美国仍无法决定如何应对叙国化武

(德国之声中文网) 外界密切关注美国如何回应叙利亚化武问题，却迟迟等不到最终决定。相对周三在推特对俄罗斯放话"很快就会射出导弹"，特朗普如今收敛许多，写道"不要再问什么时候会射飞弹了。可能是马上，但也可能是很久以后! "

特朗普在周四会见国家安全委员会，讨论如何回应叙利亚平民遭到化学武器攻击一事。随后，白宫发言人桑德斯说: "我们还在评估，也积极与我们的盟友保持联络。" 她表示，美国总统已经与英国首相联络过，也即将和法国总统通电话。

特朗普与英国首相特瑞沙·梅一致认同，"必须"制止阿萨德政权进一步扩大使用化学武器。但是，英国政府并未明确指出若真要采取行动，应当安排哪些程序。

英国政府发言人在一份声明中提到，多位卸任首相支持特瑞沙·梅以行动遏止化武扩张。尽管如此，特瑞沙·梅仍会咨询国际盟友，共同商讨对策。

法国总统马克龙说，法国已经证实阿萨德政权确实使用化学武器，也说不能容忍这种"为所欲为"的政权。

俄罗斯作为叙利亚的战友，呼吁各国自制，认为没有证据能够证明阿萨德动用了违反国际法的化学武器。俄罗斯驻联合国大使涅边贾说: "我们希望各国不要走上不归路。美国跟他的盟友们要懂得自制，不要武力攻打主权国家。"

俄罗斯要求周五再度集合联合国安理会成员，开会讨论此事。同时，瑞典提议由联合国秘书长联合国秘书长古雷斯 (Antonio Guterres)提出公正的裁决机制，判断叙利亚事件中的责任归属。

杜马的医护人员正在为可能被化学武器感染的孩童进行清洗

平民遭到化学武器攻击

怀疑由政府军策动的化武袭击，上周六于叛军据点杜马发生，根据叙利亚救援组织统计，事件至少造成60人死亡、千人受伤。医护人员及目击者称受害者出现的中毒征状可能是由神经毒剂所致，据报在现场亦嗅到氯气味。来自海牙的化武组织(OPCW)，将于短期内派遣专家前赴现场，调查有否使用禁用化学物品，但不会查证责任谁属。

罗法/夏立民 (美联社、德新社、路透社)