美朝会哪里见 特朗普：和平之家好不

本周一，特朗普提出建议，他与金正恩的会面可在板门店韩国境内的“和平之家”举行。
（德国之声中文网）上个星期，韩国总统文在寅和朝鲜领导人金正恩就在"和平之家"举行了历史性的会晤。特朗普在推特上写道："有好几个国家都是会议的备选地点，但是，比起第三方国家，朝韩边境的'和平之家'不是更具代表性、重要、 也更有持续性吗？ 只是问问！"
一周多前，特朗普向媒体透露，美朝首脑会面有5个地点选项，但没有一个地方在美国境内。
韩国经济研究所媒体部负责人吉普森（Jenna Gibson）就此向CNN分析指出："朝鲜要寻找一个对他们相对态度友好的国家举行这场会晤，这样一来选择本来就不多，地点也得是金正恩能够快速、安全到达的地方。"
她还表示："我们都知道特朗普不爱出行，尤其是不爱出远门。他甚至会为了能早点回家去缩短行程。他一定希望会议能够在离美国最近的地方召开。" 吉普森认为，选择蒙古首都乌兰巴托"很有意义"："该国与朝鲜有着良好的历史观西，是第二个官方承认朝鲜的国家，在朝鲜战争期间也为平壤提供了一些帮助。蒙古现在以中立态度为荣，与朝鲜、韩国，以及美国都有着良好的关系。"
东南亚地区的一些国家，比如新加坡、越南和泰国也在考虑的范围之中。
美国CNBC之前报道认为，对金正恩来说，平壤会是首选。美国战略分析公司副总裁罗杰·贝克（Rodger Baker）表示："朝鲜曾暗示很想把地点定在平壤，这会向世界表明，甚至美国总统都愿意来朝鲜。这样显得朝鲜与其他大国平起平坐。" 白宫知晓其中的利害关系，预计不会让金正恩占据这种优势。
文木 / 乐然（路透社等）