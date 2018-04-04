美中贸易战 是谈还是打？

(德国之声中文网) 面对不断升级的贸易争端，中国驻美大使崔天凯日前表示，双方现在都应该避免贸易战，并强调北京倾向于通过谈判化解争端。在向媒体作出这一表态前，崔天凯与美国代理国务卿沙利文(John Sullivan)进行了一个小时的磋商。他透露，此次磋商的内容涵盖了两国关系的所有领域，"中美关系全面而复杂"。

崔天凯还说，中方"仍然倾向于谈判，但是探戈需要两个人一起跳。"

中国大使馆以及美国国务院方面都表示，此次磋商早在美国周二宣布再对价值500亿美元的中国产品加征关税之前就已安排。北京方面已经在周三出台了相应反制措施，对美国的飞机、汽车以及大豆、牛肉等重要进口产品加征关税。

中国驻美大使崔天凯

暂时不谈！

一名美国贸易官员周三表示，美方可能寻求通过谈判来解决不断加深的贸易分歧。但是，该官员拒绝透露双方是否已经安排了高级别会谈。

4月20日-22日的国际货币基金组织以及世界银行会议本可以是中美双方探讨贸易争端问题的契机，但是另一名美国官员表示，两国并没有在会议期间进行双边会谈的计划。

美国国务院在崔天凯与沙利文的会晤结束后表示，双方的主要商谈内容是"全球两大经济体之间恢复公平以及平衡的经贸关系的必要性"，并称双方都同意"寻求能产生真正成果的建设性美中关系的重要性"。此外，本次会谈还提及了朝鲜半岛核问题，并强调了中美双方都致力于朝鲜半岛的完全、真正、不可逆转的无核化。

以打促谈？

美国总统的经济顾问库德洛(Larry Kudlow)周三也对媒体表示，美国宣布对中国商品加征关税"也许只是谈判过程的一部分"。他说："我不认为这是贸易战。双方应会进行密集协商，会达成协议。"

白宫方面则表示，距离关税措施的真正生效还有好几个月的时间，因此希望中国"能做正确的事情"。

而特朗普本人则依然持强硬立场。他通过推特表示："我们并非在与中国打贸易战，这场战争多年以前就被那些代表美国的愚蠢无能的人打输了。"

同样持强硬立场的还有中国官方媒体《人民日报》。该报周四以"这场贸易战，中国有底气打赢"为题，刊发社论赞扬中国政府周三对美国大豆、汽车、化工产品加征关税是"直指美国经济七寸的反击战，打得准，打得好，打得解气！"文章认为，"失去了中国这个最大的消费市场，美国经济必将遭受重创。"并强调"中美之间的贸易摩擦，不再是高个子欺负矮个子，而是两个世界级巨人的博弈。快速增长的中国经济，让胜利的天平日渐倾向中国。"社论认为，中国"有信心、有实力、有底牌，在任何贸易战面前给予强有力的反击"，同时也"有意愿、有诚心、有行动，与世界各国一道，积极维护多边贸易体制权威，共同建设开放型世界经济"。

德国政府呼吁要谈不要打

德国政府周四则呼吁中美两国通过谈判解决贸易分歧。联邦经济部国务秘书马赫尼希(Matthias Machnig)说，中美两国应该尽快利用对话渠道进行沟通，否则争端会对各方都造成损害。马赫尼希指出，欧洲与美国之间也存在着围绕钢铁与铝产品的关税争端；他强调，应当利用世贸组织的相应机制以及双边对话的渠道来化解贸易冲突。"特朗普对世贸组织持消极立场，因此德国更应该致力于巩固、加强基于规则的世贸组织体系。"

马赫尼希在接受德广联采访时也提到了欧洲与中国之间的长期贸易摩擦，指出争执主要集中于知识产权保护、强制技术转让、在华外企必须合资之规定等方面。他表示，要解决这些分歧，最好的方法是对话，而不是威胁加征关税；否则就会令局势陷入恶性循环，这不符合任何人的利益。

文山/谢菲/(路透社、德新社等)