美公布对中征税建议清单 中: 同力度回应

(德国之声中文网) 美东时间4月3日，美国贸易代表办公室公布对华301调查征税产品建议清单，欲对约1300项、共计500亿美金的产品课征25%的关税。这份建议清单旨在敦促中国政府停止干预市场，并"强迫美国企业移转技术或智慧财产权给中国企业" 。中国否认此指控，也威胁要一报还一报。

药品、电子器材、医疗器材等产品都被列入清单中。美国贸易代表办公室特别强调，这份清单特别针对"中国制造2025"的补贴对象。"中国制造2025"是中国提出的口号，要在2025前以国产取代进口科技产品，甚至跻身世界科技大国。而在这项国家领导的计划中，许多高科技产品都受到优惠待遇: 通信产品、机器人、飞机、电动交通工具、材料科技、农业机械、航海、铁路设备等。

但这份清单没有列入中国最大宗的消费性电子商品，如手机、笔记型电脑，也没有列入成衣与鞋品。美国高级贸易代表莱特海泽 (Robert Lighthizer) 说，他们用电脑程式挑出对中国冲击最大、但对美国冲击最小的项目集结出这份清单。通信设备与电脑在2017年为美国自中国进口额的冠亚军，分别约为780亿、580亿美金。

中国反应

距离中方公布对美课税清单才三天，美国就公布500亿惩罚性关税清单，引发中方大力谴责，并由商务部与外交部出面回应。

新华社报导，商务部新闻发言人发表谈话，中方坚决反对美国措施，并将于近日依法对美产品采取"同等力度、同等规模的对等措施"。

外交部发言人耿爽在例行记者会上表示，"如果美方根据３０１调查对中方采取限制措施，中方当然会作出回应。美方有清单，中方也会有清单。"

他们再度强调"我们有信心、有能力应对美方任何贸易保护主义措施。"

美国今日开出的课税清单将会有两个月的讨论期，美国贸易代表署会随后发出最终清单。目前已经排定5月15举行相关公听会。

罗法/游言(路透社、美联社)