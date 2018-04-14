空袭叙利亚 欧盟立场究竟如何？

（德国之声中文网）欧盟外长声明中仅仅表示，对美国、法国和英国针对叙利亚化学武器库的打击行动表示"理解"。欧盟支持旨在阻止使用化学武器的所有努力。

这一声明所展现出的立场与周末欧盟一些成员国政府的表态明显存在落差。比如，德国联邦政府当时声明称："我们支持我们的美英法盟友通过这一方式承担作为联合国安理会常任理事国的责任。"军事打击是"成功且适当的"。

阻止欧盟明确表态支持打击叙利亚的显然是那些并非北约成员的欧盟国家，其中包括瑞典、奥地利、芬兰、卢森堡、马耳他和塞浦路斯。北约周末便已经明确表态，"完全支持"空袭叙利亚。

德国政府支持和平倡议

上周五(4月14日) 晚间，欧盟成员国英国和法国与美国联合对叙利亚境内目标展开导弹袭击，理由是叙利亚内战中使用了化学武器，三国认为阿萨德总统领导的大马士革政府需对此负责。

德国外交部长马斯在欧盟部长会议期间表示，柏林支持旨在解决叙利亚危机的新一轮和平倡议，并准备竭尽全力，通过政治方案结束危机。

马斯：解决方案必须获得俄罗斯支持

按照德国外长的说法，叙利亚政权的保护者-俄罗斯在和平进程中作出建设性贡献至关重要。"没有俄罗斯的支持，就无法结束这场冲突"，马斯表示。他同时明确指出，阿萨德在结束争端的过程中不可能扮演任何角色。"没有人可以设想，让一个对本国人民使用化学武器的人成为解决方案的一部分。"

新一轮和平倡议具体内容目前仍不明朗。法国希望在外长会议及稍后在纽约举行的联合国会议上提出建议。据外交圈内人士透露，法方希望联合国安理会通过一项内容广泛的相关决议。其内容包括在叙利亚全境实现停火，允许人道主义救援进入叙利亚，并保障其安全。在这一基础上，各方可以研究长期政治解决方案。

石涛/凝炼（德新社，天主教通讯社，路透社，法新社）