 美国导弹威胁 俄伊指责别有用心 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.04.2018
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时政风云

美国导弹威胁 俄伊指责别有用心

俄罗斯总统的发言人无视美国总统特朗普的“推特外交”，呼吁保持谨慎。 特朗普早些时候曾警告俄罗斯要“准备好”美国对叙导弹“会来的”。

People at hospital after alleged chlorine gas attack in Idlib (picture-alliance/AA/M. Bekkur)

叙利亚可能的化武袭击议题成为各方政治角力战场。

（德国之声中文网）俄罗斯和伊朗周三强硬回击美国总统特朗普发言。他表示，针对叙利亚化武袭击，美国可能发射导弹，对叙利亚政府采取军事行动。

俄罗斯总统发言人佩斯科夫说：“我们不搞推特外交。”“我们支持正式的沟通管道......也认为不宜对当前脆弱局势雪上加霜，这很重要。”

伊朗一位高级官员也支持叙利亚总统阿萨德。他说他的国家将捍卫其盟友反对“外国侵略”。

最高领袖哈梅内伊的高级顾问维拉亚蒂告诉伊朗国家电视台，“我们将支持叙利亚政府反对任何外国侵略......伊朗支持叙利亚对抗美国和犹太复国主义政权（以色列）。”

土耳其曾占领叙利亚北部的部分地区，是美国北约的盟友，呼吁冷静回应特朗普的推特。

总理耶尔德勒姆说“他们像街头混混一样斗争......现在不是竞争的时候...而是治愈该地区伤口的时候。”

Präsident Trump Sitzung Syrien (picture-alliance/J. Lo Scalzo)

特朗普对媒体表示，是否动用武力制裁阿萨德政权，将在短期内做出决定

世界卫生组织周三（4月11日）表示，杜马地区500名叙利亚病患呈现出遭化学武器袭击的症状。“特别是那些接触者，有明显粘膜受到严重刺激、呼吸系统衰竭和中枢神经系统受损的症状”。

世卫组织要求“立即不受阻碍地进入该地区”，为患者提供治疗。

特朗普喊话俄罗斯

特朗普发推文称，“俄罗斯表示，会打下任何飞向叙利亚的导弹。准备好吧，俄罗斯，因为它们会来的，又新、又好、又智能”，他表示，俄罗斯不应该与“用毒气杀死自己人民并还乐在其中的禽兽做伙伴”。

这位美国总统随后又发文称，“我们与俄罗斯的关系比以往都差——这个以往也包括冷战时期”。他说，俄罗斯需要美国在经济上的帮助，而这很容易。“我们需要所有国家一起协作。让我们停止军事竞赛吧？”

安理会否决美、俄提案

美国及英、法两国盟友，正商讨采取军事行动回应化武袭击事件，以惩罚叙利亚总统阿萨德，但英、法两国均强调袭击主谋仍有待确认。法国总统马克龙周二表示，即使采取行动，都只会针对叙利亚政府化武设施。美国白宫亦宣布总统川普取消本周拉丁美洲访问行程，留国处理叙利亚局势。川普日前警告，一旦确认叙利亚化武事件责任归属，会迅速而有力地回应。

联合国安理会否决三项调查叙利亚化学武器袭击的决议案，当中两项由俄罗斯草拟的决议案未能取得足够支持票，其余一项美国的提案遭拥有否决权的俄罗斯反对。今次已是俄罗斯第十二次否决联合国有关调查叙利亚的议案。

美国驻联合国大使黑利(Nikki Haley)严辞批评：“历史将记录今天的一切，俄罗斯选择保护怪物而非叙利亚平民。” 她并未直指“怪物”是谁，但是很有可能指涉叙利亚总统阿萨德及其政权。俄罗斯驻联合国大使涅边贾(Vassily Nebenzia)质疑，华府提出决议案是为袭击叙利亚铺路：“我再一次恳求你们，停止你们正在进行的计划。”

安全组织对空袭提出警告

怀疑由政府军策动的化武袭击，上周六于叛军据点杜马发生，根据叙利亚救援组织统计，事件至少造成六十人死亡、过千人受伤。医护人员及目击者称受害者出现的中毒征状可能是由神经毒剂所致，据报在现场亦嗅到氯气味。来自海牙的化武组织(OPCW)，将于短期内派遣专家前赴现场，调查有否使用禁用化学物品，但不会查证责任谁属。

欧洲航空交通安全组织(Eurocontrol)警告，叙利亚未来72小时可能发生空袭，航空公司飞越地中海东部空域时须格外警惕。

李芊/王凡/罗法/夏立民 （路透社、法新社、美联社、德新社）

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