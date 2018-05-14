穆斯林斋月将至 儿科医生提忠告

面色苍白，精神涣散，头晕腹痛——这些都是德国儿科医生在斋戒的穆斯林儿童身上发现的症状。医生们认为，解决这些问题只有一个办法。而德国教育协会也发出呼吁。
（德国之声中文网）德国生活着许多穆斯林家庭。值穆斯林斋月即将到来之际，德国儿科医生协会向穆斯林家长们发出呼吁，希望他们不要让孩子斋戒，而是要告诉他们，斋戒对健康不利。该协会在柏林发表声明称，"请让您的孩子喝足够的水，包括白天。"此外，医生们也建议家长们利用斋月让孩子们改掉喝碳酸饮料、果汁、果茶、可乐等的习惯，而是喝水。
今年的斋月从5月16日开始，至6月14日结束。按照习俗，除了患病者、旅行者、乳婴、孕妇、哺乳期妇女、产妇、老人外，大约14岁以上、有行使宗教义务的穆斯林，必须严格把斋，在日出和日落之间不能吃喝、不吸烟、不行房事等等。
据儿科医生了解，没有发育成熟的少男少女也常常被家人鼓励尽其可能地斋戒数日。而从医学的角度讲，这对儿童和青少年非常不健康，尤其是白天不能喝水这一点。儿科医生协会在声明中写道，"我们在斋月期间经常看到面色苍白，精神涣散的孩子来就医，一些孩子是直接从学校被送过来的，之前要么是晕倒了，要么就是严重头晕腹痛。"
此外，此次的斋月正好碰上学年中最重要的几个星期。斋戒自然会影响到孩子们的学习成绩。儿科医生协会在声明中指出："孩子们无法正常休息，因为太阳下山后家里才开始做饭进餐，每天早上孩子们都十分疲倦。"
"小学生不应斋戒"
德国联邦教育协会主席贝克曼（Udo Beckmann）在柏林指出："人们行使宗教义务，我们接受，但小学生不应该斋戒。"他还表示，这么长时间不吃东西，尤其是不喝水，会影响身体健康，令人精神涣散，尤其影响12岁以下儿童的学习成绩。青少年如果要斋戒，也应该量力而行，不要太迫于压力。学校方面可以允许学生不参加一些活动，比如校运会，但并不能免除学生参加计分考试的义务。德国联邦教育协会也希望能借斋月之机，与孩子们讨论宗教问题，就像在圣诞节、复活节之间讨论基督教一样。
乐然／叶宣（德新社、德国天主教通讯社）