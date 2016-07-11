 美国禁售零件 中国中兴通讯恐倒闭 | 科技环境 | DW | 17.04.2018
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科技环境

美国禁售零件 中国中兴通讯恐倒闭

中美贸易战火未歇，又添一桩新的争议。中国中兴通讯2016年就因为违反与美国制裁协议遭到出口限制。现在美国又对其下达新禁令，可能对这个中国手机大厂造成“毁灭性”的影响。中国商务部也立即发出回应。

Spanien ZTE auf dem Mobile World Congress in Barcelona (Getty Images/AFP/L. Gene)

美国官员表示中兴通讯一再犯规已经威胁到美国经济与国家安全。

(德国之声中文网) 美国商务部下令，即刻起禁止美国企业直接或间接出售通讯设备零组件给中国手机大厂中兴通讯 （ZTE）。中国商务部则表示，“随时准备采取必要措施，维护中国企业的合法权益”。

美国官员说，中兴通讯先前未配合制裁伊朗，与美国商务部达成协议，却没有切实执行。此次禁令将长达7年，根据路透社报导，这个决定对中兴通讯打击甚大，因为美国企业提供了中兴通讯25％到30％的零件用于相关设备，包括智慧手机和通讯网路装备。

中国商务部表示有注意到这个出口管制的措施，强调中国“一贯要求中业在海外经营过程中，遵守东道国的法律政策，合法合规开展经营”。声明中还提到中兴通讯与美国企业的合作“为美国贡献了数以万计的就业岗位”，希望美国依法处理。

Spanien ZTE Smartphone auf dem Mobile World Congress in Barcelona (Getty Images/AFP/J. Lago)

中兴通讯针对此案支付了8.9亿美元的罚款，可能还会再被罚3亿美元。

禁令来龙去脉

美国商务部说，中兴通讯违反制裁的协议，将美国商品和技术运送到伊朗。去年在德州联邦法院认罪后，却未能遵守与美国政府达成的协议，才下达新的禁令。

美国商务部官员表示，在与美国政府的协议中，中兴通讯承诺解雇涉案的 4 名高阶员工，并对另外35 人祭出纪律处分 。不过，中兴通讯在 3 月份承认，虽然他们已经解雇了 4 名高阶员工，但是并未对其他 35 名员工进行纪律处罚或减免他们的奖金。

参与此案甚深的美国前商务部助理部长霍恩(Eric Hirschhorn)说，“如果中兴通讯无法解决这个问题，很可能会因此而倒闭，许多美国以外的银行和公司也不愿意跟他们打交道”。

中兴通讯17日宣布中国暂停香港和深圳股市交易，表示正在评估美国决定的影响，并与“有关各方”进行沟通。

美国商务部的命令引用了中兴通讯官员的一封信，承认其“没有全面执行”纪律措施，并且在2017年的信中存在“不正确”的讯息。 但是，美国商务部也指出，中兴通讯反驳有意误导美国政府，说明他们没有道理在知道严重性后还这麽做。

夏立民/罗法 (路透社等)

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