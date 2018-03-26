美国关税影响中国? 信评机构认为有限

(德国之声中文网)全球信用评估机构穆迪投资者服务 (Moody's Investors Service)与惠誉国际周三表示，拟议中的美国关税对中国经济的直接影响有限。双方很可能会在谈判后提出解决方案。

中国国家主席习近平周二承诺，进一步开放经济并降低包括汽车在内的产品关税。这缓解了中美两大经济体不断加剧的贸易紧张局势。

穆迪表示，贸易限制将对中美经济产生负面影响，两国应该会阻止贸易争端快速升级。

穆迪的报告中写道，“近年来，贸易对中国GDP增长的贡献较小。随着贸易结构的变化，潜在贸易冲击对中国已经不像过去这么严重。“

穆迪报告中也说，“目前实施的美国贸易措施只会影响中国向美国出口相对较小的一部分，我们预计这对中国经济产生直接但可承受的影响。”

惠誉国际 (Fitch Ratings)的报告则显示，虽然美国政策不可避免将对中国企业产生影响，但是调查报告指出，公司财务并没有直接被政策影响。

"美国政府计划对中国的1,333商品课征25%关税，此举可能影响相关企业，影响区域甚至全球供应链。然而，在调查之后发现，就惠誉的取样范围而言，并未观察出样本公司的财务状况受到直接的显著影响。"

拉加德：首要任务是避免保护主义

美国总统特朗普过去一直批评中国的贸易政策，不满中国维持25％的汽车进口关税，而美国关税只有2.5％。他说这不是自由贸易，而是“愚蠢贸易”。

上周，华盛顿威胁中国对500亿美元的中国产品开徵关税，迫使北京解决美国所称长久以来中国窃取美国知识产权和迫使美国公司转让技术等问题。

参加完博鳌论坛、目前在香港访问的国际货币基金组织总裁拉加德 (Christine Lagarde)则表示，全球经济的首要任务是避免保护主义，防范金融风险并促进长期增长。

拉加德说，“历史证明，进口限制对所有人都会造成伤害，特别是贫穷的消费者。”她认为贸易限制不仅导致产品变得更昂贵，消费者选择也会变少，也强调保护主义让贸易在提高生产力和传播新技术方面发挥不了作用。”

夏立民/罗法 (路透社、法新社)