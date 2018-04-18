美国务卿访朝 峰会细节最后确认

（德国之声中文网）美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）9日抵达朝鲜。他表示，此行主要目的在敲定美朝峰会细节，也会再次向朝鲜提出释放3名美国人质的要求。

美国总统特朗普是8号下午在白宫演说时释放蓬佩奥访朝消息，也提到如果3名美国人质能被释放是 “ 一件很棒的事 ” 。蓬佩奥在前往朝鲜途中受访表示，希望朝鲜针对此事做出 “ 正确的决定 ” ，而他此行主要目的在确定峰会议程，希望带来 “ 历史性的大改变 ” 。

特朗普说： “ 计画谈定，关係也建立好了...希望峰会协商成功。有中国、韩国和日本的协助，大家可以一起迈向繁荣又安全的未来。 ”

蓬佩奥表示，峰会准备已经接近最后阶段，希望此行能有明确结果，包括确切的召开时间与地点等细节。不过他重申，在达到朝鲜非核化这个目标前，不会解除对朝鲜的制裁。

美国舆论关心蓬佩奥此行是否会顺便带出目前被关押在朝鲜劳改营的3名美籍韩裔人质，金东哲（Kim Dong Chul）、金学松（Kim Hak Song）、金盛德（Kim Sang Duk）。蓬佩奥指出，过去17个月来，特朗普政府一直要求朝鲜释放这3名人质，他会利用这次机会再次提出，若是朝鲜愿意释放，会是善意的表现。

夏立民/罗法 (路透社、美联社、法新社)