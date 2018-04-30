“移民风暴”缠身 英国内政大臣丢官

(德国之声中文网) 英国内政大臣路德 (Amber Rudd)在29日请辞。导火线是英国政府将久居英国的非裔加勒比海移民称为非法移民。此举被视为不当对待移民，掀起反对首相特雷莎·梅政府的声浪。

首相办公室稍后表示特雷莎·梅接受了路德的辞呈。

英国在二战后满目疮痍。“疾风世代” (Windrush generation)指的是英国自殖民地招募来进行重建的移民。过去几天，英国政府一直遭质问，为什么"疾风世代"后裔被归类为非法移民。

根据《卫报》报导，有加勒比海移民因为无法提出在英居留证明文件而被拒于医疗照顾门外，甚至被驱逐出境。英国政府不当对待移民问题也因此蔓延。

影子内政大臣阿博特 (Diane Abbott)在路德辞职后说，“这场风暴无可避免。我倒很惊讶这么久才爆发。”她表示，“危机製造者特雷莎·梅现在必须站出来，清楚诚实地说明这种不可原谅的情况是如何在她的控管下发生。”

辞职建议不断

反对派工党多次呼吁路德下台。她将在30日向议会发表相关声明。

过去几天，路德和梅首相都曾多次向“疾风世代”道歉。

26日，英国非裔加勒比海移民报《声音》，刊登了梅首相的一封信。上面写道，“让你们失望了，我深感抱歉...但是，光道歉不够，我们必须紧急纠正这一个历史性错误。”

路德上周告诉国会议员说，政府没有为驱逐移民人数订下标准。不过在一封她给首相的信中，却写说增加移民强制驱逐人数这个目标“宏伟但可行”。

在给首相的辞呈中，她说自己误导了国会。

“我必须辞职，因为我无意中误导了内务事务专责委员，说政府没有订定驱逐移民人数目标。”她也写道， “我应该意识到这一点，并且承担全部责任。”

面对一片奉劝她辞职的声音，路德在27日还曾拒绝和发推特表示，“我会努力确保英国移民政策公平且符合人道精神。”

54岁的路德是梅首相内阁中最支持欧盟的内阁官员，2016年7月被任命为内政大臣。

英国预计在2019年3月退出欧盟。路德本是英国脱欧谈判大将。她的请辞对梅首相是一大打击。

英国外交大臣约翰逊 (Boris Johnson)和环境部长戈夫 (Michael Gove)在路德请辞后分别在社交媒体上称赞路德担任内政大臣的表现。

夏立民/乐然 (美联社、路透社、法新社)