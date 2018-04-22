（德国之声中文网）德国是2015年伊朗、欧盟、俄罗斯、中国和美国共同签订的"联合全面行动计划"（JCPOA/简称"伊朗核协议"）的坚定支持者。按照协议内容，德黑兰政府将严格限制其核计划，并保证不研发核武器。作为回报，联合国、欧盟和美国放松针对伊朗的制裁措施。

特朗普则认为伊朗核协议是"最糟糕的协议"，并指责伊朗政府没有遵守协议内容。这位美国总统拒绝在协议120天到期时予以延长，甚至宣称考虑正式撕毁协议，但在作出最终决定之前收回成命。尽管如此，他依然威胁称要重新对与伊朗进行贸易的国家实施次级制裁，而这一步很可能会导致协议彻底失败。德国和欧盟伙伴均希望阻止这一局面的发生。

贸易失衡与关税

特朗普指责欧盟和德国对美国实施不公平的经济政策，并以美国高达525亿欧元的巨额贸易赤字作为例证。他声称要从5月1日起对从欧洲进口的钢铁施加惩罚性关税，还特意"点名"德国汽车业作为下一个潜在的制裁对象。此外，特朗普的经济保护主义还导致有关跨大西洋贸易和投资伙伴关系（TTIP）的谈判陷入停滞。

德国支持全球自由贸易，希望TTIP重新获得生机。欧盟委员会认为，如果TTIP得以签署实施，欧盟经济将从中受惠1200亿欧元，美国也会有900亿欧元的增长。德国指出，欧盟针对美国进口商品的总体税率略低于美国对欧盟产品所征收的税率。德国表示愿意重新就关税问题展开协商，上一次类似协议还是1994年制定的。但柏林同时表示，如果特朗普要在贸易问题上开战，欧盟将针对摩托车、牛仔裤和波本威士忌等美国产品进行反击。

国防开支

美国希望北约成员国德国能够增加军费

在北约各成员国中，特朗普尤其批评德国的国防开支太少。言下之意是，美国军费开支庞大，德国乘机"揩油"。特朗普希望德国承诺将国民生产总值的2%用于防务，这也是北约成员国在2014年设定的目标。

德国目前的军费开支约为370亿欧元，相当于国民生产总值的 1.2% 。按照本届默克尔政府的联合执政协议，军费开支将略有增长，但绝对不可能达到特朗普所希望的2%。柏林方面辩称，德国在发展援助方面支出相对较多（2016年为233亿欧元），这也起到了预防全球冲突爆发的作用，因此也应该被视为对于全球安全作出的贡献。

环境保护

德国是全球最为积极的巴黎协议倡导者，该协议旨在减少温室气体排放，与"不可逆转的"气候变化作斗争。尽管如此，柏林政府承认，德国自己也无法完成巴黎协议中所制定的2020年减排目标。

特朗普宣布，美国将在下一个可能的时间点，也就是2020年11月退出巴黎协议。尽管他后来又暗示美国可以考虑重新加入协议，德国已经基本认定特朗普在这一议题上不会有所改变。

移民与难民

没有其他议题比"移民与难民"更为突显默克尔的德国与特朗普的美国之间的差别。民粹主义的特朗普在选战中多次强调要在美国墨西哥边境修筑高墙，阻挡非法移民，而政治光谱非左非右的默克尔则在2015年至2016年之间对难民奉行欢迎政策。

在当选美国总统后不久，特朗普就对德国《图片报》表示，默克尔"允许非法分子进入国家时一个灾难性的错误"。而默克尔则表示，在美国南部边境修筑高墙无法解决非法移民的问题。

德俄天然气管道

德国计划修建第二条途径波罗的海连接俄罗斯的天然气管道，特朗普对此大加挞伐。他认为，这会增加德国和其他欧洲国家对于克里姆林宫的依赖。特朗普宣称，德国最终会向俄罗斯"支付数十亿美元"，"这是不对的"。

欧盟的东欧成员国也同意特朗普对于德俄天然气管道的担忧，德国则指责华盛顿这样做只是为了向欧洲出口美国的液化天然气。