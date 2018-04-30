美国惩罚性关税：进入倒计时

（德国之声中文网）他会这么做吗？直到最后一分钟，美国总统特朗普都让欧洲人紧张、希冀、忧虑。今年3月，围绕美方对进口自欧盟的钢、铝产品提高征税纠纷，特朗普给予欧盟宽限至5月1日。他是否会再度延长宽限期？甚至给予欧洲产品以长期例外待遇。或者，不再例外对待？

如果对钢、铝进口商品征收10%至25%的惩罚性关税从5月1日起实施，对欧盟、尤其对德国，将是沉重一击。欧盟是全球第二大钢生产商，年产1.77亿吨，占全球总产量的11%。德国是欧盟最大的对美出口国，其后分别是荷兰、意大利、西班牙、英国及瑞典。

事关数十亿

根据欧委会提供的数据，2017年，欧盟向美国出口了约值140亿欧元的钢、铝产品，占美国相关进口商品总量的14%。当然，所宣布的惩罚性关税不涉及所有贸易产品组类。以2017年为计算基础，它将涉及约值53亿欧元的钢产品及11亿欧元的铝产品。

蒂森克虏伯的钢生产场面

特朗普提出的提高征税的一大理由是，欧盟、尤其是德国在对美贸易中巨大出超。美国是德国最大的出口市场。反过来，美国出口至欧洲的商品却远没这么多。 特朗普一再批评说，美方同欧盟之间的贸易赤字高达"令人难以置信"的1510亿美元，其中的500亿涉及汽车及配件。

比特朗普想象的要复杂

德国轿车在美国广受欢迎，去年的销量达48万台。不过，德国汽车制造商也在美国当地生产，而且，其数量远比从德国本土销至美国的汽车多。在美德国汽车制造商每年生产近50万台小轿车用于出口，中国是首要出口对象。由此，德国雇主为美国提供并保障了大量就业机会。德国ifo经济研究中心的对外经济部负责人费尔伯迈伊尔（Gabriel Felbermayr）指出，这些就业岗位将因惩罚性关税而受到影响。这位经济学家解释说，如果美方，比如，在斯帕坦堡（Spartanburg）的宝马工厂生产汽车，需要大量配件，而配件来自欧洲；特朗普威胁对这些配件征收惩罚性关税，同时便是在威胁或摧毁美国汽车制造商的竞争力，最终，所有各方都会深受其害。费尔伯迈伊尔指出，"事情如此复杂，跨大西洋商品贸易的规模如此巨大，在这一齿轮箱里掺沙，会影响所有各方的生意。"

大家倒霉

德国每４个就业岗位中就有一个依赖出口贸易；在德国产业界，其比例更高达50%。一半以上的德国出口贸易与钢生产或钢加工业有关。联邦政府总理默克尔上周五（4月27日）在访问华盛顿时再度作出试图说服特朗普的努力，便不奇怪了。然而，会谈结束后，特朗普对自己最终将作出何种决定未露半点口风。

鉴于此，上周六，默克尔同法国总统马克龙和英国首相梅通电话。德国政府发言人赛博特通报说，这３位政治家再次共同正式呼吁特朗普总统放弃对欧盟的惩罚性关税，并表示，否则，欧盟"将在多边贸易秩序框架内坚定维护自身权益"。

美国威斯忌、摩托车和牛仔服将变贵

布鲁塞尔已对此作好准备：欧盟将向世贸组织提讼、对欧洲经济采取保护性措施、对美国商品征收惩罚性关税。根据世贸组织相关规定，欧盟将有90天时间，在俗称为"再平衡"的框架内实施反制措施，进口自美国的商品将变得昂贵，直至欧洲产业的财政损失得到平衡为止。

欧委会强调，相关平衡措施不应是惩罚，而应具有某种政治含义。欧委会选定的对象是威斯忌、哈里-戴维逊摩托车和牛仔服，这些商品多由共和党人执政的美国联邦州生产，相关各州的州长们有可能对这位总统施加影响，让他回到"正确的道路"上去。

欧盟贸易委员马尔姆斯特伦（Cecilia Malmström）和美国贸易代表莱特希泽（Robert Lighthizer ）

自由贸易还有机会吗？

即使这一贸易纠纷激化，它也绝不意味着自由贸易的终结。可以相信，幕后谈判将会继续。联邦德国总理府表示，"若真的出现这样的情况，人们还得继续做出努力。"德国方面正试图再度谈判被打入冷宫的"跨大西洋贸易与投资伙伴协议"（TTIP）。其目标是，达成一种明显"瘦身"的协议，但要在更大框架内磋商减少工业关税和贸易壁垒问题。

不过，企业组织对此颇不以为然。德国工业联合会认为，纯粹的海关协议并无意义。该组织负责人坎普夫（Dieter Kempf）表示，"对德国工业而言，这是不够的" 。