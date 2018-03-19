美关税要来：德经济部长华府谈判 谨慎乐观 | 经济纵横 | DW | 20.03.2018

（德国之声中文网）德国经济部长阿尔特迈尔（Peter Altmaier）与美国商务部长罗斯（Wilbur Ross）会晤后表示乐观，认为在钢铁与铝制品关税问题上仍有望达成让步。这位基民盟部长在华盛顿表示：“我现在比会晤前乐观了几个百分点。”

稍后，阿尔特迈尔表态更为谨慎，称尚须观望，但他强调，双方都清楚贸易争端对双边关系的影响。

阿尔特迈尔也暗示，目前的争议点在本周五之前无法解决。按计划，本周五美国对进口钢铁和铝制品征收关税的政策将生效。阿尔特迈尔说：“我们需要数周时间，才能在内容上达成理智的解决方案。这需要数周乃至数月的时间。”不过，在周五之前，有可能发出积极的信号。

阿尔特迈尔还表示，如果周五关税政策生效，欧盟不会立刻采取反制措施。一份可能的清单上的美国产品如威士忌、牛仔裤和摩托车不会自动成为反制目标。

周二（3月20日）晚些时候，阿尔特迈尔计划与美国贸易代表莱特希泽（Robert Lighthizer）会晤。美国商务部长罗斯还将与欧盟贸易专员马尔姆斯特罗姆（Cecilia Malmström）会晤。后一会晤恐怕更为重要，因为德国政府在关税政策上没有谈判权，谈判权归于欧盟。

德国经济部长阿尔特迈尔

自美国近期宣布对钢铁征收25%的关税，对铝制品征收10%的关税以来，欧盟展开一系列协调行动。阿尔特迈尔表示，他与马尔姆斯特罗姆也保持着紧密联系。

德国财长绍尔茨（Olaf Scholz）表态谨慎。他在布宜诺斯艾利斯出席G20会议时表示，重要的是双方在对话。

其它欧盟成员国在布宜诺斯艾利斯也对美国施加压力。法国财长勒梅尔（Bruno Le Maire）呼吁美国财长姆努钦（Steven Mnuchin）将欧盟作为盟友整体排除在计划中的关税政策以外。勒梅尔也对这一目标得以实现表示乐观。