“美好的一天”——韩国民众谈"文金会"

（德国之声中文网）11年以来的首次朝韩领导人会晤以恰当的方式落下了帷幕：双方在一份联合声明中确认了朝鲜完全无核化的意愿。5月1日开始，在军事分界线一带停止敌对行为，停止扩音器、散发传单等宣传活动。

韩国总统文在寅说："我们没有回头路，和平的新时代开启了。"话毕，面带笑容的金正恩拥抱了他--这是一幅历史性的画面。

板门店的这场会面充满了姿态与象征。两人会议间歇时坐在长椅上饮茶时，金正恩仔细聆听年长两倍的文在寅说的每一句话，他的态度看起来颇为谦逊，人们之前从未在这个朝鲜独裁者身上看过这样的一幕。其实，大部分韩国人此前还从未听过他的声音。一名女网友在推特上写道："金正恩与我一样大，但是他听起来像我叔叔那么老。"韩国国家安全法规定严格，禁止韩国民众接触朝鲜的媒体。

露天电视见证历史时刻

一些非政府组织指出，8个多小时的会面却没有提到人权问题，这不免让人失望。此外，《纽约时报》还批评，金正恩和文在寅的这份《板门店宣言》在去核问题上的表述太过笼统。尽管如此，这无疑是朝韩两国历史性的一天。

朝韩峰会现场直击 民众送行 韩国总统文在寅在出发之前，先与送行民众一一握手。现场飘着许多大韩民国与和平统一的旗帜。

朝韩峰会现场直击 车队出发 文在寅在车队护送下，前往位于非军事区的和平之家接见金正恩。图中，车队正要走上"不归桥"。

朝韩峰会现场直击 边界的等待 文在寅站在北纬38度线的韩国一侧等待即将到来的金正恩。

朝韩峰会现场直击 历史性的一握 金正恩在抵达北纬38度线时伸出手，与文在寅历史性的一握。

朝韩峰会现场直击 即兴的一步 文在寅问: "你来了韩国，那我什么时候可以去朝鲜?" 闻此，金正恩即兴牵着文在寅跨越38度线，拍张照，再一起跨回韩国。

朝韩峰会现场直击 华丽阵仗 南韩传统仪仗队身着多彩民族服装列队欢迎金正恩进入板门店广场，随后吹奏民谣阿里郎。

朝韩峰会现场直击 上午议程开始 朝韩双方代表进入和平之家会议室，左方为韩国代表，右方为朝鲜代表。金正恩胞妹金宇正也在场。

朝韩峰会现场直击 种下和平 金正恩与文在寅两人共同为象征和平的松树覆上两韩的土壤，随后也浇上来自两韩的水。



"文金会"这一天春色盎然，一名姓金的52岁公司职员早上向老板请了一天假。她把车停到首尔市中心，快速奔到市政厅广场，那里的超大屏幕转播韩朝会晤。15年前，金女士在就在同一个地方观看世界杯足球赛。2000年代她是第一批因"阳光政策"去朝鲜旅游的韩国人。此后不久她便看到，这次政治解冻以令人失望的姿态宣告结束："这次感觉不一样，从朝鲜领导人首次进到韩国境内就可以证明这一点。"

经济制裁与外交技巧

自称为左派的她对特朗普发出赞赏，不久前她对这名美国总统还是另外一种看法。她说："无论我对奥巴马是多么的尊敬，朝鲜半岛他8年都无所作为。与之相比，特朗普不是一个传统的帝国主义统治者，而是一个务实的商人。如果他能和金正恩做交易，那么他会开始行动。"

毫无疑问，特朗普的制裁政策也是朝鲜走到谈判桌前的原因之一。与他的父亲和祖父不同，金正恩从开始就做出发展经济的承诺。他只有摆脱经济制裁才能够解决这个问题。不弃核，经济制裁就不会放松。在朝韩峰会后不久，特朗普就表示，仍将继续保持对朝鲜的制裁。

值得一提的是，韩国内部在朝鲜问题上的解冻与文在寅高超的外交技巧不无关系。65岁的他是意识形态的对立面美国和朝鲜的调停人--没有他，事情就不会有近来的发展。最重要的是，他的一贯态度赢得了朝鲜人的信任，一方面对对话持开放态度，另外一方面又坚决支持制裁。

"美好的一天"

不是每个人对这场峰会感到高兴。一名50几岁的韩国家庭主妇表示："我都经历过了，上一次双方的接近有着灾难性的结局。从那以后，我无法对朝鲜建立起信任。"数百名像她这样反对峰会的人走上首尔街头进行示威。

一名51岁的职员认为："只能说，今天是一个很棒的一天。"他是否会憧憬朝鲜半岛统一？"只会在下一代的时候发生，如果与东西德统一相比较，那么我们必须承担更重的负担--我们不应过于仓促行事。"

特朗普在推特上也形容韩朝会是一个"历史性"的会面："好事情在发生，但最终，只有时间会证明一切。"这无疑也是暗指金正恩与他之间的峰会。许多韩国人希望，届时会议最终能构达成和平协议。