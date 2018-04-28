 “美国优先”政策下的美国输家 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.04.2018
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时政风云

“美国优先”政策下的美国输家

特朗普总统对中国发动贸易战，但是美国国内的劳工阶层却极有可能在这场争端中成为输家。而后者原本应当是“美国优先”政策的受益者。

USA Trump (imago/ZUMAPRESS/S. Thewx)

特朗普总统对中国发动贸易战，但是美国国内的劳工阶层却极有可能在这场争端中成为输家。

(德国之声中文网) 目前，美国商务部已经收到了2400余份企业豁免申请，希望能够免受钢铝进口关税政策的冲击。美国商务部已经将这些申请在网站上公示，其中几份暗示了对特朗普贸易保护主义政策的不满情绪。在一些曾于2016年总统大选时坚定支持特朗普的地区，这种情绪尤为明显。

美国出台钢铝关税政策，最主要的目的是打击中国向全球市场输出过剩产能的行为，并以此来保护并重振美国本土的金属产业。但是美联社也在一系列采访中发现，该政策也引起了美国国内的困惑与不安。俄克拉荷马、德克萨斯、威斯康辛州的家具业、能源业、食品业已经公开表态指出，如果不能获得钢铝进口豁免政策，这些行业将会面临资金紧张的窘境。

在俄克拉荷马州的奥克马尔吉县(Okmulgee)，办公家具厂商Steelcase正等候商务部的回复。能否获得豁免政策，关系到这家企业的几十个就业岗位。比如，该公司的一家子公司需要一种进口自日本的特殊冷轧钢材，而美国本土供应商无法提供同等品质的替代品。

在2016年大选时，奥克马尔吉县的大多数选民都投了特朗普的票。Steelcase公司强调，如果不能获得豁免政策，整个奥克马尔吉县的经济都将遭到重创。奥克马尔吉县的政府官员巴仑吉(Roger Ballenger)则说，当地政界都对Steelcase的遭遇非常担忧。

在德克萨斯州的贝敦(Baytown)，由印度JSW集团投资的JSW钢铁公司也因特朗普的钢铝关税面临着困境。贝敦的失业率高达9.8%，是全国平均值的两倍。同样遇到麻烦的还有当地的另一家钢铁企业Borusan Mannesmann：如果不能获得商务部的豁免，该企业就必须每年缴纳近3000万美元的关税。该企业需要从位于土耳其的母公司进口钢管等上游产品。公司强调，如果在今后两年无法实现每年13.5万吨的钢材进口量，位于贝敦的生产线就会丧失竞争力，从而威胁当地的就业岗位。而如果商务部批准了其豁免申请，那么公司还有望追加投资2500万美元，从而成为一家"百分百的本土厂商"；而在此基础上再增加5000万美元的投资，还能再新增170个就业岗位。

全美国最大的罐头蔬菜食品厂商Seneca也向商务部提交了豁免申请。申请书称，美国本土钢铁厂商是否有能力、有意愿长期为其扩大产能、提供罐头钢材，目前还不明朗，"但是短期内来看肯定无法满足我们的需求。"这意味着Seneca必须从海外厂商进行采购。

据知情人士透露，如果商务部不能批准Seneca的申请，该公司就必须为其已经签订采购合同的1.1万吨中国进口罐头钢材支付225万美元关税。Seneca公司表示，位于威斯康辛、爱达荷、纽约州的三处罐头工厂总共雇佣400余名员工。

文山/叶宣(美联社)

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