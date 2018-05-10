美朝峰会选址新加坡 金正恩专机够不够力？

（德国之声中文网）朝鲜领导人金正恩远赴新加坡与美国总统特朗普会面的计划带来了交通上的挑战。因为朝鲜方面可能要动用苏联时代的飞机搭载金正恩和他的专用轿车，以及数十名安全人员和其他后勤工作人员。

一位韩国青瓦台官员告诉路透社记者，之所以选择新加坡作为有史以来美朝现任领导人第一次会晤的地点，一方面是由于新加坡距离平壤不算太远，飞行时间适中，另一方面也是出于新加坡的政治中立性。

自从2011年接任朝鲜最高领导职务以来，金正恩为外界所知的飞行出访只有一次--那就是本周初他到大连与中国国家主席习近平会晤。当时他乘坐的是苏制的伊尔-62M型号专机，另外还有一架运输机随行，熟悉朝鲜事务的人表示运输机内装载的应该是金正恩的专用轿车。

"看起来，（金正恩）大连之行更像是一次试飞"，美国智库战略与国际研究中心（CSIS）太平洋论坛研究员阿布拉哈米安（Andray Abrahamian）表示。这位学者的另一重身份是位于新加坡非政府组织朝鲜交流中心（Choson Exchange）的执行主任。

金正恩与习近平在大连会面

新加坡距离平壤顺安国际机场4700公里，是伊尔-62M专机可以轻松完成的飞行距离。这种前苏联在上世纪七十年代研制的四发动机远程喷气式客机，最远航程可达1万公里。

不过，随行的伊尔-76运输机在满载的情况下，最多只能飞行3000公里。所以人们猜测，运输机要么就得在中途的一个"友邦"降落加油，比如越南；要么飞机就只能减载飞行。这种运输机最早是用于向前苏联的偏远地区运送重型机械，据称机内装载空间非常大，足以装下一辆巴士车，或者两个货运集装箱。

金正恩已故的父亲金正日在位期间为数不多的出访都是乘坐装甲列车。据一位知情的朝鲜脱北者介绍，金正日从不乘坐飞机出访，主要是担心飞机在空中被击落。而与父亲相比，金正恩似乎并不排斥飞行。但是远途飞行的确也给通讯和安全设备以及工作人员的运输带来了更大的挑战。

只有一间够规格的总统套房？

曾经在朝鲜政府供职、脱北后担任首尔的朝鲜战略信息服务中心负责人的李尹镐（Lee Yun-keol，音译）表示，金正恩此番出行将需要数十名安全人员随行，此外还需要携带诸多设备，包括领导人专用洗手间。

这也就意味着需要大量的航空燃油，它属于受到联合国制裁措施限制对朝进口的精炼油范畴。金正恩的两架飞机要从平壤飞到新加坡，每架飞机将需要大约50吨的燃油。

作为朝鲜主要的燃油来源国，中国今年3月仅仅向朝鲜出口了3吨的航空燃油，中国海关在1月和2月没有任何的官方出口记录。

但是朝鲜民航客机在商业运营过程中，可以在中国和俄罗斯装载额外的燃油。国际安全专家认为，朝鲜应该有一定的航空燃油储备，因为这也是其导弹计划所需要的燃料。

"原本美国更倾向于把会晤地点选在日内瓦"，韩国青瓦台这位要求保持匿名的官员对路透社透露，"但是最后选定了新加坡，因为这是对于金正恩来说最为现实的飞行目的地，如果要考虑飞行时间和飞行距离的话。"

这位官员表示，原本美朝双方也曾考虑把板门店作为会晤地点。上个月，那里刚刚举行了有史以来的第三次朝韩领导人会晤。韩国方面并不清楚为什么最后没有选择板门店。

关于在新加坡会晤的具体地点，官方并没有提供信息，但事实上新加坡有多处具备高安全级别的地点。新加坡总理李显龙周五与特朗普通电话时表示，"为主办此次会晤感到荣幸，并将尽最大努力确保会晤顺利、成功举行"。

据知情人士透露，美朝领导人会晤的日程安排是6月12日这一天，但是如果两位领导人当中有一人或者两人都决定要在新加坡留宿一晚的话，就可能会有些问题了。因为整个新加坡符合美国总统"安全规格"的酒店客房只有一间，那就是香格里拉大酒店峡谷翼总统套房，目前该套房在6月12日这一晚的住宿费用标价是7500美元。

雨涵/任琛（路透社）