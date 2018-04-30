 美国惩罚性关税：进入倒计时 | 经济纵横 | DW | 30.04.2018
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经济纵横

美国惩罚性关税：进入倒计时

5月1日起，美国也将对进口来自欧洲的钢、铝产品征收更高关税。反正，目前看来是这样。对德国和欧盟而言，这意味着什么？

USA Washington - Donald Trump verhängt Strafzölle gegen China (Reuters/J. Ernst)

（德国之声中文网）他会这么做吗？直到最后一分钟，美国总统特朗普都让欧洲人紧张、希冀、忧虑。今年3月，围绕美方对进口自欧盟的钢、铝产品提高征税纠纷，特朗普给予欧盟宽限至5月1日。他是否会再度延长宽限期？甚至给予欧洲产品以长期例外待遇。或者，不再例外对待？

如果对钢、铝进口商品征收10%至25%的惩罚性关税从5月1日起实施，对欧盟、尤其对德国，将是沉重一击。欧盟是全球第二大钢生产商，年产1.77亿吨，占全球总产量的11%。德国是欧盟最大的对美出口国，其后分别是荷兰、意大利、西班牙、英国及瑞典。

事关数十亿

根据欧委会提供的数据，2017年，欧盟向美国出口了约值140亿欧元的钢、铝产品，占美国相关进口商品总量的14%。当然，所宣布的惩罚性关税不涉及所有贸易产品组类。以2017年为计算基础，它将涉及约值53亿欧元的钢产品及11亿欧元的铝产品。

US-Strafzölle - ThyssenKrupp Stahlarbeiter (picture alliance/dpa/R. Weihrauch)

蒂森克虏伯的钢生产场面

特朗普提出的提高征税的一大理由是，欧盟、尤其是德国在对美贸易中巨大出超。美国是德国最大的出口市场。反过来，美国出口至欧洲的商品却远没这么多。 特朗普一再批评说，美方同欧盟之间的贸易赤字高达"令人难以置信"的1510亿美元，其中的500亿涉及汽车及配件。

比特朗普想象的要复杂

德国轿车在美国广受欢迎，去年的销量达48万台。不过，德国汽车制造商也在美国当地生产，而且，其数量远比从德国本土销至美国的汽车多。在美德国汽车制造商每年生产近50万台小轿车用于出口，中国是首要出口对象。由此，德国雇主为美国提供并保障了大量就业机会。德国ifo经济研究中心的对外经济部负责人费尔伯迈伊尔（Gabriel Felbermayr）指出，这些就业岗位将因惩罚性关税而受到影响。这位经济学家解释说，如果美方，比如，在斯帕坦堡（Spartanburg）的宝马工厂生产汽车，需要大量配件，而配件来自欧洲；特朗普威胁对这些配件征收惩罚性关税，同时便是在威胁或摧毁美国汽车制造商的竞争力，最终，所有各方都会深受其害。费尔伯迈伊尔指出，"事情如此复杂，跨大西洋商品贸易的规模如此巨大，在这一齿轮箱里掺沙，会影响所有各方的生意。"

大家倒霉

德国每４个就业岗位中就有一个依赖出口贸易；在德国产业界，其比例更高达50%。一半以上的德国出口贸易与钢生产或钢加工业有关。联邦政府总理默克尔上周五（4月27日）在访问华盛顿时再度作出试图说服特朗普的努力，便不奇怪了。然而，会谈结束后，特朗普对自己最终将作出何种决定未露半点口风。　

鉴于此，上周六，默克尔同法国总统马克龙和英国首相梅通电话。德国政府发言人赛博特通报说，这３位政治家再次共同正式呼吁特朗普总统放弃对欧盟的惩罚性关税，并表示，否则，欧盟"将在多边贸易秩序框架内坚定维护自身权益"。

美国威斯忌、摩托车和牛仔服将变贵

布鲁塞尔已对此作好准备：欧盟将向世贸组织提讼、对欧洲经济采取保护性措施、对美国商品征收惩罚性关税。根据世贸组织相关规定，欧盟将有90天时间，在俗称为"再平衡"的框架内实施反制措施，进口自美国的商品将变得昂贵，直至欧洲产业的财政损失得到平衡为止。

欧委会强调，相关平衡措施不应是惩罚，而应具有某种政治含义。欧委会选定的对象是威斯忌、哈里-戴维逊摩托车和牛仔服，这些商品多由共和党人执政的美国联邦州生产，相关各州的州长们有可能对这位总统施加影响，让他回到"正确的道路"上去。

Belgien Cecilia Malmstrom Robert Lighthizer Hiroshige Seko (Getty Images/S. Lecocq)

欧盟贸易委员马尔姆斯特伦（Cecilia Malmström）和美国贸易代表莱特希泽（Robert Lighthizer ）

自由贸易还有机会吗？

即使这一贸易纠纷激化，它也绝不意味着自由贸易的终结。可以相信，幕后谈判将会继续。联邦德国总理府表示，"若真的出现这样的情况，人们还得继续做出努力。"德国方面正试图再度谈判被打入冷宫的"跨大西洋贸易与投资伙伴协议"（TTIP）。其目标是，达成一种明显"瘦身"的协议，但要在更大框架内磋商减少工业关税和贸易壁垒问题。

不过，企业组织对此颇不以为然。德国工业联合会认为，纯粹的海关协议并无意义。该组织负责人坎普夫（Dieter Kempf）表示，"对德国工业而言，这是不够的" 。

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德语媒体：发动贸易战者必将失败

德国媒体周四继续关注中美贸易战以及博鳌论坛。有专家分析，中国不会在这场战争中动用贬值人民币和抛售美国国债这两项手中握有的武器。 (12.04.2018)  

德语媒体：西方国家团结起来！

本周五，美国就将开始对进口钢铁、铝材等产品征收高额关税，欧美、中美贸易战一触即发。周四的德语报刊，纷纷就此刊发头版社论。其中相当普遍的一个观点是：欧美之间不应对立，而应该携手抗争中国人的不公正贸易手段。 (22.03.2018)  

评论：自由贸易和坏朋友

事情所涉绝不仅是惩罚性关税。构成核心的是这一问题：世界各国未来如何相互对待？是自顾自还是寻求共识？德国之声记者Henrik Böhme提醒人们注意，全球化反对者正来势汹汹。 (23.03.2018)  

德语媒体：不仅仅关乎贸易的贸易战

特朗普的贸易战威胁，能不能迫使北京作出让步？面对美中之间的这场冲突，欧洲到底能否置身事外？德语报刊评论版探讨了这些话题。 (26.03.2018)  

中美贸易正互怼 欧盟不会乱站队

华盛顿和北京之间在贸易领域不断过招，而暂时得以“置身事外”的欧盟则启动了一项调查，审查美国对华所采取的惩罚性关税是否符合世贸组织规定。美国商务部长则表示仍然期待美中通过协商解决争端。 (04.04.2018)  

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