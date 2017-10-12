 给糖上了税 饮品更健康？ | 经济纵横 | DW | 28.03.2018
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经济纵横

给糖上了税 饮品更健康？

据消费者保护组织"食品观察"（Foodwatch）公布的消息，由于英国不久将征收糖税，英国的可口可乐公司和其它甜饮制造商纷纷开始降低其产品的含糖量。这一措施是否也适合德国？

Symbolbild Coca Cola Flaschen Werk (picture-alliance/dpa/J. Kalaene)

可口可乐减少糖量

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世卫组织最新报告显示全球糖尿病患者人数已超4亿，其中中国是“重灾区”。不良饮食习惯和缺乏体育锻炼是糖尿病蔓延的主要因素。 (06.04.2016)

风靡各国，有"甜食界老干妈"之称的Nutella巧克力酱修改了配方，糖分比之前更多了，脱脂奶粉也高于从前。费列罗集团承认更改配方，但表示Nutella质量一如从前。 (19.11.2017)

美国专业期刊发表的一份研究报告显示，中国正面临全球最大规模的糖尿病问题：约11%的成年人患有糖尿病，近36%为糖尿病前期。 (28.06.2017)

（德国之声中文网）从4月6日开始，英国将对含糖料高的饮料开征糖税。2年前英国就宣布了这一新的纳税计划。

消费者保护组织"食品观察"在进行了调查的基础上公布的消息称，在新税征收日到来之前，饮料制造商开始纷纷降低其产品的含糖量。

据称，可口可乐公司为英国市场生产饮料芬达的含糖量从原来的每100毫升6.9克降低到4.6克，雪碧饮料的含糖量从原来的6.6克降低到3.3克。英国的第二大饮料制造商Britvic以及橙汁饮料制造商 Lucozade Ribena Suntory 和连锁超市 Lidl以及Tesco也修改了其饮料的含糖量。雀巢集团宣布，从4月份开始，公司将有3种饮料的含糖量不超过每100毫升五克。

  • Süßwarenmesse ISM 2018 in Köln (DW/Victor Weitz )

    爱恨交织--德国人的甜食瘾

    德国人爱甜食

    德国甜食联合会（BDSI）的数字显示，在过去50年里，德国每年人均甜食品消费量从23公斤增至38公斤，是欧洲之最。德国人最爱的甜食是巧克力，年人均消费11.69公斤，也属欧洲之最。仅次于德国的是瑞士和挪威。保加利亚每年人均巧克力消费仅1.36公斤。

  • Deutschland | Impression Süßwarenmesse ISM 2018 (Kölnmesse)

    爱恨交织--德国人的甜食瘾

    甜食的盛会

    国际甜食博览会（ISM）多年来选择在德国科隆举行似乎更好理解了。德国是欧洲最大的甜食消费市场。今年参展的来自73个国家的1600多展商，使出全身解数，争取赢得更多爱吃甜食的“馋猫”。

  • Süßwarenmesse ISM 2018 in Köln (DW/Victor Weitz )

    爱恨交织--德国人的甜食瘾

    “糖衣炮弹”

    含糖食品给不少人带来快感，且有越吃越上瘾的依赖。糖同时也是导致人体脂肪超标、肥胖、诱发心血管疾病等后果的根源。所以说爱吃甜食的人应该对糖又爱又恨。

  • Süßwarenmesse ISM 2018 in Köln (DW/Victor Weitz )

    爱恨交织--德国人的甜食瘾

    甜食的健康趋势

    今年科隆国际甜食博览会展品的一大趋势就是走健康路线，不少展商都推出低糖甜食。比如图片上这些来自塔林的低糖有机果糖。

  • Süßwarenmesse ISM 2018 in Köln (DW/Victor Weitz )

    爱恨交织--德国人的甜食瘾

    无糖可可

    这种可可饮品更是完全无糖，取而代之的是有机植物甜味剂，以此降低糖分和热量。

  • ISM Zucker - Fa. Katjes, vegetarische Süssigkeiten Ohne tierische Gelatine (DW/Z. Abbany)

    爱恨交织--德国人的甜食瘾

    全素甜食

    除了巧克力、奶糖等甜食，橡皮软糖也是受德国消费者欢迎的零食。今年的甜食展另一趋势是素食或全素产品，即使是橡皮软糖也不含猪油膏凝胶。

  • ISM: Messe für Süßwaren und Snacks Köln 2018 (DW/I. Anastassopoulou )

    爱恨交织--德国人的甜食瘾

    新奇口味

    在今年的甜食展上，还能见到口味上的大胆尝试，比如这款来自瑞士的薯片味的巧克力。这会是什么味？！

  • Hunger verändert die Wahrnehmung (picture alliance/dpa/O.Berg)

    爱恨交织--德国人的甜食瘾

    “四不像”

    还有海带味的巧克力...想象无限！

  • Süßwarenmesse ISM 2018 in Köln (DW/Victor Weitz )

    爱恨交织--德国人的甜食瘾

    造型也很重要

    除了在口味上创新，甜食厂商也注重设计，仿真汽车或包包让人不忍心下口。

  • Süßwarenmesse ISM 2018 in Köln (DW/Victor Weitz )

    爱恨交织--德国人的甜食瘾

    有钱，任性

    来自俄罗斯的这款巧克力更是做成美钞样子，一口咬下好几万美元！

    作者: 谢菲


但是消费者保护组织"食品观察"指出，很多生产商继而使用不受糖税影响的甜味剂来代替糖。该组织强调，开征糖税旨在减少饮料的甜度，改变年轻人喜欢高糖饮料的习惯。

根据英国的糖税规定，每100毫升饮料含糖量超过5克的饮料将被征收约0.2欧元的糖税，含糖量超过8克每升征税0.27欧元。

据英国预算办公室公布的消息，2年前英国宣布将征收糖税之后，饮料生产商便"迅速修改了其饮料配方，速度之快超过预期。"

英国政府最初估计通过征收糖税可为2018至2019年额外增加税收5.2亿英镑。但是根据英国预算办公室目前的计算，2018至2019年仅能额外获得2.4亿英镑的税款，之后税收收入将继续下降。

德国是否也应效仿？

"食品观察"组织的专家莫陵（Luise Molling ）说，英国的例子表明：对糖饮料制造商的新规具有明显的转向效应，有可能导致饮料含糖量的大幅下降。
观看视频 01:31

拒绝白糖 吃得健康

英国以及法国、比利时、爱尔兰、葡萄牙、爱沙尼亚、挪威、墨西哥和南非都被列入通过税收优惠政策积极抵制营养不良，肥胖和糖尿病的国家名单。

在"食品观察"组织的专家莫陵看来，"德国似乎并不打算触动其饮料工业。"但是他认为联邦政府也应该在德国对制造商的高糖饮料制定新规，以及解除对水果、蔬菜的增值税。

自2016年以来，世界卫生组织一直呼吁各国政府对含糖饮料至少征收20%的特别税，因为大量消费糖会增加肥胖症和二型糖尿病的风险。

 

李京慧/谢菲 (法新社、食品观察等)

 

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爱恨交织--德国人的甜食瘾

德国人是全欧洲消费甜食量最多的，且德国的甜食价格，如果考虑人均收入的话，属欧洲最低。德国科隆刚刚落幕的国际甜食博览会（ISM）既要让人们无法抵挡甜食的诱惑，又极力打出健康牌。 (03.02.2018)  

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拒绝白糖 吃得健康  

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