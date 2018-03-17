美批准商售潜艇技术 台湾欣喜之余亦有隐忧

（德国之声中文网）据台湾中央社周六（4月8日）援引台湾国防部报道，美国国务院公告台湾潜舰国造的行销核准证（marketing license），感谢美国政府重视台湾国防安全，提供适足的防卫需求。

台湾国防部发言人陈中吉将美国的这一举动称作一大"突破"。他向法新社表示："这是整个过程的一部分。我们将循序渐进"，但是没有透露更多细节。

台湾总统府发言人林鹤明对此表示："美国政府的这项决定，不仅将有助于台湾自我防卫力量的提升，对区域的安全稳定更将带来有重要助益。对于美国落实台湾关系法与六项保证的坚定承诺，我国表示诚挚感谢。"

路透社报导称，一名美国国务院的官员指出，美国方面将持续审视台湾的国防需求以及与台湾当局特殊采购计划的相关问题。这名官员称："美国对台军售的政策历经7个不同美国政府，一直都保持一致，这一政策对台湾的安全、对维护台湾海峡的稳定与和平起到重要作用。"

法新社认为，美国的最新动作很可能会激怒中国。特朗普政府上个月签署了使美台之间高层官员互访合法化的《台湾旅行法》，加上目前中美贸易争端僵持不下，美国国务院宣布的消息或使两国关系雪上加霜，尤其因为中国政府认为潜艇属进攻性武器，一直强烈反对美国向台湾出售潜艇。

美国潜艇杳无音讯

2001年，时任美国总统乔治·W·布什曾批准向台湾出售8艘常规动力潜艇，作为1992年以来美国对台最大规模军售的一部分。但此后，台湾从美国进口潜艇一事便被搁置，少有实质进展。

美国已经40多年没有建造常规动力潜艇。而据媒体报道，德国和西班牙都拒绝向台湾提供设计方案，以避免触怒北京政府。

台湾海军目前拥有四艘潜艇，但其中仅有两艘能够投入战斗。其他两艘是美国建造于上世纪40年代的产品，过于老旧无法参与实战。

台湾力推"潜艇国造"

在中国军力迅猛增长的背景下，台湾显然已对迟迟未能付诸实施的美国潜艇购买计划失去耐心。

2014年底，台湾宣布正式启动自行建造潜艇计划。去年4月，台海军参谋长李宗孝首次证实计划建造的舰艇数量，他对立法院表示："在我们的自造潜艇项目中，我们希望制造八艘潜艇。"潜艇将由台湾国有控股造船公司CSBC建造，董事长程文龙对立法院表示，初步设计将在2018年初完成。台湾军方和国防工业方面的官员说，预计第一艘潜艇将会在10年内入列。

台湾自造潜艇的最大问题是是否能从美国或其它西方国家获得有关潜艇制造的技术转让。现在美国国务院批准该国厂商通过商业渠道向台湾出售关键的潜艇技术与零部件，对台湾无疑是一个好消息。

后续进展 尚待观察

然而，台湾官方感谢之余，有当地媒体提醒后续进展尚待观察。台湾《苹果日报》7日援引消息人士报导称："美方厂商对于我国潜舰国造跃跃欲试，但碍于要与台湾厂商沟通潜舰相关技术与装备取得时，须经过美国务院同意才行。美厂商向美国务院提出申请后，等了一年多，国务院才同意，这对我潜舰国造是一大突破。但纵使台美厂商沟通顺利，最后相关技术输台还是得经由美国务院同意，现在谈取得这些技术与设备还太早。"

《亚太防务杂志》总编辑郑继文接受中央社访问时也认为，美国同意技术放宽对国舰国造确实有帮助，但即便放宽了，红区设备涵盖武器、声纳、通讯、水机发电机等范畴，美方不见得会全部供应，日后即便愿意供应，台湾也没有组装、测试等相关经验，确实还有很长一段路要走。

他举例，美国潜舰目前都使用核动力，但台湾的潜舰规格是柴电主机，美国无法供应情况下，台湾势必得寻求日本、意大利、德国等国家的帮助，但这些国家是否愿意协助，又回到了"大陆政治压力"的老问题上。

《中时报》评论道："这次美国国务院公告'商售'的时机点，恰逢美陆贸易战打得不可开交之时，这下突然点燃台湾'潜舰国造'的希望，不免让人多做联想。尤其是川普政府对于'台湾牌'的使用时机，似乎越来越得心应手，而且每一次使出来，总是能收到预期的效果。""在当前美陆对抗的情势下，身为棋子的台湾，每一步都必须走得谨慎无比，甚至得预测两强的下一步，才能够走出一条活路。"