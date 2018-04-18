美国务卿访朝“满载而归”

（德国之声中文网）美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）9日对朝鲜进行了访问。他此行主要目的在敲定美朝峰会细节，以及再次向朝鲜提出释放3名美国人质的要求。当天他与朝鲜劳动党中央委员会副委员长金英哲举行了会谈。

从目前的消息来看，蓬佩奥此次访朝之行取得了预期的成果。据路透社报道，朝鲜方面已经释放了三名已关押多年的美国公民。此三人分别是金东哲（Kim Dong Chul）、金学松（Kim Hak Song）和金盛德（Kim Sang Duk），其中金东哲是一名牧师，另外两人在被捕前供职于平壤科技大学。

美国总统特朗普周三在推特上透露，蓬佩奥国务卿已经离开朝鲜，带着三名“每个人都热切盼望见到的”男士一同搭乘飞机返美。特朗普还表示自己将亲自去安德鲁斯空军基地迎接他们。另外他也透露，蓬佩奥此行已经与朝方敲定了两国首脑峰会的时间和地点。

此前特朗普周二下午在白宫演说时提到如果3名美国人质能被释放是 “ 一件很棒的事 ” 。蓬佩奥指出，过去17个月来，特朗普政府一直要求朝鲜释放这3名人质，若是朝鲜愿意释放，会是善意的表现。

不过，尽管朝鲜之行完成了既定任务，但是蓬佩奥本人则被《纽约时报》爆出了在赴亚洲访问途中闹“笑话”：在飞往日本的途中，蓬佩奥对记者说，美国已开始“围绕总统和‘恩主席’(Chairman Un)的峰会议程的实质内容制定一些纲要”。

显然，按照西方人的习惯，蓬佩奥把金正恩名字的最后一个字当作了他的姓。这一“乌龙”传出后，在社交媒体推特上引起一片讥讽。“在国务卿先生在朝鲜会见任何人之前，必须有人跟他提个醒”，有人写道。

《纽约时报》称，这不是特朗普时代的美国官员的第一个语言失误。但作为国务卿，蓬佩奥的错误令人吃惊，部分原因是他曾担任中央情报局局长，也是一位与朝鲜有过广泛接触的人。一些观察人士在社交媒体上表示，这一口误是一种侮辱，表明美国对计划中的美朝峰会缺乏准备。

不过特朗普似乎对与金正恩的会面胸有成竹。他表示：“计划谈定，关系也建立好了...希望峰会协商成功。有中国、韩国和日本的协助，大家可以一起迈向繁荣又安全的未来。”

蓬佩奥表示，峰会准备已经接近最后阶段。不过他重申，在达到朝鲜非核化这个目标前，不会解除对朝鲜的制裁。



夏立民/罗法 (路透社、美联社、法新社)