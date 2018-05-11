 美国务卿喊话平壤：弃核就让你″富起来″ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

美国务卿喊话平壤：弃核就让你"富起来"

美国国务卿蓬佩奥公开表示，如平壤积极采取无核化措施，美国愿帮助朝鲜发展经济，让其达到与韩国比肩的繁荣。他同时强调，朝鲜半岛需要实现完全无核化。

USA Kang Kyung-wha und Mike Pompeo Washington (picture-alliance/AP Photo/A. Brandon)

美国国务卿蓬佩奥与韩国外长康京和

DW.COM

白宫方面日前证实，美国中央情报局局长、候任国务卿蓬佩奥在三周前曾经秘密访问朝鲜，并与金正恩会晤。美国智库威尔逊国际学者中心的东亚问题专家邓志强在接受德国之声采访时指出，白宫披露此次密会的时间点非常微妙。 (20.04.2018)

美国国务卿蓬佩奥周三完成了朝鲜访问，已于当地时间晚上启程返回。特朗普在推文中透露，蓬佩奥此行不仅敲定了美朝首脑峰会的时间和地点，而且还成功带回了三名在朝关押多年的美国公民。 (09.05.2018)

即将出任美国国务卿的蓬佩奥在朝鲜与金正恩举行会晤，这一消息引发外界高度关注。因为美国高层官员访问朝鲜极为罕见。不过多年以来也确实有一些美国高官曾前往这个神秘国度，此外还有一些宗教领袖和体育明星。 (18.04.2018)

（德国之声中文网）访朝回国一天后，美国国务卿蓬佩奥表示，华盛顿愿意帮助朝鲜重建经济。他本周五和韩国外长康京和（Kang Kyung-wha）在华盛顿举行联合发布会时称说："如果朝鲜为无核化早日采取行动，美国愿意与平壤合作，帮助其达到韩国那样的经济繁荣。"

朝鲜经济也有过往日的辉煌，在上世纪七十年代一度与韩国比肩。然而，朝鲜现在是世界上最贫穷的国家之一，只能依靠外界援助以避免饥荒。相比之下，韩国是全球第11大经济体，2016年人均年均工资约为3.2万美元。蓬佩奥在新闻发布会上说，如果金正恩"选择正确的道路，那么朝鲜人民将有着和平与繁荣的未来"

从对手到合作伙伴

为了准备即将到来的美朝会，蓬佩奥在过去几个月两次赴朝进行前期准备。昨日（5月11日），特朗普宣布他将在6月12日与金正恩在新加坡举行会晤。

在周五的新闻发布会上，蓬佩奥还透露，他与金正恩进行了良好的对话，他相信美朝对这场峰会的目标已取得共识："我们谈到了美国历史上常常出现化敌为友，密切合作的现象，我们希望在朝鲜身上也会看到同样的成功。"

  • Fotostrecke Nordkorea Südkorea (Luca Faccio)

    镜头下的真实 朝韩同框

    放松的士兵

    意大利摄影家法乔（Luca Faccio）出版了一本名为“共同之处”的摄影集。 这本书与2014年在维也纳举办的摄影展览同名。在影集中，他并没有进行评判或谴责，仅仅展示了韩国和朝鲜的现实生活。1948年起，朝鲜分割为南北两个国家，摄影家以此方式探寻双方之间的联系。

  • Fotostrecke Nordkorea Südkorea (Luca Faccio)

    镜头下的真实 朝韩同框

    年轻人

    两名酷酷的少年，一个住在平壤，另外一个住首尔。两张照片都摄于2013年。右图手拿香烟年轻人散发出来的随意，以及身后电脑上的互联网都表明，他来自韩国。

  • Fotostrecke Nordkorea Südkorea (Luca Faccio)

    镜头下的真实 朝韩同框

    自由活动

    图片上的人们看起来惬意开心 ，尽管朝鲜这些爱国主义女性没有啤酒喝。名为“共同之处”展览的卷首语中写道：“拍摄常常可以摘下人们脸上的面具，让他们真实的表情展现在镜头之前。

  • Fotostrecke Nordkorea Südkorea (Luca Faccio)

    镜头下的真实 朝韩同框

    热闹的气氛

    在跳舞这方面，南北的表达也全然不同。不过看起来，似乎首尔的民众（图右）也有着某些同样的习惯。

  • Fotostrecke Nordkorea Südkorea (Luca Faccio)

    镜头下的真实 朝韩同框

    小学生

    不管是一个学生，还是一个队伍，生活充满乐趣。法乔在2005年至2013年期间先后去了6次朝鲜。他不想拍摄国家意识形态，而是展现那里的人们。不偷偷摸摸地拍，不拍人们的背影，而是征求他们的同意，光明正大地与拍摄对象面对面。

  • Fotostrecke Nordkorea Südkorea (Luca Faccio)

    镜头下的真实 朝韩同框

    纪念雕像

    两个巨型雕像——一个是位于平壤人民大学的朝鲜开国领袖金日成，另外一个是14世纪的世宗国王。

  • Fotostrecke Nordkorea Südkorea (Luca Faccio)

    镜头下的真实 朝韩同框

    街边艺人

    有没有人听呢？在大城市街边唱歌的艺人看起来似乎难以引人注意，无论是在平壤还是首尔。

  • Fotostrecke Nordkorea Südkorea (Luca Faccio)

    镜头下的真实 朝韩同框

    遵循传统

    摄像师透露：“我提出的50%建议，在朝鲜的陪同人接受了，另外50%是按照他提出的建议拍摄的。”右图就是按照陪同的指示在朝鲜劳动党中央委员会大楼拍摄的。

  • Fotostrecke Nordkorea Südkorea (Luca Faccio)

    镜头下的真实 朝韩同框

    良辰吉日

    对于这两对新人来说，这是人生中重要的一天。看起来，朝鲜人在结婚典礼上更注重传统礼服。

  • Fotostrecke Nordkorea Südkorea (Luca Faccio)

    镜头下的真实 朝韩同框

    大兵的生活

    提到朝鲜或朝鲜的军队或军人，人们往往想到大检阅中齐步捧枪的士兵，或者是无聊站岗的边防军人。这张照片可以说是士兵私人生活的一瞥。

    作者: Hans Spross


韩国需要驻韩美军

韩国外长康京和表示，特朗普和金正恩的峰会是一个"历史性"机遇，不过她也强调，首尔尚未准备好放松对朝鲜的制裁："我们非常希望在美朝首脑会议上看到更具体的无核化进展，所以现在还不是在谈放缓制裁的时候。" 她还强调了美国驻韩部队的重要性，观察员猜测，平壤可能会提出撤除驻韩美军的要求。

 

文木/任琛（美联社，法新社，路透社)

 

DW.COM

镜头下的真实 朝韩同框

意大利摄影家法乔谈到在朝鲜拍摄的照片时说：“我的目的是展示那里的人们，而不是发表一些宣传照片”。他将朝鲜和韩国两地的情景放在一起，试图探寻双方的共同之处。 (25.04.2018)  

相关内容

In Nordkorea inhaftierte US-Amerikaner Kim Dong Chul, left, Tony Kim und Kim Hak Song

平壤放人让不少韩国家庭希望重燃 11.05.2018

朝鲜释放三名在押美国人，这让数百名被绑架韩国公民的家人重新燃起希望。但是，这些家庭同时感到愤怒的是：在各国努力推动平壤弃核的外交努力中，他们家人的命运似乎已经被人遗忘。

USA Trump verlässt den Raum ARCHIV

退出伊朗核协议：给朝鲜发出的警告？ 10.05.2018

美国总统特朗普退出伊朗核协议给朝鲜发出了一个可怕的信号。离计划中的美朝峰会仅有几周，金正恩完全有理由怀疑美国的诚意。

Korea-Gipfel 2018

“美好的一天”——韩国民众谈"文金会" 28.04.2018

文在寅和金正恩的这场会晤让许多韩国人深受感动。会后，大多数韩国人对未来充满乐观。

时事评论

Ai Weiwei Einladung (DW)

专访艾未未："中国没有发生变化"

10年前的那一场巨震，不仅夺走了数万人的生命，也改变了艺术家艾未未的人生轨迹。10年后的今天他表示：当年地震后遗留下的那一串问号，至今没有一个变为句号。 