 美国官员警告：中国改革有“开倒车”迹象 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.04.2018
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时政风云

美国官员警告：中国改革有“开倒车”迹象

美国驻香港及澳门总领事唐伟康（Kurt Tong）本周二表示，中国违反世界贸易组织的规定，这对美国造成负面影响，也让外界担忧，中国这个第二大经济体正在倒退。

China 2007 Xi Jinping, Kommunistische Partei Shanghai (picture-alliance/dpa/E. Wang)

图为2007年6月习近平出席上海特奥会的倒计时活动。

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（德国之声中文网）唐伟康周二（4月24日）在香港外国记者会上谈到中美贸易之际，正值两国贸易关系紧张升级之时，双方相互发出征收关税的威胁，引起对全面贸易战或会爆发的担忧。

唐伟康对在场的商界人士以及媒体表示："从美国的角度来看，中国的入世承诺反映了某种程度上的违约，或许最令人担忧的是，我们觉得，中国最近几年在经济上的改革和开放出现停滞......事实上，有一些令人担忧的迹象表明，事情可能正出现倒退。"

唐伟康赞扬了一些中国领导人对中国进步做出的贡献，比如邓小平和朱镕基，不过唐指出，他们的工作还远远没有完成。

这位美国驻香港及澳门总领事说，中国的规模以及在国际贸易获得的成功，都催生了北京的一个想法，即忽略全球贸易法则是可以接受的："中国的一些领导人甚至支持这种不透明的、由国家主导的经济运行方式，认为这是替代自由公平、人人可以参与市场的另外一种合法选项。"

他补充说到："对于美国来说，这种情况越来越让人失望。"

他还表示，贸易摩擦也在香港引起紧张情绪，这个前英国殖民地是一个最佳佐证，表明一个经济体可以是中国的一部分，同时也能够与全球同步。他指出，维持健康的美中关系对香港至关重要。

文木 / 叶宣 （路透社）

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