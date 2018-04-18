 美国务卿访朝 峰会细节最后确认 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.05.2018
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时政风云

美国务卿访朝 峰会细节最后确认

美朝峰会前，朝鲜不断释出善意，包括停止飞弹试射和关闭平壤核试验场。但朝鲜官媒出声批评美国不断放话，谴责用制裁把朝鲜逼上谈判桌的说法。现在美国又要求朝鲜释放人3名人质。朝鲜会要美国拿什麽来交换？

Nordkorea Mike Pompeo trifft Kim Jong Un (Reuters/U.S. Government)

蓬佩奥以国务卿身份访朝。虽不确定是否像上次访问平壤一样见到金正恩, 但会与朝鲜高官确认美朝峰会细节。

（德国之声中文网）美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）9日抵达朝鲜。他表示，此行主要目的在敲定美朝峰会细节，也会再次向朝鲜提出释放3名美国人质的要求。

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美国参议院以57票贊成、42票反对，通过蓬佩奥国务卿任命案，让他代表美国出席27日召开的北大西洋公约组织（NATO）外长会议。蓬佩奥一上任就要面对国际情势重大挑战。 (27.04.2018)

平壤又发出了缓和的信号。朝鲜最高领导人金正恩正式宣布即日起中止该国的核试验和导弹试验，并且关闭核试验基地。美、中、韩、日各国纷纷对这一决定表示欢迎，同时也敦促进一步的行动。 (21.04.2018)

本周朝韩首脑举行了历史性峰会。韩国方面本周日发布消息称，平壤已经承诺将于下月当着美国专家的面关闭其核武器试验场。美国总统特朗普同时宣布，将在接下来的三至四周内与金正恩会晤。 (29.04.2018)

白宫方面日前证实，美国中央情报局局长、候任国务卿蓬佩奥在三周前曾经秘密访问朝鲜，并与金正恩会晤。美国智库威尔逊国际学者中心的东亚问题专家邓志强在接受德国之声采访时指出，白宫披露此次密会的时间点非常微妙。 (20.04.2018)

特朗普与金正恩或在近期举行会晤，这场会面的前夕，平壤周日对华盛顿提出批评，称美国破坏半岛的缓和气氛。5月末，特朗普将会与文在寅在白宫见面。 (06.05.2018)

美国总统特朗普是8号下午在白宫演说时释放蓬佩奥访朝消息，也提到如果3名美国人质能被释放是 “ 一件很棒的事 ” 。蓬佩奥在前往朝鲜途中受访表示，希望朝鲜针对此事做出 “ 正确的决定 ” ，而他此行主要目的在确定峰会议程，希望带来 “ 历史性的大改变 ” 。

特朗普说： “ 计画谈定，关係也建立好了...希望峰会协商成功。有中国、韩国和日本的协助，大家可以一起迈向繁荣又安全的未来。 ”

蓬佩奥表示，峰会准备已经接近最后阶段，希望此行能有明确结果，包括确切的召开时间与地点等细节。不过他重申，在达到朝鲜非核化这个目标前，不会解除对朝鲜的制裁。

美国舆论关心蓬佩奥此行是否会顺便带出目前被关押在朝鲜劳改营的3名美籍韩裔人质，金东哲（Kim Dong Chul）、金学松（Kim Hak Song）、金盛德（Kim Sang Duk）。蓬佩奥指出，过去17个月来，特朗普政府一直要求朝鲜释放这3名人质，他会利用这次机会再次提出，若是朝鲜愿意释放，会是善意的表现。

Karikatur von Vladdo Die Show von Mai

美朝峰会前，两国多次协调，朝鲜曾对特朗普不断放话表示不满。

夏立民/罗法 (路透社、美联社、法新社)

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