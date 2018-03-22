美国将宣布惩罚关税 中美贸易战一触即发? | 经济纵横 | DW | 22.03.2018

（德国之声中文网）美国宣布惩罚性关税前夕，中国发出警告称，贸易战会给相关各方带来严重后果。中国官方的英文版《中国日报》周四发表社论，呼吁世界各国团结以来，共同对华盛顿说不。文中写道："鉴于美国毫无修正其现行政策的迹象，任何国家都没有理由再指望能够躲过美国贸易保护主义的子弹。"

此前白宫宣布，美国总统将在周四宣布应对中国"经济侵略行为"的措施。美国媒体报道称，这些措施的具体内容是对多至600亿美元的中国对美出口产品征收惩罚性关税。此举的目的是报复中国侵犯知识产权以及强迫美国在华企业提供技术细节。在此之前，美国已经宣布对进口美国市场的钢铝产品增收关税。不过，这一措施对中国影响不大，因为美国进口钢材中中国所占份额不超过2%。

中国可能采取反制措施

《中国日报》的文章中写道，"世界各国应团结一致，共同遏制贸易战的爆发。"文章称，历史经验显示，保护主义引发的小冲突，最后都有可能演变成贸易战的真枪实弹。

观察家普遍认为，作为对美国惩罚性关税的回应，中国有可能会对来自美国的大豆等农产品征收更多关税。如果这样，那么拥有很多特朗普支持者的美国农民阵营将受到直接冲击。此外，中国还可能会减少对波音公司的订单，而转向欧洲的空客公司。

特朗普总统不断在经济领域发出"闭国锁关"的信号，而中国领导人则开始扮演捍卫自由贸易的英雄角色。刚刚结束的中国人大会议上，中国总理李克强表示，中国会进一步开放市场，比如放宽养老、医疗、教育和金融领域的市场准入限制。李克强在两会闭幕的记者会会强调："我认为中美打贸易战对双方都没有好处，没有赢家。而且如果用'打仗'这个词来形容贸易的话，也有悖于贸易的原则。因为贸易嘛，总是要通过协商、谈判、对话来解决争端。我希望双方要保持理性，不要感情用事，避免打贸易战。"

目前中国对部分进口产品已有高课税

而此前中国党和国家领导人习近平同德国总理默克尔通电话时也希望中德携手应对贸易战的挑战。不过，在刚刚结束的G20财政会议上，各国代表未能就共同反对贸易战发表联合声明。

多数外资企业对中国进一步开放市场的承诺仍持观望态度。在华德资企业去年年底在一份问卷调查中，纷纷抱怨中国市场上的不公平竞争。中国企业在德国大举兼并投资的同时，中国市场却对德国企业有种种限制。与此同时，观察家们也指出，相对于美国和欧盟的关税，中国对进口产品征收的关税要高得多。