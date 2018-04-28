 美朝会哪里见 特朗普：和平之家好不 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.04.2018
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时政风云

美朝会哪里见 特朗普：和平之家好不

本周一，特朗普提出建议，他与金正恩的会面可在板门店韩国境内的“和平之家”举行。

Donald Trump Telefon Daumen hoch (Reuters/J. Ernst)

特朗普打电话 资料照片

（德国之声中文网）上个星期，韩国总统文在寅和朝鲜领导人金正恩就在"和平之家"举行了历史性的会晤。特朗普在推特上写道："有好几个国家都是会议的备选地点，但是，比起第三方国家，朝韩边境的'和平之家'不是更具代表性、重要、 也更有持续性吗？ 只是问问！"

一周多前，特朗普向媒体透露，美朝首脑会面有5个地点选项，但没有一个地方在美国境内。

韩国经济研究所媒体部负责人吉普森（Jenna Gibson）就此向CNN分析指出："朝鲜要寻找一个对他们相对态度友好的国家举行这场会晤，这样一来选择本来就不多，地点也得是金正恩能够快速、安全到达的地方。"

她还表示："我们都知道特朗普不爱出行，尤其是不爱出远门。他甚至会为了能早点回家去缩短行程。他一定希望会议能够在离美国最近的地方召开。" 吉普森认为，选择蒙古首都乌兰巴托"很有意义"："该国与朝鲜有着良好的历史观西，是第二个官方承认朝鲜的国家，在朝鲜战争期间也为平壤提供了一些帮助。蒙古现在以中立态度为荣，与朝鲜、韩国，以及美国都有着良好的关系。"

东南亚地区的一些国家，比如新加坡、越南和泰国也在考虑的范围之中。

美国CNBC之前报道认为，对金正恩来说，平壤会是首选。美国战略分析公司副总裁罗杰·贝克（Rodger Baker）表示："朝鲜曾暗示很想把地点定在平壤，这会向世界表明，甚至美国总统都愿意来朝鲜。这样显得朝鲜与其他大国平起平坐。" 白宫知晓其中的利害关系，预计不会让金正恩占据这种优势。

  • Korea-Gipfel (KOCIS)

    朝韩峰会现场直击

    民众送行

    韩国总统文在寅在出发之前，先与送行民众一一握手。现场飘着许多大韩民国与和平统一的旗帜。

  • Innerkoreanischer Gipfel (Reuters/Kim Hong-ji)

    朝韩峰会现场直击

    车队出发

    文在寅在车队护送下，前往位于非军事区的和平之家接见金正恩。图中，车队正要走上"不归桥"。

  • Korea-Gipfel (KOCIS)

    朝韩峰会现场直击

    边界的等待

    文在寅站在北纬38度线的韩国一侧等待即将到来的金正恩。

  • Korea-Gipfel (Reuters/Korea Summit Press Pool)

    朝韩峰会现场直击

    历史性的一握

    金正恩在抵达北纬38度线时伸出手，与文在寅历史性的一握。

  • Innerkoreanischer Gipfel (Reuters)

    朝韩峰会现场直击

    即兴的一步

    文在寅问: "你来了韩国，那我什么时候可以去朝鲜?" 闻此，金正恩即兴牵着文在寅跨越38度线，拍张照，再一起跨回韩国。

  • Innerkoreanischer Gipfel (KOCIS)

    朝韩峰会现场直击

    华丽阵仗

    南韩传统仪仗队身着多彩民族服装列队欢迎金正恩进入板门店广场，随后吹奏民谣阿里郎。

  • Innerkoreanischer Gipfel (Reuters)

    朝韩峰会现场直击

    上午议程开始

    朝韩双方代表进入和平之家会议室，左方为韩国代表，右方为朝鲜代表。金正恩胞妹金宇正也在场。

  • Korea-Gipfel (Reuters)

    朝韩峰会现场直击

    种下和平

    金正恩与文在寅两人共同为象征和平的松树覆上两韩的土壤，随后也浇上来自两韩的水。

  • Korea-Gipfel 2018 Umarmung Kim und Moon (Reuters)

    朝韩峰会现场直击

    和平的拥抱

    金正恩与文在寅签署《板门店宣言》之后，大力拥抱彼此。宣言中包含了去核化、多边谈判、持续性的和平与离散家庭处置。


文木 / 乐然（路透社等）

 

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