美俄为叙利亚“尚未确认的”化武案针锋相对

(德国之声中文网)周一，美国与俄罗斯在联合国安理会上针锋相对。

美国驻联合国大使黑利(Nikki Haley)呼吁联合国安理会严正处理叙利亚问题，且说"不论联合国怎么决定，美国都已经准备好采取行动"。美国也在大会上提议对叙利亚化武攻击事件进行调查。

俄罗斯驻联合国大使涅边贾(Vassily Nebenzia)在大会上表示，叙利亚化武事件是"假新闻"，并且欢迎联合国派人去实地勘察。俄罗斯宣称他们在叙利亚的驻军有前往杜马的医院勘查，没有找到使用化武的痕迹。他们也询问附近医院的医护人员是否有收到疑似化学中毒的病患，答案也是"没有"。然而，之后表决时，俄罗斯仍然否决了美国提出的调查提案。

涅边贾表示，之所以会否决，是因位美国提出的草案中有部份内容让俄罗斯"不能接受"。他说这使得新草案甚至比三月的版本更糟。"就我现在听到的部份，我怀疑他们正在考虑动用武力，这非常、非常危险。"

俄罗斯驻联合国大使涅边贾

黑利在安理会上对发生在叙利亚的化武攻击案发表批评，用辞激烈。

"我大可以把叙利亚人被杀、被折磨的画面亮给安理会的大家看，但是重点是什么? 重点是，需要为这场杀戮负责的"怪物" 仍然逍遥法外。" 她并未直说"怪物"是谁，但是很有可能是影射阿萨德政权。

接着她把话锋一转: "双手沾满孩童鲜血的俄罗斯，就算看到照片，眉毛也不会动一下。我们已经试过了。我们绝对不能忽视俄罗斯与伊朗在阿萨德政权毁灭式的谋杀行为时，扮演的角色。"

美国驻联合国大使黑利在安理会上强力谴责俄罗斯

叙空军基地遭到空袭

周日，美国总统特朗普曾警告，叙利亚、俄罗斯跟伊朗都会为周六的攻击付出"高昂代价"。随后，叙利亚的空军基地就遭到不明人士轰炸，造成14人死亡。叙利亚与俄罗斯指称是以色列所为，且考量时机敏感，怀疑美国与之串通。俄罗斯与叙利亚为此共同谴责以色列，以色列拒绝回应。

特朗普宣称会在两天内作出"重大决定"。外界担忧美国可能正在考虑出兵。

美国代表黑利的提议未获通过，因此她在周一晚间又向安理会要求周二再次投票表决，深入调查叙利亚化学武器的幕后推手。

德国、法国、以色列都公开对俄罗斯使用化武表示谴责。

叛军最后的据点

周六，叙利亚政府军围攻小城杜马。有报道称，政府军使用化学武器攻击平民，造成了至少40人死亡，其中不乏幼童。杜马是位于东古塔的一个小城，也是反叛军在叙利亚首都大马士革周边的最后一个据点。

此后，反政府武装伊斯兰军(Jaish al-Islam)与政府达成协议，并带领民众动身离开杜马。上千名伊斯兰军士兵在俄罗斯居中协调之下得以安全撤退。与此同时，他们也必须释放手上的数千名人质作为交换。

根据叙利亚官方媒体SANA报导，反政府军与眷属已经搭乘两台巴士离开杜马，往反政府军的北方的据点驶去。

联合国未确认毒气袭击

据世界卫生组织（WHO）周二（4月10日）称，过去几天在杜马，很多人出现呼吸系统问题、接受了治疗。但WHO当地工作人员表示，无法确认呼吸道问题是否由化学武器引起。

联合国难民署（UNHCR）和联合国人道主义事务协调厅（OCHA）的当地人员也表示，没有身处当地，自己不了解有毒气袭击。

罗法/王凡/夏立民 (路透社、德新社、法新社等)