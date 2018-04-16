 美剧靠什么走红？ | 文化经纬 | DW | 13.05.2018
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文化经纬

美剧靠什么走红？

《绝命毒师》、《纸牌屋》、《广告狂人》这些热播剧在全球各地都有大批粉丝。为什么美剧能够这样成功？德国之声带您探寻“神剧”的成功法则。

Bildergalerie Die besten 25 TV-Serien Taschen-Verlag Breaking Bad (ddp images / Ben Leuner / AMC / Taschen-Verlag)

绝命毒师剧照

（德国之声中文网）以前流行这么一种说法：让我认识一下你的朋友，我就能知道你是一个什么样的人。现在的时代变了，最晚从2014年Netflix在德国掀起一阵追剧浪潮后说法改成了：让我看看你都追什么剧，我就能知道你是一个什么样的人。

尤其是付费美剧，特别是HBO的制作给电视剧带来改变，也给德国电视剧作的表现手法带来长远的影响。观众的选择从未如此之多，故事的类型也前所未有的多样化。 然而，把美国称为电视剧的先驱者，这种说法仅对了一半。

电视剧的诞生

电视连续剧确实起源在美国， 最初美国的收音机广播节目中兴起广播剧，电视在美国出现的时候，就把这种广播剧移到电视屏幕上。当时播放的主要是以家庭、探险、西部牛仔为主题的连续剧。当时的这种剧集，每一集都是完整的故事。80年开始流行我们现在熟悉的电视连续剧，每一集结尾处都留有悬念待续，其中包括知名美剧《家族风云》（Dallas）。

Joachim Friedmann Professor für Serial Storytelling ifs Köln (ifs )

科隆国际电影学院（ifs）电视叙事学教授弗里德曼

到了90年代末，美国付费台HBO把这种电视剧推向盛行。当时该台制作了《黑道家族》（The Sopranos）、"火线重案组"（The Wire）等一系列大受欢迎的美剧，HBO也成为业界先驱。美因茨大学电影、戏剧和文化学的摩尔（Nikolaus Mohr）指出，以前的电视剧的故事都脱逃现实，现在的电视剧人物性格多元，相互关系也越来越复杂。

不过这种分集的叙事方式并不是90年代美国人的发明。科隆国际电影学院（ifs）电视叙事学教授弗里德曼（Joachim Friedmann）指出，连续叙事是一种"跨历史和跨文化现象"，从古希腊荷马的奥德赛或者印度史诗巨作"摩诃婆罗多"就开始了。

美剧为什么受追捧

随着时间的推移，欧洲各国的电视剧质量也蒸蒸日上，不过到目前为止，在各大电视奖项中的主要获奖者还是美国。美剧受到各国剧迷的追捧不是没有原因的。曾在慕尼黑电影与电视大学就读电视剧叙事学的罗姆尼（Tac Romey）进行了分析，一边拍一边写："在拍摄的时候，一组编剧团队还在编剧室里写剧本。"

München Professor Tac Romey (HFF München)

罗姆尼曾在慕尼黑电影与电视大学就读电视剧叙事学

这样，在播出时，如果制作方发现某一个情节主线尤其扣人心弦，就能让编剧有机会对此进行实时反应。在德国，一般都是先写好剧本，然后拍，最后播出。接受德国之声采访时罗姆尼表示，这就会造成巨大的质量差别。

罗姆尼认为，美剧如此成功的另外一个原因是运作人Showrunners，现在德国也渐渐有了这个角色。美剧运作人可能是一个编剧，也可能是一个编剧团队，他们负责整部电视剧。选演员、选导演都是Showrunners说的算，有的时候，运作人自己也兼任导演。

一部好剧的秘诀

弗里德曼介绍说："如果简单地进行描述，那么电影说的是事，电视剧说的是人。"这是最根本的不同。一个好的电视剧需要性格鲜明的人物和一个不能完成的任务，每集都要产生矛盾。罗姆尼认为，给主角要设定一个目标也是重要的元素："比如里面的英雄人物一定想要与心爱的人在一起，或者是要当总统什么的。"人物要铺垫的让观众能够理解此人的追求，并要引起他们的共鸣。另外也缺不了传统的反派角色。

电视剧的未来走向

弗里德曼认为，目前的追剧热是编剧们巨大的机会："这是成为电视编剧最好的时机。" 罗姆尼预测，未来会流行神话主题的连续剧，虽然目前的热播剧都是戏剧冲突十足的大起大落，角色经历着社会道德之间的各种矛盾，许多制片和编剧都观察到了另外的一种发展方向："很多人都说：我想再看一部积极乐观、没有那么暴力血腥的作品。只要拿起手机就被各种我们束手无策的新闻轰炸一番。人们有一种想要看到世界健康积极的渴求。"

  • Kroatien Dubrovnik von oben

    身临其境“冰与火的世界”

    克罗地亚

    厚重的石墙和保存完好的古城：克罗地亚的杜布罗夫尼克（Dubrovnik）是巴尔干地区最美的城市之一，而且也是《权力的游戏》最重要的拍摄地之一。这座城市是君临城（King's Landing）的主要取景地。是七大王国的首都，也是阴谋与秘密上演的主要舞台。对于慕名而来的剧迷，这座城市还在几个重要的拍摄场景提供专题游览活动。

  • Irland Dark Hedges

    身临其境“冰与火的世界”

    北爱尔兰

    爱尔兰岛在《权力的游戏》中也是非常重要的取景地。它代表北境王国和铁群岛。在第六季中，素有“绿王国”之称的爱尔兰岛多次出现——至于在什么情节中，这还是个秘密！不过，现在可以确定的一个拍摄地点就是北爱尔兰的“黑暗树篱”（Dark Hedges）。这条山毛榉林荫大道备受摄影爱好者的青睐。在剧中，它则是从君临城通向北境王国的通道。

  • Island Drehorte von Game of Thrones

    身临其境“冰与火的世界”

    冰岛

    继续向北走，《权力的游戏》之版图推移到绝境长城以北，这里是“自由民”和“异鬼”肆意妄为的地方。而现实世界中原本就气候严寒的冰岛则成为当仁不让的拍摄地。广漠的荒原，冰雪覆盖的山峰，还有火山地貌，构成了冰岛多样化的景观。剧中艾莉亚·史塔克被狗带迷路的场景就是在图上的辛格维利尔国家公园（Thingvellir）拍摄的。

  • Kroatien Altstadt der Hafenstadt Dubrovnik

    身临其境“冰与火的世界”

    摩洛哥

    《权力的游戏》剧组可谓是不畏严寒，也不惧酷暑。所以拍摄地北达冰岛，南至摩洛哥。艾本哈杜（Aït-Ben-Haddou）是剧中两座城市的主要取景地：丹妮莉丝在出嫁之前所生活的自由贸易城邦潘托斯，还有她解救奴隶的地方渊凯。《角斗士》和《木乃伊》等电影也曾在那里拍摄取景。

  • Malta Touristen am Blauen Fenster

    身临其境“冰与火的世界”

    马耳他

    丹妮莉丝和卓戈的婚礼场景却不是在摩洛哥，而是在马耳他拍摄的。就是图上这个天然的岩石“蓝窗”，这也是马耳他第二大岛戈佐岛的最著名景点。不过，这个充满了原始浪漫色彩的地方也不是第一次登上银幕，在《权力的游戏》之前，《诸神之战》和《基督山伯爵》等片也曾在这里拍摄。

  • Spanien Sevilla Alcazar Garten

    身临其境“冰与火的世界”

    西班牙

    从第五季开始，西班牙成为《权力的游戏》重要情节上演的地点。塞维利亚王宫（如图）摇身一变，成为剧中多恩王国的流水花园，而塞维利亚斗牛广场则成为奴隶湾城邦弥林的角斗场。两个地点都是塞维利亚的著名景点。新的第六季也有不少场景在西班牙拍摄：比如阿尔梅利亚、佩尼伊斯科拉和赫罗纳。

  • Schottland Doune Castle

    身临其境“冰与火的世界”

    苏格兰

    当那城堡（Doune Castle），也就是剧中的临冬城，是《权力的游戏》在苏格兰的唯一取景地。该剧样片有一部分是在这里拍摄的。这座中世纪城堡始建于13世纪，也是七十年代老电影《巨蟒与圣杯》的取景地。不过，权力的游戏还在继续上演，剧组对于拍摄地点的追寻之旅业不会终止于此。第七季已经在筹划阶段中了。


 

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身临其境“冰与火的世界”

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