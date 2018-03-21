纠缠四个月 美终于通过预算案 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.03.2018

(德国之声中文网) 美国国会在周五早上表决通过了1.3兆美元的政府预算案，大幅提高军事与非防务预算。这个法案已经送交总统特朗普，只待签署生效。

特朗普一旦签名，华盛顿政府9月30日之前的财务来源就有了法律依据，公共机构将不再有停摆的风险。虽然在这中间，政府多次动用临时资金维持公家机关的运作，但有两次，临时资金来不及通过，政府部门被迫停摆。如今法案通过，议员们也终于能结束日前争论，集中精力于11月份的中期选举。

众议院先以256比167通过法案后，参议院接着以65票比32票通过该预算案。

8000亿赤字

虽然共和党主席力推预算案通过，仍然有几个共和党员投了反对票。仅管该党在国会参众两院都是多数党，但是他们内部仍常意见分歧。共和党议员周四就曾在推特发文说他认为"现行法案很冗长，有些不必要的支出"。加上先前的减税政策，现在的预算案预计将会造成超过8000亿的赤字。保守人士警告这可能会影响共和党在11月选举的成果。

特朗普透过官员向国防部传达他首先要实现他的政见，在美墨边界建立高墙。但他也向民主党做出让步，承诺该次预算也会包括铺路、幼儿教育、反毒品等。

特朗普在推特上说，他终于可以开始盖高墙了，他声称这是移民政策中非常核心的一块，“拿到16亿了，可以开始在美墨边界盖高墙啦，终于得以安宁了。”他写道。

然而长期反对该政策的民主党强调，这笔16亿的经费不是拿来盖混凝土高墙，而是用于落实许多边界措施以及一些建筑项目。

华府6950亿美元的国防预算，是15年来最大的一笔。具体措施包括更新硬体设备，还有反制俄罗斯黑客。

罗法(路透社、美联社、德新社)