“美国通”易纲接替周小川 中国货币政策料走稳 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.03.2018

（德国之声中文网）正在北京举行的人大会议周一宣布，将由现年60岁的易纲担任央行-中国人民银行行长。同成为中国副总理的刘鹤一样，易纲也具有美国教育背景。中美贸易争端愈演愈烈之际，刘鹤和易纲出任金融经济领域要职，尤为引人注目。周一的中国《财新网》发表文章称："在央行历练了21年的易纲出任央行行长，最大的优势是可以确保央行货币政策的连续性。他对货币政策有深厚的理论研究和丰富的实践经验。"

外界普遍认为，易纲是2008年后担任央行行长周小川的得意门生。上世纪八十年代初，易纲赴美国留学，在伊利诺伊大学获得经济学博士学位后，又成为印第安纳大学与普渡大学印第安纳波里斯联合分校的经济系副教授并于1992年获得终身教职。在美国求学教书整整14年后，易纲于1994年返回中国，先是回到母校北京大学从事经济学研究和教学，后于1997年加入中国人民银行，从此走入仕途，先后担任过司长、行长助理以及副行长。

易纲是过去几年中国货币政策的重要参与者，其中包括2015年的人民币下调汇率行动。2009年至2016年，易纲还曾担任中国外汇管理局局长。

一般认为，易纲是一位改革派官员，但其政治影响力远不如其前任周小川，因为易纲只是中央候补委员。央行货币政策委员会委员余永定表示："易纲就任央行行长是中国货币政策稳定性的重要象征。"

过去几年来，易纲多次主张实施宽松的利息和货币政策，并对大举放贷和新增货币量的行为提出警告。易纲上任伊始就将面临严峻考验。本周三，美联储将再度提升主导利率。国际金融市场正在密切关注中国央行的回应。