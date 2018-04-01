给"复活兔"当秘书20年

（德国之声中文网）对于复活兔，恐怕没有人比董克尔（Hans-Hermann Dunker）更熟悉了。79岁的他已给复活兔做了20年"秘书"了。在不来梅（Bremen）附近的小村庄奥斯特艾斯特（Ostereistedt），董克尔领导着德国最古老、最大的"复活兔邮政局"。

截至圣周（从复活节前那个周日开始，直到复活节的七天），他与10名助理忙得不可开交。因为这些日子里，来自世界各地的大人、小孩都在给复活节哈尼兔宝贝写信，很多时候还附上了寄信人的心愿纸条。

"对于这些协助复活兔的时光，我很感激"，董克尔说。

在30多年前，一些孩子开始给"奥斯特艾斯特的复活兔"写信。如今在这个小村庄，已经没有真正的邮局了。发给这个德国唯一一个"复活兔邮政局"的信件都在邻村Zeven处理。

董克尔也早就无法一个人回复所有写给复活兔的信件了。"我们收到了超过35000封信，而所有收到的信我们都会回复，大多是事先印好的回信模板，总会配上特别邮戳"，他说。从事这份工作，董克尔需要三样东西：一览全局的能力、内心安宁和同理心。

这其中最重要的是同理心。因为孩子们向复活兔提出的愿望，早就不仅仅是巧克力、电动玩具或者芭比娃娃了。如今，他们的愿望也包括世界和平、奶奶身体健康、爸爸找到新工作或者父母不再吵架。而一个托儿所的愿望是有自己的运动室，这样孩子们就可以更多活动起来。

董克尔表示，"复活兔邮政局"有时候就像是供人诉苦的树洞。每当收到这些信时，他就会化身心灵牧师，拿起笔来亲自回信。

他表示，复活兔可能无法解决这些问题，"但是可以做到给一些安慰，提一点建议"。这时候，眼角一直带着笑意的董克尔突然严肃起来："作为复活兔的秘书，我有机会可以一直体验鲜活的人生，一直可以关心他人，一直可以接受挑战。"

当然，收到的也不光是诉苦信。有时候，孩子们先想到的是复活兔而不是自己。Magnus小朋友在给"亲爱的复活兔"写信时就表示："希望你上个冬天一切安好，没有感冒。"很多时候，"复活兔邮政局"以及工作人员也会收到礼物。比如Amelie小朋友就在自己的包裹里放了一整套奶嘴，写道"这样你就可以在复活节把它们送给其他小宝宝了"。 大多数信里都夹着精心画的画、小手工艺品或巧克力。"不过巧克力的'半衰期'很短（很快就被吃掉了）"，董克尔笑着说。

去年，"复活兔邮政局"一共收到了31000封信，大部分信都来自德国，但也有不少来自其他国家。董克尔表示，今年来自俄罗斯的信格外多，不过来自台湾、中国以及奥地利的信也明显比往年多。至于原因，董克尔也说不清楚，猜想是人们的口口相传吧。

复活节不仅是小长假 还有这些“忌讳” 不许跳舞 耶稣受难日（Karfreitag）是复活节前的星期五，而在这一天的凌晨起（个别联邦州从凌晨2点或4点起），德国全境16个联邦州都禁止迪厅等歌舞娱乐场所营业，这一天是德国的`“禁舞日”（Tanzverbot）之一，一般在宗教节日德国都实行“禁舞”，违规者可面临最高1500欧元罚款。

复活节不仅是小长假 还有这些“忌讳” 不许拿主开玩笑 同样是在耶稣受难日这一天，德国禁止在电视上以及影院里播放一些“伤害基督教精神”的影片。针对德国的宗教节日、也是公法假日期间的影视作品播放限制，专门有一个名录，目前收录了700多部影片。比如《超能敢死队》（Ghostbusters）这部荒诞剧，还有1975年版的卡通片《海蒂》（Heidi）。后者为什么也被禁让许多人难以理解。德国波鸿一个组织专门为了抗议宗教节日禁播某些影片的做法，每年特地在复活节前后播放调侃宗教的电影《布莱恩的一生》（Life of Brian 图为剧照）

复活节不仅是小长假 还有这些“忌讳” 停赛 许多重要的体育赛事也是耶稣受难日被禁止的活动，比如德甲和德乙联赛在周五这天不会进行比赛。不进行这样的大型体育赛事也和不欢歌跳舞一样，是出于对耶稣受难日及复活节这一宗教盛事的尊重。

复活节不仅是小长假 还有这些“忌讳” 停赌 德国零售业在宗教节日都是停业的，个别餐饮业比如饭馆、快餐厅、高速公路歇脚站等有特别许可可以照常营业。不过博彩业，包括投币老虎机，抓娃娃机等娱乐博彩设备也必须在耶稣受难日暂停使用，因为复活节的意义所在是悼念耶稣受难，庆祝耶稣复活。同样被禁止的活动还有洗车、搬家、私人摆摊零售，理由也是上述活动可能会因为噪音影响他人，同时有悖复活节假期的纪念主旨。

复活节不仅是小长假 还有这些“忌讳” 不许杂耍 德国南部的巴伐利亚州在是受天主教影响最大的联邦州，在文化传统、法规政策上也是最为传统的一个州。除了在耶稣受难日这天“禁舞令”，而且时间还长于其他州，从周五起整整70个小时，该州还禁止马戏团在复活节期间演出，理由是此类杂耍表演有悖这一宗教节日的严肃性。 作者: Kate Brady



无论是哪国小朋友来信，几十年来他们都一直在信中表达了对复活兔的浓厚兴趣。

董克尔从一大堆信中抽出了一封来自瑞士的信。八岁的Jessica在信中写道，"我是复活节的铁杆粉丝。怎么才能变成复活节兔子呢？另外，你从哪只鸡那里得到的那些蛋（指复活节彩蛋）？"很多亚洲的小朋友也是问题一箩筐，特别想知道复活节和复活兔究竟是怎么回事。

从愿望上来看，复活节正逐渐演变为第二个圣诞节。对于这一点，董克尔很生气，他表示"这太商业化了"。一些孩子在收礼物方面不想有意外，把想要的玩具目录、订单号码和地图都一并发过来，以便保证复活兔能把"正确的"礼物送过来。

在董克尔看来，复活节首先是一个基督教节日，其核心是耶稣基督的复活。当他还是小男孩时，他就坚决反对复活节假期，并给兔子搭了一个可以防雨的窝。另外，他认为复活兔传统与圣经中对基督教复活节的描述不矛盾。"我们讲述了一个美好的故事，"他说，"已经有太多不好的故事了。哈尼兔宝贝是负面新闻海洋中的一座灯塔。"

王凡 / 谢菲（福音教通讯社）