给糖上了税 饮品更健康？

（德国之声中文网）从4月6日开始，英国将对含糖料高的饮料开征糖税。2年前英国就宣布了这一新的纳税计划。

消费者保护组织"食品观察"在进行了调查的基础上公布的消息称，在新税征收日到来之前，饮料制造商开始纷纷降低其产品的含糖量。

据称，可口可乐公司为英国市场生产饮料芬达的含糖量从原来的每100毫升6.9克降低到4.6克，雪碧饮料的含糖量从原来的6.6克降低到3.3克。英国的第二大饮料制造商Britvic以及橙汁饮料制造商 Lucozade Ribena Suntory 和连锁超市 Lidl以及Tesco也修改了其饮料的含糖量。雀巢集团宣布，从4月份开始，公司将有3种饮料的含糖量不超过每100毫升五克。

爱恨交织--德国人的甜食瘾 德国人爱甜食 德国甜食联合会（BDSI）的数字显示，在过去50年里，德国每年人均甜食品消费量从23公斤增至38公斤，是欧洲之最。德国人最爱的甜食是巧克力，年人均消费11.69公斤，也属欧洲之最。仅次于德国的是瑞士和挪威。保加利亚每年人均巧克力消费仅1.36公斤。

爱恨交织--德国人的甜食瘾 甜食的盛会 国际甜食博览会（ISM）多年来选择在德国科隆举行似乎更好理解了。德国是欧洲最大的甜食消费市场。今年参展的来自73个国家的1600多展商，使出全身解数，争取赢得更多爱吃甜食的“馋猫”。

爱恨交织--德国人的甜食瘾 “糖衣炮弹” 含糖食品给不少人带来快感，且有越吃越上瘾的依赖。糖同时也是导致人体脂肪超标、肥胖、诱发心血管疾病等后果的根源。所以说爱吃甜食的人应该对糖又爱又恨。

爱恨交织--德国人的甜食瘾 甜食的健康趋势 今年科隆国际甜食博览会展品的一大趋势就是走健康路线，不少展商都推出低糖甜食。比如图片上这些来自塔林的低糖有机果糖。

爱恨交织--德国人的甜食瘾 无糖可可 这种可可饮品更是完全无糖，取而代之的是有机植物甜味剂，以此降低糖分和热量。

爱恨交织--德国人的甜食瘾 全素甜食 除了巧克力、奶糖等甜食，橡皮软糖也是受德国消费者欢迎的零食。今年的甜食展另一趋势是素食或全素产品，即使是橡皮软糖也不含猪油膏凝胶。

爱恨交织--德国人的甜食瘾 新奇口味 在今年的甜食展上，还能见到口味上的大胆尝试，比如这款来自瑞士的薯片味的巧克力。这会是什么味？！

爱恨交织--德国人的甜食瘾 “四不像” 还有海带味的巧克力...想象无限！

爱恨交织--德国人的甜食瘾 造型也很重要 除了在口味上创新，甜食厂商也注重设计，仿真汽车或包包让人不忍心下口。

爱恨交织--德国人的甜食瘾 有钱，任性 来自俄罗斯的这款巧克力更是做成美钞样子，一口咬下好几万美元！ 作者: 谢菲



但是消费者保护组织"食品观察"指出，很多生产商继而使用不受糖税影响的甜味剂来代替糖。该组织强调，开征糖税旨在减少饮料的甜度，改变年轻人喜欢高糖饮料的习惯。

根据英国的糖税规定，每100毫升饮料含糖量超过5克的饮料将被征收约0.2欧元的糖税，含糖量超过8克每升征税0.27欧元。

据英国预算办公室公布的消息，2年前英国宣布将征收糖税之后，饮料生产商便"迅速修改了其饮料配方，速度之快超过预期。"

英国政府最初估计通过征收糖税可为2018至2019年额外增加税收5.2亿英镑。但是根据英国预算办公室目前的计算，2018至2019年仅能额外获得2.4亿英镑的税款，之后税收收入将继续下降。

德国是否也应效仿？

"食品观察"组织的专家莫陵（Luise Molling ）说，英国的例子表明：对糖饮料制造商的新规具有明显的转向效应，有可能导致饮料含糖量的大幅下降。

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英国以及法国、比利时、爱尔兰、葡萄牙、爱沙尼亚、挪威、墨西哥和南非都被列入通过税收优惠政策积极抵制营养不良，肥胖和糖尿病的国家名单。

在"食品观察"组织的专家莫陵看来，"德国似乎并不打算触动其饮料工业。"但是他认为联邦政府也应该在德国对制造商的高糖饮料制定新规，以及解除对水果、蔬菜的增值税。

自2016年以来，世界卫生组织一直呼吁各国政府对含糖饮料至少征收20%的特别税，因为大量消费糖会增加肥胖症和二型糖尿病的风险。

李京慧/谢菲 (法新社、食品观察等)