为“对（发生在杜马的）化武袭击的合理回应”。土耳其外交部周六表示，“我们对此行动表示欢迎，在杜马发生的化学武器袭击之后——多方普遍认为是叙利亚政权所为——这次空袭行动使得人类的良心得到了一定的解脱”。安卡拉方面还表示，使用大规模杀伤性武器是一项反人类的罪行，而种种证据显示，叙利亚政府发动了这样的袭击。国际社会尤其是联合国安理会必须共同采取行动，不让使用化学武器的罪犯逍遥法外。

以色列称美国领导的这次空袭行动给叙利亚掌权者阿萨德划定了一条红线。以色列一名政府代表表示，美国总统特朗普以此让阿萨德明白，使用化学武器就等于跨越了这条红线。

而作为阿萨德盟友的伊朗则对美英法的空袭行动予以谴责。伊朗最高精神领袖哈梅内伊成美、英、法三国的政府首脑是“罪犯”，并且宣称他们的目的不可能得逞。俄罗斯总统普京已经向联合国安理会提出要求召开紧急会议，克里姆林宫已经对西方盟军的行动予以严厉谴责。

中国外交部发言人华春莹周六表示，中国反对在国际关系中使用武力，“任何绕开安理会采取的单边军事行动都有悖《联合国宪章》的宗旨和原则”，中方敦促有关各方回到国际法框架内，通过对话协商解决问题。

针对美英法三国称此次军事打击是针对叙利亚化武袭击事件，对此华春莹表示，在进行“全面、公正、客观调查”之前，不应该对叙利亚疑似化武袭击事件“预断结果”。

安静/雨涵/凝炼（路透社，美联社）