 美国各地示威 向枪支暴力说“不” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.03.2018
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时政风云

美国各地示威 向枪支暴力说“不”

这是美国近代历史上规模最大的一次示威游行。仅华盛顿一地就有80万人聚集在一起，要求政府实行更加严格的枪支管制，向强大的全美步枪协会（NRA）宣战。

USA March for Our Lives (REUTERS)

美国各地举行“为我们的生命游行”

（德国之声中文网）佛罗里达帕克兰小镇学校枪击事件过去大约六周后，美国境内各地的民众在"为我们的生命游行"（March for our Lives"）的号召下聚集在一起。亲身经历此次校园枪击事件的幸存者通过感人至深的演讲，大力谴责了美国校园的枪支暴力现象以及像全美步枪协会这样强大的枪支游说集团对美国政界的影响力。

首都华盛顿抗议活动的组织方为帕克兰的玛乔丽·斯通曼·道格拉斯高中（Marjory Stoneman Douglas High School）。一位曾经就读于该校的学生于今年情人节当天开枪射杀了14名年轻人和3位成年人。作为此次枪击事件的幸存者，今年17岁的卡斯凯（Cameron Kasky）表示："我们就是变革"。他深受枪支暴力影响的这一代会持之以恒的为了"更安全的未来"而奋斗。另外一名帕克兰的幸存者温德（Alex Wind）表示，对枪支暴力的态度涉及"生死"。他在讲话中向政界发出呼吁："如果你们收全美步枪协会给的钱，就是选择了死亡。"

Washington March For Our Lives Protestmarsch (Getty Images/A. Wong)

华盛顿的游行现场

6分20秒

DW.COM

2月14日的佛州帕克兰校园枪击案原本可能避免发生。今年1月，美国联邦调查局就曾接到警告电话，提醒当局注意。但FBI并没有就此展开调查。 (17.02.2018)

美国佛州帕克兰发生的校园枪杀惨案有可能被挫败或至少减少伤亡人数，因为案发时现场正好有一位配枪助理警员，但此人却没有挺身而出。 (23.02.2018)

整个示威游行过程中最令人为之动容的一部份就是帕克兰的一位女学生冈萨雷斯（Emma Gonzalez）的表现。她在话筒前泪流满面的静默了6分20秒。这也是整个枪击案持续的时间。"在6分多钟的时间里，我们失去了17个朋友……每个人，绝对是每个人都永远被此改变。"

示威活动也得到了许多美国明星的支持。其中包括流行乐手赛勒斯（Miley Cyrus）、格兰德（Ariana Grande）、哈德森(Jennifer Hudson) 、洛瓦托（Demi Lovato）和说唱歌手Common。

示威活动的举办地点横跨全美各地，包括帕克兰、芝加哥、波士顿、费城、迈阿密、明尼阿波利斯，休斯敦，洛杉矶以及美国总统的故乡纽约。美国披头士乐队曾经的乐手麦卡特尼（Paul McCartney）也加入了示威人群的行列。在纽约的一座特朗普大厦门口，示威者打出了"如果我们的领袖做事像孩子，那孩子们就得做领袖"，以及"2020我会投票"的口号。

New York March For Our Lives Paul McCartney (Getty Images/S. Platt)

美国披头士乐队曾经的乐手麦卡特尼（Paul McCartney）也加入了示威人群的行列

特朗普为"勇敢的年轻人"叫好

美国总统特朗普目前正在自己佛罗里达的海湖庄园逗留。白宫在一份相关声明中表示："我们赞赏许多勇敢的年轻美国人，今天行使宪法第1条（言论自由）赋予他们的权利。保护儿童是总统的首要事务……"

与此同时，全世界范围内也正在举行声援美国反枪械暴力游行的活动。包括澳大利亚的悉尼、以色列的特拉维夫、英国伦敦。甚至据说中国也有人为此集会。在德国境内，有众多小型的示威活动在柏林、慕尼黑、汉堡和波恩等地展开。

 

任琛/苗子(路透社、美联社、德新社、法新社)

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