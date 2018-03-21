美国再挥制裁大棒 俄罗斯“强硬回应”

（德国之声中文网）俄罗斯外交部在声明中表示，特朗普政府的最新制裁措施与惩罚无异。声明指出，"华盛顿忘记了，没收个人财产和资金就是偷窃。"声明称，美国政府试图通过针对俄企业的这些措施，"消灭世界市场上的竞争者"。声明同时强调，来自美国的此类"攻击"未来一定会受到莫斯科的"强硬回应"。

美国财政部周五（4月6日）宣布，将对7名俄罗斯商业领导人及其拥有或控制的12家企业、17名俄罗斯高级官员、一家俄罗斯国有武器进出口企业及其下属银行实施制裁。制裁措施中包括冻结其财产、美国公民不得与之有生意往来。

新制裁措施尤其构成对奥列格·德里帕斯卡（Oleg Deripaska）的严重打击。现年50岁的这位亿万富翁被认为是还在俄首任总统叶利钦时代就直通克里姆林宫的硕果仅存的大亨之一。

因其相关企业在全球范围占据的领先地位，他在俄罗斯媒体中被称为"铝王"。他的名字在美国有关当年总统候选人特朗普团队可能的"通俄门"事件的调查中频频出现。

除德里帕斯卡外，还有多名生意人在新制裁名单中，其中就有维克多·维克泽尔贝格（Viktor Wechselberg）。他曾是石油大亨，2015年初，其身家财产估计超过140亿美元，被媒体评为俄罗斯首富。

安德烈·考斯京（Andrej Kostin）也被列入名单。他是国资占多数股权的俄罗斯第二大金融企业-VTB银行董事会主席。

华盛顿和莫斯科之间的关系目前处于数十年来的最低点。上月中旬，美国即已出台对俄制裁措施。美国情报机构相信，俄罗斯使用有利于后来的胜者特朗普的黑客攻击和宣传手段，干预了2016年美国总统选战。美国还认定，俄罗斯要对今年3月在英国境内发生的对前双料间谍斯克里帕尔（Sergej Skripal）和其女儿尤利亚（Julia）的毒剂袭击事件负责。克里姆林宫否认相关指控。

凝炼／安静（路透社、法新社）