美国人何以盯上孔子学院？

（德国之声中文网）创立于2004年的孔子学院是中国政府出资建立的文化交流和语言培训机构，试图打造类似德国歌德学院或英国文化教育协会（British Council）的形象。

按照官方说法，孔子学院的使命是通过在国外大学校园设立分支机构，提供培训课程及举办各种活动，以此推广汉语和中国文化。

但是，批评者认为孔子学院进行政治宣传，宣扬经过美化的中国历史和文化。此外，该学院刻意淡化一些具有国际争议的话题，比如中国占领西藏和台湾主权问题，阻挠批评意见。

40%的孔子学院位于美国。近几个月来，美国国会议员、联邦调查局局长和一些学术顾问团体均指责孔子学院是北京政府所控制的"颠覆"，试图逐步引导美国大学接受亲北京的话语和立场。

学生总数排名全美第二的德克萨斯农工大学（Texas A&M University）今年4月5日宣布，中止与孔子学院的合作。此前，两位来自该州的共和党议员麦克考尔（Michael McCaul）和库埃拉（Henry Cuellar）联合发表声明称，对于"中国政府通过德克萨斯州教育机构扩张其影响力"极度忧虑。

两人声明中表示，中国政府支持的学术组织"损害"学术诚信，"散布中国的政治理念"。

他们认为中国"从事破坏行动，蓄意压制表达自由、言论自由和辩论自由等美国价值"，并以此为由要求德克萨斯州的教育机构停止与孔子学院的合作。

2018年2月，美国联邦调查局局长雷伊（Christopher Wray）在参议院情报委员会出席听证会时暗示，中国利用"搜集员"渗透美国各高校，为中国政府搜集情报。

文化换实力？

孔子学院的上级机关是中国教育部直属事业单位-国家汉语国际推广领导小组办公室（国家汉办）。根据国家汉办官方网站信息，孔子学院建立的初衷是"随着中国经济的发展和国际交往的日益广泛，世界各国对汉语学习的需求急剧增长。为推动汉语加快走向世界，提升中国语言文化影响力"。

华盛顿战略和国际研究中心（CSIS）中国力量项目负责人、亚洲事务高级顾问葛来仪（Bonnie Glaser）对德国之声表示，孔子学院是中国2007年之后开始推行的文化"软实力"战略的组成部分之一。

"中国的软实力战略是'自上而下'的，由中共设计、出资并加以实施，"葛来仪表示。"与西方国家完全不同，那里的软实力主要来自于其文化和开放政治体系的自然吸引力。"

葛来仪补充道，目前还没有数据显示孔子学院在推进中国外交政策方面是否具有实际效果。

美国外交协会引述汉学家沈大伟（David Shambaugh）的研究称，中国每年在全球推广软实力所耗费的资金估计高达100亿美元。

遏制学术自由？

针对孔子学院的一项主要批评是，其教师并非由东道主高校聘请，因此并不受到学术自由行为准则的保护，容易受到外界因素干扰。但是由于各孔子学院均直接设立在大学内部，因此容易造成它们是学校官方机构的假象。

2014年，美国大学教授联合会发表声明批评孔子学院"行事如同中国政府部门"，"漠视学术自由"。

立场倾向保守派的学术顾问团体全美学者联合会（NAS）最近也建议美国各高校中断与孔子学院的来往。

全美学者联合会研究员彼得森（Rachelle Peterson）曾就"孔子学院与美国高等教育"的话题发表专题报告。她对德国之声表示，中国政府利用孔子学院"通过财务关系拉拢（美国）大专院校，损害其独立自主性。"

彼得森强调，中共统战部负责指挥那些表面上不具有政治性的机构进行协同工作，在其中扮演关键性角色。"孔子学院正符合这一模式，"她表示。

"具有吸引力的品牌"

2011年，长期主管中共意识形态工作的时任政治局常委李长春发表演讲称，孔子学院是一个"具有吸引力的品牌"，对于推进中国软实力做出重要贡献。

全美学者联合会的彼得森表示，孔子学院所提供的课程完全无视中国政府侵犯人权及实施专制统治的历史。

"闭口不谈天安门广场大屠杀，将台湾和西藏描述为毫无争议的中国领土，对于维吾尔人和法轮功的迫害也丝毫不提，"她表示。"最终结果是，学生们所获得的是完全片面的中国印象。"

德州农工大学并非第一个与孔子学院中止合作关系的美国大学。早在2014年，芝加哥大学和宾夕法尼亚大学便已经做出这一决定。

孔子学院没有对德国之声的采访请求做出回应。

孔子学院的出现是否起到了颠覆作用及宣传洗脑，这样的指责仍有待确凿证据加以证实。不过，有鉴于中国不断增长的称霸雄心，以及其众所周知的审查和信息控制历史，人们至少有理由对此表示忧虑。