 美国退出伊核协议 欧盟坚持不放手 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.05.2018
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时政风云

美国退出伊核协议 欧盟坚持不放手

布鲁塞尔与华盛顿的裂痕很深。如何评价伊核协定，双方看法迥然不同。欧盟不愿放弃该协定。

Federica Mogherini Hohe Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik (Getty Images/AFP/J. Thys)

欧盟外交事务代表摩格里尼表示失望

（德国之声中文网）美国总统特朗普宣布退出伊核协定后，欧盟外交事务代表摩格里尼（Federica Mogherini）立即出现在摄像头前。她表示失望，而她对伊核协定的评价与特朗普截然相反。

摩格里尼说："伊核协定对地区、欧洲和世界安全具有决定意义。我们对联合国国际原子能机构有很大信任，该机构10次证实，伊朗遵守核协定。"

此前，特朗普曾表示有不容否认的证据证明，伊朗仍在试图制造核武器。特朗普的依据来自以色列总理。但欧盟认为，这些依据是错误和误导性的。

欧盟将坚决维护自身经济利益

美国威胁对伊朗以及与伊朗合作的国家实施新制裁。摩格里尼对此表示："我们会相互之间紧密协调，但我们会坚决维护我们的经济利益。"

欧盟已着手制定相关程序，以避免欧盟银行、企业受到美国的所谓"次级制裁"。摩格里尼称："欧盟坚决继续执行与伊朗的协议。"

特朗普宣布退出伊核协定的消息前，参与制定该协定的英、法、德三国在布鲁塞尔与伊朗代表会晤。英、法、德表示，只要伊朗继续遵守协定，仅出于民用目的使用浓缩铀，那么，即便美国退出，相关协定仍将继续有效。

USA israelischer Ministerpräsident Benjamin Netanyahu besucht den US-Präsidenten Donald Trump (picture-alliance/dpa/AP Photo/E. Vucci)

特朗普曾表示有证据证明，伊朗仍在试图制造核武器。特朗普的依据来自以色列总理。

接下来该如何？

欧盟外交人员此前曾在布鲁塞尔表示，过去数月，美国拒绝了试图达成妥协的尝试，包括法国总统马克龙4月底在华盛顿访问时提出与伊朗重新谈判的建议。

不同寻常的是，摩格里尼在电视摄像头前还直接向伊朗民众表态："请您不要容许任何人取笑这一协定。这是我们时代最大的成就之一。我们能够找到共同利益。"

摩格里尼也表示，对特朗普的决定感到"十分忧虑"。在欧洲人来看，这位美国总统不遵守外交游戏规则，不顾盟国立场而单独行动已经不是第一次了。特朗普曾宣布美国退出巴黎气候保护协定，将美国大使馆从特拉维夫迁至耶路撒冷。此外，他也威胁对欧盟钢铁和铝征收惩罚性关税。

许多欧盟外交官认为，特朗普如何用严厉的新制裁迫使伊朗放弃核雄心，并不明确。一位了解与伊朗的谈判过程、以及与协定签署方中、俄对话情况的外交官说："我们现在回到了8年、或者12年前所在的地方。尽管对伊朗施加了经济压力，但却不再有视察该国核状况的权限。"

 

 

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