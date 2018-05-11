美国务卿喊话平壤：弃核就让你"富起来"

（德国之声中文网）访朝回国一天后，美国国务卿蓬佩奥表示，华盛顿愿意帮助朝鲜重建经济。他本周五和韩国外长康京和（Kang Kyung-wha）在华盛顿举行联合发布会时称说："如果朝鲜为无核化早日采取行动，美国愿意与平壤合作，帮助其达到韩国那样的经济繁荣。"

朝鲜经济也有过往日的辉煌，在上世纪七十年代一度与韩国比肩。然而，朝鲜现在是世界上最贫穷的国家之一，只能依靠外界援助以避免饥荒。相比之下，韩国是全球第11大经济体，2016年人均年均工资约为3.2万美元。蓬佩奥在新闻发布会上说，如果金正恩"选择正确的道路，那么朝鲜人民将有着和平与繁荣的未来"

从对手到合作伙伴

为了准备即将到来的美朝会，蓬佩奥在过去几个月两次赴朝进行前期准备。昨日（5月11日），特朗普宣布他将在6月12日与金正恩在新加坡举行会晤。

在周五的新闻发布会上，蓬佩奥还透露，他与金正恩进行了良好的对话，他相信美朝对这场峰会的目标已取得共识："我们谈到了美国历史上常常出现化敌为友，密切合作的现象，我们希望在朝鲜身上也会看到同样的成功。"

镜头下的真实 朝韩同框 放松的士兵 意大利摄影家法乔（Luca Faccio）出版了一本名为“共同之处”的摄影集。 这本书与2014年在维也纳举办的摄影展览同名。在影集中，他并没有进行评判或谴责，仅仅展示了韩国和朝鲜的现实生活。1948年起，朝鲜分割为南北两个国家，摄影家以此方式探寻双方之间的联系。

镜头下的真实 朝韩同框 年轻人 两名酷酷的少年，一个住在平壤，另外一个住首尔。两张照片都摄于2013年。右图手拿香烟年轻人散发出来的随意，以及身后电脑上的互联网都表明，他来自韩国。

镜头下的真实 朝韩同框 自由活动 图片上的人们看起来惬意开心 ，尽管朝鲜这些爱国主义女性没有啤酒喝。名为“共同之处”展览的卷首语中写道：“拍摄常常可以摘下人们脸上的面具，让他们真实的表情展现在镜头之前。

镜头下的真实 朝韩同框 热闹的气氛 在跳舞这方面，南北的表达也全然不同。不过看起来，似乎首尔的民众（图右）也有着某些同样的习惯。

镜头下的真实 朝韩同框 小学生 不管是一个学生，还是一个队伍，生活充满乐趣。法乔在2005年至2013年期间先后去了6次朝鲜。他不想拍摄国家意识形态，而是展现那里的人们。不偷偷摸摸地拍，不拍人们的背影，而是征求他们的同意，光明正大地与拍摄对象面对面。

镜头下的真实 朝韩同框 纪念雕像 两个巨型雕像——一个是位于平壤人民大学的朝鲜开国领袖金日成，另外一个是14世纪的世宗国王。

镜头下的真实 朝韩同框 街边艺人 有没有人听呢？在大城市街边唱歌的艺人看起来似乎难以引人注意，无论是在平壤还是首尔。

镜头下的真实 朝韩同框 遵循传统 摄像师透露：“我提出的50%建议，在朝鲜的陪同人接受了，另外50%是按照他提出的建议拍摄的。”右图就是按照陪同的指示在朝鲜劳动党中央委员会大楼拍摄的。

镜头下的真实 朝韩同框 良辰吉日 对于这两对新人来说，这是人生中重要的一天。看起来，朝鲜人在结婚典礼上更注重传统礼服。

镜头下的真实 朝韩同框 大兵的生活 提到朝鲜或朝鲜的军队或军人，人们往往想到大检阅中齐步捧枪的士兵，或者是无聊站岗的边防军人。这张照片可以说是士兵私人生活的一瞥。 作者: Hans Spross



韩国需要驻韩美军

韩国外长康京和表示，特朗普和金正恩的峰会是一个"历史性"机遇，不过她也强调，首尔尚未准备好放松对朝鲜的制裁："我们非常希望在美朝首脑会议上看到更具体的无核化进展，所以现在还不是在谈放缓制裁的时候。" 她还强调了美国驻韩部队的重要性，观察员猜测，平壤可能会提出撤除驻韩美军的要求。

文木/任琛（美联社，法新社，路透社)