 美国务卿访朝“满载而归” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.05.2018
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时政风云

美国务卿访朝“满载而归”

美国国务卿蓬佩奥周三完成了朝鲜访问，已于当地时间晚上启程返回。特朗普在推文中透露，蓬佩奥此行不仅敲定了美朝首脑峰会的时间和地点，而且还成功带回了三名在朝关押多年的美国公民。

Nordkorea Mike Pompeo Vorbereitung Gipfeltreffen zwischen Donald Trump und Kim Jong Un (Getty Images/Chung Sung-Jun)

韩国电视新闻中播放了蓬佩奥和金正恩握手的画面

（德国之声中文网）美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）9日对朝鲜进行了访问。他此行主要目的在敲定美朝峰会细节，以及再次向朝鲜提出释放3名美国人质的要求。当天他与朝鲜劳动党中央委员会副委员长金英哲举行了会谈。

从目前的消息来看，蓬佩奥此次访朝之行取得了预期的成果。据路透社报道，朝鲜方面已经释放了三名已关押多年的美国公民。此三人分别是金东哲（Kim Dong Chul）、金学松（Kim Hak Song）和金盛德（Kim Sang Duk），其中金东哲是一名牧师，另外两人在被捕前供职于平壤科技大学。  

美国总统特朗普周三在推特上透露，蓬佩奥国务卿已经离开朝鲜，带着三名“每个人都热切盼望见到的”男士一同搭乘飞机返美。特朗普还表示自己将亲自去安德鲁斯空军基地迎接他们。另外他也透露，蓬佩奥此行已经与朝方敲定了两国首脑峰会的时间和地点。

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美国参议院以57票贊成、42票反对，通过蓬佩奥国务卿任命案，让他代表美国出席27日召开的北大西洋公约组织（NATO）外长会议。蓬佩奥一上任就要面对国际情势重大挑战。 (27.04.2018)

平壤又发出了缓和的信号。朝鲜最高领导人金正恩正式宣布即日起中止该国的核试验和导弹试验，并且关闭核试验基地。美、中、韩、日各国纷纷对这一决定表示欢迎，同时也敦促进一步的行动。 (21.04.2018)

本周朝韩首脑举行了历史性峰会。韩国方面本周日发布消息称，平壤已经承诺将于下月当着美国专家的面关闭其核武器试验场。美国总统特朗普同时宣布，将在接下来的三至四周内与金正恩会晤。 (29.04.2018)

白宫方面日前证实，美国中央情报局局长、候任国务卿蓬佩奥在三周前曾经秘密访问朝鲜，并与金正恩会晤。美国智库威尔逊国际学者中心的东亚问题专家邓志强在接受德国之声采访时指出，白宫披露此次密会的时间点非常微妙。 (20.04.2018)

特朗普与金正恩或在近期举行会晤，这场会面的前夕，平壤周日对华盛顿提出批评，称美国破坏半岛的缓和气氛。5月末，特朗普将会与文在寅在白宫见面。 (06.05.2018)

此前特朗普周二下午在白宫演说时提到如果3名美国人质能被释放是 “ 一件很棒的事 ” 。蓬佩奥指出，过去17个月来，特朗普政府一直要求朝鲜释放这3名人质，若是朝鲜愿意释放，会是善意的表现。

不过，尽管朝鲜之行完成了既定任务，但是蓬佩奥本人则被《纽约时报》爆出了在赴亚洲访问途中闹“笑话”：在飞往日本的途中，蓬佩奥对记者说，美国已开始“围绕总统和‘恩主席’(Chairman Un)的峰会议程的实质内容制定一些纲要”。

显然，按照西方人的习惯，蓬佩奥把金正恩名字的最后一个字当作了他的姓。这一“乌龙”传出后，在社交媒体推特上引起一片讥讽。“在国务卿先生在朝鲜会见任何人之前，必须有人跟他提个醒”，有人写道。

《纽约时报》称，这不是特朗普时代的美国官员的第一个语言失误。但作为国务卿，蓬佩奥的错误令人吃惊，部分原因是他曾担任中央情报局局长，也是一位与朝鲜有过广泛接触的人。一些观察人士在社交媒体上表示，这一口误是一种侮辱，表明美国对计划中的美朝峰会缺乏准备。

不过特朗普似乎对与金正恩的会面胸有成竹。他表示：“计划谈定，关系也建立好了...希望峰会协商成功。有中国、韩国和日本的协助，大家可以一起迈向繁荣又安全的未来。”

蓬佩奥表示，峰会准备已经接近最后阶段。不过他重申，在达到朝鲜非核化这个目标前，不会解除对朝鲜的制裁。

Karikatur von Vladdo Die Show von Mai

美朝峰会前，两国多次协调，朝鲜曾对特朗普不断放话表示不满。

 

夏立民/罗法 (路透社、美联社、法新社)

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