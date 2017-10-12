给糖上了税 饮品更健康？

据消费者保护组织"食品观察"（Foodwatch）公布的消息，由于英国不久将征收糖税，英国的可口可乐公司和其它甜饮制造商纷纷开始降低其产品的含糖量。这一措施是否也适合德国？
（德国之声中文网）从4月6日开始，英国将对含糖料高的饮料开征糖税。2年前英国就宣布了这一新的纳税计划。
消费者保护组织"食品观察"在进行了调查的基础上公布的消息称，在新税征收日到来之前，饮料制造商开始纷纷降低其产品的含糖量。
据称，可口可乐公司为英国市场生产饮料芬达的含糖量从原来的每100毫升6.9克降低到4.6克，雪碧饮料的含糖量从原来的6.6克降低到3.3克。英国的第二大饮料制造商Britvic以及橙汁饮料制造商 Lucozade Ribena Suntory 和连锁超市 Lidl以及Tesco也修改了其饮料的含糖量。雀巢集团宣布，从4月份开始，公司将有3种饮料的含糖量不超过每100毫升五克。
但是消费者保护组织"食品观察"指出，很多生产商继而使用不受糖税影响的甜味剂来代替糖。该组织强调，开征糖税旨在减少饮料的甜度，改变年轻人喜欢高糖饮料的习惯。
根据英国的糖税规定，每100毫升饮料含糖量超过5克的饮料将被征收约0.2欧元的糖税，含糖量超过8克每升征税0.27欧元。
据英国预算办公室公布的消息，2年前英国宣布将征收糖税之后，饮料生产商便"迅速修改了其饮料配方，速度之快超过预期。"
英国政府最初估计通过征收糖税可为2018至2019年额外增加税收5.2亿英镑。但是根据英国预算办公室目前的计算，2018至2019年仅能额外获得2.4亿英镑的税款，之后税收收入将继续下降。
德国是否也应效仿？
"食品观察"组织的专家莫陵（Luise Molling ）说，英国的例子表明：对糖饮料制造商的新规具有明显的转向效应，有可能导致饮料含糖量的大幅下降。
英国以及法国、比利时、爱尔兰、葡萄牙、爱沙尼亚、挪威、墨西哥和南非都被列入通过税收优惠政策积极抵制营养不良，肥胖和糖尿病的国家名单。
在"食品观察"组织的专家莫陵看来，"德国似乎并不打算触动其饮料工业。"但是他认为联邦政府也应该在德国对制造商的高糖饮料制定新规，以及解除对水果、蔬菜的增值税。
自2016年以来，世界卫生组织一直呼吁各国政府对含糖饮料至少征收20%的特别税，因为大量消费糖会增加肥胖症和二型糖尿病的风险。
李京慧/谢菲 (法新社、食品观察等)