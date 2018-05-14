 穆斯林斋月将至 儿科医生提忠告 | 文化经纬 | DW | 15.05.2018
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文化经纬

穆斯林斋月将至 儿科医生提忠告

面色苍白，精神涣散，头晕腹痛——这些都是德国儿科医生在斋戒的穆斯林儿童身上发现的症状。医生们认为，解决这些问题只有一个办法。而德国教育协会也发出呼吁。

Köln Ramadan Junge beim Gebet in türkischer Moschee (picture-alliance/dpa/O. Berg)

生活在科隆的穆斯林

（德国之声中文网）德国生活着许多穆斯林家庭。值穆斯林斋月即将到来之际，德国儿科医生协会向穆斯林家长们发出呼吁，希望他们不要让孩子斋戒，而是要告诉他们，斋戒对健康不利。该协会在柏林发表声明称，"请让您的孩子喝足够的水，包括白天。"此外，医生们也建议家长们利用斋月让孩子们改掉喝碳酸饮料、果汁、果茶、可乐等的习惯，而是喝水。

今年的斋月从5月16日开始，至6月14日结束。按照习俗，除了患病者、旅行者、乳婴、孕妇、哺乳期妇女、产妇、老人外，大约14岁以上、有行使宗教义务的穆斯林，必须严格把斋，在日出和日落之间不能吃喝、不吸烟、不行房事等等。

据儿科医生了解，没有发育成熟的少男少女也常常被家人鼓励尽其可能地斋戒数日。而从医学的角度讲，这对儿童和青少年非常不健康，尤其是白天不能喝水这一点。儿科医生协会在声明中写道，"我们在斋月期间经常看到面色苍白，精神涣散的孩子来就医，一些孩子是直接从学校被送过来的，之前要么是晕倒了，要么就是严重头晕腹痛。"

Deutschland - Muslimische Frauen (picture-alliance/W. Rothermel)

此外，此次的斋月正好碰上学年中最重要的几个星期。斋戒自然会影响到孩子们的学习成绩。儿科医生协会在声明中指出："孩子们无法正常休息，因为太阳下山后家里才开始做饭进餐，每天早上孩子们都十分疲倦。"

"小学生不应斋戒"

德国联邦教育协会主席贝克曼（Udo Beckmann）在柏林指出："人们行使宗教义务，我们接受，但小学生不应该斋戒。"他还表示，这么长时间不吃东西，尤其是不喝水，会影响身体健康，令人精神涣散，尤其影响12岁以下儿童的学习成绩。青少年如果要斋戒，也应该量力而行，不要太迫于压力。学校方面可以允许学生不参加一些活动，比如校运会，但并不能免除学生参加计分考试的义务。德国联邦教育协会也希望能借斋月之机，与孩子们讨论宗教问题，就像在圣诞节、复活节之间讨论基督教一样。

  • Schild Kein Alkohol in Kassel - Foto: Uwe Zucchi/dpa

    全球范围内的宗教斋戒

    宗教斋戒

    宗教信徒斋戒的方式各不相同。有些信徒严格规定斋戒期间都要放弃哪些，有些则给自己留下一些空间。不过对于信徒们来说，斋戒的目的只有一个：通过斋戒加深对信仰的坚持。

  • Christus in der Wüste, Gemälde von Iwan Nikolajewitsch Kramskoi (1837-1887) - Foto: picture alliance/akg-images

    全球范围内的宗教斋戒

    宗教榜样

    耶稣在沙漠中斋戒40天。还有其他一些宗教的创始人也都寻找一些寂寞之地实施斋戒。

  • Gläubige Meditationsraum 2011

    全球范围内的宗教斋戒

    对信仰的思索

    斋戒和祈祷紧密相连。根据基督教的规定，信徒通过节制欲念和冥想重新思索、悔过、接近上帝。不过现在信徒们可以自行决定斋戒期间放弃哪些习惯。有一些人选择放弃饮酒、吃甜食或者吸烟，还有一些人选择放弃看电视或者使用手机。

  • Aschenkreuz auf der Stirn - Foto: Achim Scheidemann dpa

    全球范围内的宗教斋戒

    从圣灰星期三到复活节

    圣灰星期三是天主教徒开始实施斋戒的首日。斋戒一直持续到复活节。

  • Der Mehlkrieg in Galxidi markiert den Beginn der Fastenzeit in der griechisch-orthodoxen Kirche - AFP PHOTO / Aris Messinis

    全球范围内的宗教斋戒

    “圣洁星期一”

    而对于希腊东正教教会来说，斋戒从复活节周日前的第48天开始，也被称为“圣洁星期一”。这一天在希腊属于假日。

  • Martin Luthers Thesenanschlag - Gemälde, 1872, von Ferdinand Pauwels (1830-1904)

    全球范围内的宗教斋戒

    马丁·路德

    宗教改革发起人马丁·路德有意识地给天主教斋戒传统“降了级”。马丁·路德同样也实施斋戒，但是他强调人们不是通过斋戒更接近上帝，而是通过对上帝的笃信。

  • Muslime beten in der Al-Aqsa-Moschee in Jerosalem während des Fastenmonats Ramadan - Foto: AHMAD GHARABLI/AFP/Getty Images

    全球范围内的宗教斋戒

    神的戒律

    按照伊斯兰的月历，每年第9个月是斋月。穆斯林在该月履行五大天命之一的斋戒功课。斋月期间穆斯林在太阳升起后到太阳下山前不能进餐、饮水和吸烟。

  • Muslime in der Nationalmoschee in Dhaka, Bangladesch. - Foto: EPA/ABIR ABDULLAH

    全球范围内的宗教斋戒

    共同祈祷

    斋月期间穆斯林的精神应该得到洗涤和净化，所以在这期间穆斯林诵读古兰经的时间就更长。通过在清真寺共同祈祷，信徒间的关系也得以加强。

  • Orthodoxe Juden am Fastentag Tisha B'Av - Foto: EPA/JIM HOLLANDER

    全球范围内的宗教斋戒

    犹太教的赎罪日

    在犹太教的重要节日赎罪日信徒禁止进食、饮水、吸烟。在这一天，犹太人彻底斋戒，停止所有工作。除此之外，犹太教还另有5个斋戒日，这些日子都和重要的历史事件相关。

  • Ein buddhistischer Mönch läutet eine Bronzeglocke in der Shwedagon-Pagode in Yangon - Foto: AFP/AFP/Getty Images

    全球范围内的宗教斋戒

    内心的和平与顿悟

    佛教中没有对斋戒做出明确规定。但是佛教认为，减少进食有助于打坐冥想，寻找到通往内心和平之路。有一些佛弟子过午不食，一日只吃两餐。

    作者: Klaus Dahmann/洪沙


乐然／叶宣（德新社、德国天主教通讯社）

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