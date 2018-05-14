美媒：救中兴有企图 　特朗普打算盘

之声中文网) 美国总统特朗普14日在推特上为自己辩护，说中兴通讯在美采购零件比例高，又说禁令翻转是因为中美贸易谈判和与中国国家主席习近平的个人关系。

⟪华尔街日报⟫报导，中兴通讯暂缓制裁的背后有条件交换。知情人表示，华府以此换取北京取消对美价值百万美元农产品所加徴的关税。

美国商务部长罗斯１４日表示，华府将考虑“替代补救措施”，禁止美国公司与中国手机制造商中兴通讯合作。

“中兴做了一些不合适的事情，他们已经承认，”罗斯在全国新闻俱乐部说。。 “问题是，除了之前提出的禁令，是否有其他补救措施？”

⟪华尔街日报⟫报导中指出，美国加征钢铝税后，中国以农产品关税报复。特朗普阵营担心美国农民反弹，危及共和党１１月期中选举，失去参众两院掌控权。于是以中兴通讯作为条件交换。双方若谈判顺利，美国半导体大厂高通 (Qualcomm)并购荷兰恩智浦半导体 (NXP Semiconductor)一案也能获北京加速放行。

不过报导中也表示条件尚未谈妥，且双方意见分歧，谈判可能触礁。

中国副总理刘鹤将于１５日抵达华府，以“习近平特使”与“中美全面经济对话中方牵头人”等头衔在美国华盛顿参与中美贸易第二轮谈判。他将与美国财政部长姆努钦率领的美方经济团队继续就中美经贸问题进行磋商。

中国海关加强检查美国进口商品

根据路透社的报导，中国近期加强检查美国进口猪肉。对高风险废物进口的监管措施也不明确。

中国海关总署表示，进口的美国猪肉因为“某些问题”因此扩大检查。不过海关总署没有具体说明问题是什么。

贸易专家认为，在美国针对中国做出一连串要求后，这是北京对华府发出的警告。但中国海关表示，检查不是特别针对美国农产品，对所有国家和地区都是一样。

中国海关自5月4日起也采取“高风险废物进口监管措施”。海关称，美国已经成为最大的废物出口国，但其再次表示这些措施并非针对特定国家，而是基于对环境破坏风险分析后采取的措施。不过对废物进口采取了哪些监管措施，关没有具体说明。

一家中国海关检验公司的北美部门在5月4日表示，美国的废金属货物检查将暂停一个月，等于暂停进口美国废钢。

根据“301条款”调查，美国对价值500亿美元中国商品开徴关税。可能在60天的咨询期结束后，也就是6月份生效，但实行计划一直很模糊。

中国已经表示，如果美国开徴关税，将针对包括大豆和飞机在内的美国商品施加报复性关税。

近几个月来，世界上两个最大的经济体陷入贸易纠纷，蔓延到农业部门，使人担忧北京和华盛顿可能陷入全面贸易战。

夏立民/罗法 （德新社、路透社、法新社、美联社）