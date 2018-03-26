美抗议战机遭中方激光干扰 中方否认

（德国之声中文网）位于非洲之角的吉布提设有一个美军基地，驻军人数大约四千人，其中包括特种部队。美国军机执行索马里和也门使命时也在这一基地起降。

过去几十年来，美军一直在打击激光干扰美国战斗机的行为。但五角大楼的抗议突显了这一问题的严重性，因为吉布提美军基地数英里之外，设有一座中国的军事基地。

五角大楼发言人怀特（Dana White）对记者表示："已经发生了一系列严重事件，我们已正式向中方提出交涉，并要求中方对此类事件展开调查。"

怀特表示，五角大楼相信这些激光干扰事件为中国公民所为，过去短短几周时间内，已经发生了近十起此类事件。进行激光干扰的意向目前尚不明了。

一名不愿透露姓名的美国官员表示，上个月发生的一起此类事件中，两名C-130飞行员的眼睛受了轻伤。

这名官员说，在数起事件中，曾有来自中国军事基地的激光束指向美国战机。

中国国防部在一份简短声明中指出，美方的指控纯属无中生有。

"我们已经通过官方渠道对这些不实指控予以了驳斥。中国方面一贯坚决遵守国际法和当地法律，严格履行维护地区和平稳定的义务。"

中国外交部发言人华春莹表示，中方对相关指控进行了"认真的核查"，并称美方相关指控毫无根据。

在中国外交部的例行新闻发布会上，华春莹表示："应当提请美国相关人士注意自己言论的真实性，而不是凭空臆测或指责别人。"

吉布提位于红海和苏伊士运河的入口处，具有重要的战略地位。

今年美国军方已经将抗衡中国和俄罗斯作为新国防战略的重点。

达扬/凝炼（路透社）