“管住嘴”也成问题 减肥还要防黑客？

这是美国历史上最大规模的数据失窃事件之一：黑客的下手目标是一个帮助人们控制体重、减肥的应用程序。该APP约1.5亿用户的个人数据被不明身份者窃走。
（德国之声中文网）遭到黑客袭击的应用程序（APP）名为"MyFitnessPal"（"减肥宝"），属于美国运动品牌Under Armour（中文译名安德玛或者安德阿莫），该APP主要用于计算卡路里。
Under Armour通报说，遭窃的数据中包括用户名、电邮地址及密码。根据该通报，所幸，信用卡数据、银行账号、社会保险和驾照号码未遭窃取。
该公司未能说明，黑客是如何进入该企业网络数据库的。Under Armour敦促用户更改自己的密码。
Under Armour称，黑客攻击行为已于今年2月底发生，但公司方面数天前才获知。
该企业宣布，已委托一家IT安保公司负责调查事宜，并与当局合作。此事件被曝光正值近来脸书数据被滥用引发有关用户安全的争论高涨之时。
凝炼/王凡（德新社、路透社、法新社）
英国公司被爆违法使用50万名用户的脸书资料，协助特朗普赢得2016美国大选。该公司CEO被记者录下关键影片，随后遭到开除。脸书被牵连，不但被传唤至欧美国会作证，股价也因此蒸发上亿元。 (21.03.2018)