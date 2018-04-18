 美日在棕榈岛会谈 三大重点一次看懂 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.04.2018
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时政风云

美日在棕榈岛会谈 三大重点一次看懂

安倍晋三此次到美国做客，刚好与美国派凖国务卿蓬佩奥拜访朝鲜重叠。日本和美国各自有什么盘算?

USA Palm Beach Pressekonferenz Shinzo Abe und Donald Trump (Imago/UPI Photo/G. Rothstein)

特朗普即将与访美的安倍晋三道别，两人在棕榈岛的马阿拉歌共同举行记者会。

(德国之声中文网) 美国总统特朗普在17-19日在佛罗里达州棕榈滩与安倍晋三进行会谈。我们在下面整理了三大重点以及双方答复。

双边还是多边协定

日本表达了希望美国重返跨太平洋伙伴协定(TPP)，但是美国偏好双边协定。在联合记者会上，美日两国说已经同意会加紧贸易对谈。安倍说日本将与美国洽谈 自由、公平、对等 的贸易协定，这并未明指到底是双边协定还是TPP。相对安倍，特朗普的立场倒是坚定明确。他在同个记者会上又再度强调了他偏好签订双边协定，降低对日本的出超。这可能跟他在美国国内的政治立场有关: 他承诺选民要提振经济、要签对美国有利的条约，在外交时要强硬执行美国优先

钢铝税豁免

安倍在此次会谈中，也积极劝说美国不要对日本课征钢铝关税。安倍说，日本的钢铝不会对美国造成负面影响，而且日本钢铝品质高，很难找到替代品。但是特朗普尚未明确回复这个请求，只说美国已经跟很多国家开始谈判，而其中很多国家已经确定要缴税给美国

朝鲜问题

除了与美国沟通贸易问题，安倍晋三此行还期望美国帮忙处理朝鲜问题。日本三月底已经放出与金正恩首脑峰会的邀请，却迟迟未获回应。现在确定将与金正恩会面的领导人，除了韩国文在寅，就只有特朗普。

70、80年代，朝鲜为了要让自己的特工伪装成日本人来打击韩国，绑架了日本平民，至今已经数十年，仍未释放他们。安倍晋三对特朗普说，拯救日本平民是优先要务。特朗普对这项请求积极回应，说美国会非常努力 把被绑架的日本人带出来。他承诺安倍，将会把这件事情排入与金正恩对谈的议程中。特朗普说: 为了让这些人回家，我们会非常、非常努力。 他也说他正在与朝鲜协商，希望他们释放三个被朝鲜拘禁的美国人质，也很有机会成功。然而，特朗普也说，若他事前判断美朝峰会对他没有好处，他就不会赴约；若在峰会当中他感到对谈没有收获，他也会马上离席。

特朗普与安倍是长久的高尔夫球友，排出上午时间与安倍切磋高尔夫球。

罗法/夏立民 (路透社、美联社)

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