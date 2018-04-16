（德国之声中文网）以前流行这么一种说法：让我认识一下你的朋友，我就能知道你是一个什么样的人。现在的时代变了，最晚从2014年Netflix在德国掀起一阵追剧浪潮后说法改成了：让我看看你都追什么剧，我就能知道你是一个什么样的人。

尤其是付费美剧，特别是HBO的制作给电视剧带来改变，也给德国电视剧作的表现手法带来长远的影响。观众的选择从未如此之多，故事的类型也前所未有的多样化。 然而，把美国称为电视剧的先驱者，这种说法仅对了一半。

电视剧的诞生

电视连续剧确实起源在美国， 最初美国的收音机广播节目中兴起广播剧，电视在美国出现的时候，就把这种广播剧移到电视屏幕上。当时播放的主要是以家庭、探险、西部牛仔为主题的连续剧。当时的这种剧集，每一集都是完整的故事。80年开始流行我们现在熟悉的电视连续剧，每一集结尾处都留有悬念待续，其中包括知名美剧《家族风云》（Dallas）。

到了90年代末，美国付费台HBO把这种电视剧推向盛行。当时该台制作了《黑道家族》（The Sopranos）、"火线重案组"（The Wire）等一系列大受欢迎的美剧，HBO也成为业界先驱。美因茨大学电影、戏剧和文化学的摩尔（Nikolaus Mohr）指出，以前的电视剧的故事都脱逃现实，现在的电视剧人物性格多元，相互关系也越来越复杂。

不过这种分集的叙事方式并不是90年代美国人的发明。科隆国际电影学院（ifs）电视叙事学教授弗里德曼（Joachim Friedmann）指出，连续叙事是一种"跨历史和跨文化现象"，从古希腊荷马的奥德赛或者印度史诗巨作"摩诃婆罗多"就开始了。

美剧为什么受追捧

随着时间的推移，欧洲各国的电视剧质量也蒸蒸日上，不过到目前为止，在各大电视奖项中的主要获奖者还是美国。美剧受到各国剧迷的追捧不是没有原因的。曾在慕尼黑电影与电视大学就读电视剧叙事学的罗姆尼（Tac Romey）进行了分析，一边拍一边写："在拍摄的时候，一组编剧团队还在编剧室里写剧本。"

罗姆尼曾在慕尼黑电影与电视大学就读电视剧叙事学

这样，在播出时，如果制作方发现某一个情节主线尤其扣人心弦，就能让编剧有机会对此进行实时反应。在德国，一般都是先写好剧本，然后拍，最后播出。接受德国之声采访时罗姆尼表示，这就会造成巨大的质量差别。

罗姆尼认为，美剧如此成功的另外一个原因是运作人Showrunners，现在德国也渐渐有了这个角色。美剧运作人可能是一个编剧，也可能是一个编剧团队，他们负责整部电视剧。选演员、选导演都是Showrunners说的算，有的时候，运作人自己也兼任导演。

一部好剧的秘诀

弗里德曼介绍说："如果简单地进行描述，那么电影说的是事，电视剧说的是人。"这是最根本的不同。一个好的电视剧需要性格鲜明的人物和一个不能完成的任务，每集都要产生矛盾。罗姆尼认为，给主角要设定一个目标也是重要的元素："比如里面的英雄人物一定想要与心爱的人在一起，或者是要当总统什么的。"人物要铺垫的让观众能够理解此人的追求，并要引起他们的共鸣。另外也缺不了传统的反派角色。

电视剧的未来走向

弗里德曼认为，目前的追剧热是编剧们巨大的机会："这是成为电视编剧最好的时机。" 罗姆尼预测，未来会流行神话主题的连续剧，虽然目前的热播剧都是戏剧冲突十足的大起大落，角色经历着社会道德之间的各种矛盾，许多制片和编剧都观察到了另外的一种发展方向："很多人都说：我想再看一部积极乐观、没有那么暴力血腥的作品。只要拿起手机就被各种我们束手无策的新闻轰炸一番。人们有一种想要看到世界健康积极的渴求。"