“管住嘴”也成问题 减肥还要防黑客？

英特尔处理器曝严重漏洞！我该怎么办？

研究人员在英特尔等处理器上发现了严重的设计漏洞，这可能会导致智能手机和电脑面临严重的数据安全威胁。这漏洞究竟有多严重？用户应该如何保护自己的数据安全？德国之声为您梳理其中要点。