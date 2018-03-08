缅甸点头 联合国安理会入境考察成行

(德国之声中文网) 缅甸终于放弃几个月的坚持，同意让联合国安理会探访缅甸，只是还不确定他们是否愿意让安理会进入他们最关注的若开邦。

在八月的一场缅甸军事行动中，将近七十万名罗兴亚人被逐出若开邦。他们现正在临近的孟加拉拥挤的难民营避难。

联合国安理会早在二月就已经提议要进入缅甸考察，但是缅甸政府推拖说"还不是时后"，直到现在才放行。

此次安理会轮值主席，也是秘鲁驻联合国大使古德拉(Gustavo Meza-Cuadra)说，相关细节还没完成讨论，不知道缅甸是否会允许安理会进入若开邦。"我们最关注的无疑是若开邦，" 他说，"能到现场实际勘查当然是再好不过。"

缅甸政府表示，之所以会派遣军队进入若开邦，是为了要扫除当地的激进份子。但安理会希望缅甸政府撤军，让罗兴亚人安全返家。

英国、科威特、秘鲁等国负责安排此次考察，也预定要前往孟加拉科克斯巴札尔地区勘察罗兴亚人难民营。他们还没对外公开这一行程的日期。

与此同时，安理会也在安排前往伊拉克的考察，以便对伊拉克5月12日即将举行的国民议会选举表达支持。古德拉说，在巴格达成功从伊斯兰国手中取回领土之后，"为了要重建国家以及确保和平，伊拉克急需国际支持。"

罗法(法新社)