 空气污染每年导致全球700万人死亡 | 科技环境 | DW | 02.05.2018
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科技环境

空气污染每年导致全球700万人死亡

世界卫生组织最新数字显示，在与空气污染的斗争中，人类几无进展；生活在发展中国家及新兴国家的人受空气污染危害尤其严重。

China Lianyungang Smog Luftverschmutzung (Getty Images/VCG )

中国城市连云港雾霾情景

（德国之声中文网）世界卫生组织在其最新报告中指出，全球范围每年有700万人死于污染空气，与两年前的估计数字相同。世卫组织总干事阿达诺姆（Adhanom Ghebreyesus）强调指出，所有人都受到影响，但最贫困群体所受威胁尤甚。

最贫困人口首当其冲

世卫组织公共卫生部主任梅拉（Maria Meira）表示，90％以上空气污染死亡者来自低、中收入国家，亚、非地区首当其冲，"众多超大城市空气中的有害物质含量为世卫组织标准的5倍"。她指出，欧洲、美国、以及加拿大、澳大利亚和新西兰等高收入地区和国家的空气质量最好。

Indien Neu Delhi Smog und Luftverschmutzung (Reuters/S. Khandelwal)

全球范围，90％的人口呼吸肮脏空气

根据世卫组织的这一报告，世界上每10人中就有9人呼吸硫酸、硝酸、煤炱等有害物质含量超标的空气。世卫组织认为，死于心脏病和脑溢血的成人中有四分之一因吸入这些有毒微粒而致病；30％的所有肺癌和43％的所有慢性肺病患者的病因也是污浊空气。

户内空气亦糟

世卫组织区分室、内外空气。室内空气多受到明火及用于做饭或照明的燃油和柴火所产生烟尘的影响，约30亿人的住宅尚依靠此类燃料。世卫组织指出，约420万人因在户外吸入污秽空气而死亡。根据世卫组织的这一报告，工业废气和汽车及其它机动车辆产生的有害气体要对人类死亡负重大责任。

世卫组织也看到一亮点：与2016年相比，提供数据的城市从3000 个增加到了4300 个。该组织公共卫生部主任梅拉由此得出结论称，相关问题已得到重视，各城市愿意为改善局面作出努力。

凝炼／乐然（德新社、福音教通讯社）

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