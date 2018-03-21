美国再挥制裁大棒 俄罗斯“强硬回应”

（德国之声中文网）俄罗斯外交部在声明中表示，特朗普政府的最新制裁措施与惩罚无异。声明指出，"华盛顿忘记了，没收个人财产和资金就是偷窃。"声明称，美国政府试图通过针对俄企业的这些措施，"消灭世界市场上的竞争者"。声明同时强调，来自美国的此类"攻击"未来一定会受到莫斯科的"强硬回应"。
美国财政部周五（4月6日）宣布，将对7名俄罗斯商业领导人及其拥有或控制的12家企业、17名俄罗斯高级官员、一家俄罗斯国有武器进出口企业及其下属银行实施制裁。制裁措施中包括冻结其财产、美国公民不得与之有生意往来。
新制裁措施尤其构成对奥列格·德里帕斯卡（Oleg Deripaska）的严重打击。现年50岁的这位亿万富翁被认为是还在俄首任总统叶利钦时代就直通克里姆林宫的硕果仅存的大亨之一。
因其相关企业在全球范围占据的领先地位，他在俄罗斯媒体中被称为"铝王"。他的名字在美国有关当年总统候选人特朗普团队可能的"通俄门"事件的调查中频频出现。
除德里帕斯卡外，还有多名生意人在新制裁名单中，其中就有维克多·维克泽尔贝格（Viktor Wechselberg）。他曾是石油大亨，2015年初，其身家财产估计超过140亿美元，被媒体评为俄罗斯首富。
安德烈·考斯京（Andrej Kostin）也被列入名单。他是国资占多数股权的俄罗斯第二大金融企业-VTB银行董事会主席。
华盛顿和莫斯科之间的关系目前处于数十年来的最低点。上月中旬，美国即已出台对俄制裁措施。美国情报机构相信，俄罗斯使用有利于后来的胜者特朗普的黑客攻击和宣传手段，干预了2016年美国总统选战。美国还认定，俄罗斯要对今年3月在英国境内发生的对前双料间谍斯克里帕尔（Sergej Skripal）和其女儿尤利亚（Julia）的毒剂袭击事件负责。克里姆林宫否认相关指控。
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通俄门事件“剧情”大概
2013年：特朗普先生赴俄
2013年6月18日，特朗普在推特上宣布：“环球小姐大赛11月9日将在俄罗斯莫斯科举行现场直播。这场盛会将两个国家系在一起。”他还补充写道：“你觉得普京会到场吗？如果会，他会成为我新结交的最好的朋友吗？”2013年10月17日，他上电视节目接受大卫•莱特曼（David Letterman）采访时表示，他与俄罗斯人做过很多次生意。
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通俄门事件“剧情”大概
2015年9月：黑客指控
一名FBI联邦调查局探员告知美国民主党全国委员会技术部，该机构可能遭到黑客攻击。2016年5月18日，国家情报局总监克拉珀（James Clapper）说，有一些迹象显示，美国总统选战期间被黑客攻击。2016年6月14日，美国民主党全国委员会透露受到了俄罗斯黑客攻击。
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通俄门事件“剧情”大概
2016年7月20日：基斯利亚克先生浮出水面
在共和党全国代表大会的一次活动上，参议院塞申斯（Jeff Sessions）与俄罗斯大使基斯利亚克（Sergey Kislyak）以及其他的大使见了面。
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通俄门事件“剧情”大概
2016年7月22日：让事件更为复杂的阿桑奇
阿桑奇的维基解密披露了大约两万封从美国民主党全国委员会窃取的电子邮件。这些邮件似乎让人有理由认为，希拉里·克林顿争取优势，排挤同党竞选人桑德斯。
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通俄门事件“剧情”大概
2016年7月25日：对的时间，对的人
联邦调查局宣布正在调查美国民主党全国委员会邮件遭窃事件：“我们非常认真对待这种造成严重损害的事情。”
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通俄门事件“剧情”大概
2016年11月8日：特朗普赢得选举
唐纳德·特朗普当选美国总统。11月9日，俄罗斯议会在媒体上对此发出欢呼和掌声。
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通俄门事件“剧情”大概
2016年11月10日：特朗普团队否认通俄
俄罗斯副外长谢尔盖•里亚布科夫（Sergei Rybakov）表示，俄政府与特朗普竞选团队在大选期间有过接触。后者对此坚决否认。
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通俄门事件“剧情”大概
2016年11月18日：弗林的任命
特朗普任命弗林（Michael Flynn）担任国家安全顾问。这名前国防情报局局长是特朗普竞选团队中的高级外交事务顾问。弗林在国家安全顾问的位子上并没有待很久，曝出他在曾与俄大使基斯里亚克（Sergey Kislyak）接触的问题上没有讲实话后，今年二月弗林辞职。
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通俄门事件“剧情”大概
2017年1月26日：耶茨激起千层浪
当时的美国代理司法部长耶茨（Sally Yates）告诉白宫法律顾问麦加恩（Don McGahn）弗林在与基斯里亚克通电话的事情上进行了不实陈述。1月30日，耶茨因不同意特朗普禁止多个国家公民入境美国的禁令而遭到总统罢免。
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通俄门事件“剧情”大概
2017年3月2日：塞申斯回避调查
特朗普表示对司法部长塞申斯绝对有信心。塞申斯表示他自行回避所有针对俄罗斯与总统竞选活动相关的调查。
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通俄门事件“剧情”大概
2017年3月20日：FBI调查特朗普与俄罗斯关系
美国联邦调查局局长科米(James Comey) 在众议院情报委员会面前承认，FBI在调查是否特朗普竞选团队与俄罗斯有互动。
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通俄门事件“剧情”大概
2017年5月9日：特朗普解雇科米
在宣布解雇科米的信中，特朗普写道：“虽然我非常感谢你三次在不同的场合告知，我未受到调查。但是我同意司法部的决定，即你已经无法有效地领导联邦调查局了。”
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通俄门事件“剧情”大概
2017年5月17日：特别顾问穆勒
司法部副部长罗森斯坦（Rod Rosenstein）任命前FBI局长穆勒调查俄罗斯是否干预2016年的大选，以及与特朗普竞选团队是否与俄罗斯勾结。
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通俄门事件“剧情”大概
2017年8月：前竞选主席曼纳福特被查
在穆勒着手调查不久，FBI查获了特朗普前竞选主席曼纳福特（Paul Manafort）的财产中没收了一些文件记录。曼纳福特被指控收受了乌克兰亲俄势力的巨款后，去年8月下台。
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通俄门事件“剧情”大概
2017年9月：小特朗普
特朗普长子小特朗普告诉美国参议院司法委员会，他未与外国政府勾结。这场闭门会议涉及的主题是，去年6月他与一名俄罗斯女律师韦瑟尼茨卡娅（Natalia Weselnizkaja）的会面。当时，曼纳福特和特朗普的女婿贾瑞德·库什纳（Jared Kushner）也参与了这场会面。从小特朗普公开的邮件内容来看，在会面之前，他得到承诺，会拿到关于希拉里·克林顿的黑材料。
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通俄门事件“剧情”大概
2017年10月：网络社交平台指俄罗斯干涉
脸书、推特和谷歌都告诉美国媒体，他们有证据表明，俄方在2016年美国总统大选期间利用他们的平台传播虚假信息。预计，这三家公司将在11月份出席参议院情报委员会的听证会。
凝炼／安静（路透社、法新社）