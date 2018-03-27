 精准行销末日? 脸书将断开数据中介商 | 科技环境 | DW | 29.03.2018
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科技环境

精准行销末日? 脸书将断开数据中介商

高达5000万名用户受到剑桥数据事件波及，舆论纷纷要求脸书修改隐私权政策。脸书今天又再次放出消息，即将终止与数据商的合作。

Symbolbild Facebook und Indien (picture-alliance/NurPhoto/N. Kachroo)

剑桥数据公司引发的风暴导致一些用户决定删除他们的脸书账号

(德国之声中文网) 周三(28日)，脸书宣称准备停止与数据中介商共享信息 ，并且预计将在近期调整隐私权设定的页面，尝试安抚人们对信息安全的不安。

数据中介商代表广告主收集和销售消费者数据。过去，脸书容许第三方公司搜集用户资料并加以分析，并在"广告定位系统"中让广告主看到分析结果，找到他们想要的目标客群，进行精准的广告投放。目前这些合作厂商包括益百利(Experian)和安客诚(Acxiom)。

脸书为了要平抚大众的不安，而提出要停用这项功能。"虽然这是行业惯例，但是我们相信，在未来的六个月内逐步的取消这个功能，可以有效保护人们在脸书上面的隐私权。" 产品营销总监穆德(Graham Mudd)在互联网上说道。

在某些产业中，尤其是奢侈品、汽车、包装商这些不直接面对终端消费者的产业，这种行销手法特别受欢迎。因为他们往往不知道自己的客户是谁，又该从哪里找起。

虽然取消这个功能会让精准行销变得困难，但是广告主仍然可以请第三方机构替他们分析购买率，藉此了解付费广告的成效。

脸书拒绝评论这项改变会如何冲击他们的广告收入。

更简单的隐私权管理

脸书同时也宣称，他们正在赶工，将在未来几周，把隐私权设定整合到单一页面。在这之前，这些设定被打散在20个以上分开的区块。现在这项改变让人们可以更轻松地检视与调整自己的隐私状态，防止第三方应用程序盗取个人资料。他们也可以轻松地搜寻、下载、清除他们曾在这个超大社交媒体上留下的信息。

这个新的页面将放在"设定"里面，叫做"Access Your Information"，让用户可以清楚地检视自己有哪些公开资讯，并且加以管理。

"最大的差别是，它很好找。这就像扎克伯格承诺的，要让流程更方便透明。" 市场研究公司Wedbush分析师帕切特(Michael Pachter) 说。

然而，脸书这样的调整仍然不确定是否能满足国会议员。

英美两国的国会要求扎克伯格亲自到国会说明脸书提供资料给剑桥数据的细节，他也表示有安排要出席。另外，他也受邀与推特代表共同出席4月10日关于隐私权的听证会。

罗法/夏立民(路透社、法新社)

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