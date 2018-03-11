 “管住嘴”也成问题 减肥还要防黑客？ | 科技环境 | DW | 30.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

科技环境

“管住嘴”也成问题 减肥还要防黑客？

这是美国历史上最大规模的数据失窃事件之一：黑客的下手目标是一个帮助人们控制体重、减肥的应用程序。该APP约1.5亿用户的个人数据被不明身份者窃走。

Symbolfoto Big Data (Imago/Ikon Images/J. Holcroft)

应用"MyFitnessPal"（"减肥宝"）被黑客盯上了

（德国之声中文网）遭到黑客袭击的应用程序（APP）名为"MyFitnessPal"（"减肥宝"），属于美国运动品牌Under Armour（中文译名安德玛或者安德阿莫），该APP主要用于计算卡路里。

Under Armour通报说，遭窃的数据中包括用户名、电邮地址及密码。根据该通报，所幸，信用卡数据、银行账号、社会保险和驾照号码未遭窃取。

该公司未能说明，黑客是如何进入该企业网络数据库的。Under Armour敦促用户更改自己的密码。

Under Armour称，黑客攻击行为已于今年2月底发生，但公司方面数天前才获知。

该企业宣布，已委托一家IT安保公司负责调查事宜，并与当局合作。此事件被曝光正值近来脸书数据被滥用引发有关用户安全的争论高涨之时。

凝炼/王凡（德新社、路透社、法新社）

DW.COM

黑客来了！人们最常犯的十个安全错误

显然，俄罗斯黑客成功地侵入了德国政府的电脑网。虽然不知道他们是怎么做到这一点的，但我们知道黑客惯用的几个攻击途径。防护方法并不难！ (11.03.2018)  

剑桥数据"招供影片"流出 脸书意外中箭

英国公司被爆违法使用50万名用户的脸书资料，协助特朗普赢得2016美国大选。该公司CEO被记者录下关键影片，随后遭到开除。脸书被牵连，不但被传唤至欧美国会作证，股价也因此蒸发上亿元。 (21.03.2018)  

网军干预大选 美制裁俄机构及人员

俄罗斯大选前夕，美国财政部对俄罗斯祭出大规模制裁措施。普京、特朗普，谁更不高兴? (16.03.2018)  

相关内容

Symbolfoto Internetkriminalität

黑客来了！人们最常犯的十个安全错误 11.03.2018

显然，俄罗斯黑客成功地侵入了德国政府的电脑网。虽然不知道他们是怎么做到这一点的，但我们知道黑客惯用的几个攻击途径。防护方法并不难！

Symbolfoto Internetkriminalität

德政府遭黑客袭击 背后又是“奇幻熊”？ 01.03.2018

德国安全部门承认去年12月发现联邦政府遭遇黑客袭击。相关消息来源称，黑客在政府网络植入恶意软件可能已有长达一年的时间。

Symbolbild Computer Chip technology

英特尔处理器曝严重漏洞！我该怎么办？ 04.01.2018

研究人员在英特尔等处理器上发现了严重的设计漏洞，这可能会导致智能手机和电脑面临严重的数据安全威胁。这漏洞究竟有多严重？用户应该如何保护自己的数据安全？德国之声为您梳理其中要点。

经济纵横

22 07 2017 Berlin GER Bauarbeiten an der Rudolf Wissell Bruecke auf der A100 A100 Alltag Asp (Imago/Frank Sorge)

柴油车禁令当头 德车商频出新招

在顾客担心禁令生效、柴油车需求下降之际，欧洲最大的汽车制造商表示愿意回购遭遇柴油车禁令的新柴油车。另外，以旧换新的补贴项目也将延期。 

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。 