 积分制要来了  境外NGO日子或将更难过  | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.05.2018
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时政风云

积分制要来了  境外NGO日子或将更难过 

对中国当局来说，独立的境外非政府组织好似眼中一粒沙。如今，一项存在争议的NGO评分制度或即将推行实施。德新社指出，政府要以此全面管控境外非政府组织。

Symbolbild NSA Spähaffäre (Reuters)

境外NGO危害"中国统一、安全与和平"将会被扣100分

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中国计划于2020年启动“社会信用体系”，并已在一些地方进行试点，包括由数家科技公司对消费者进行信用评分，以此作为发放信贷的指标。除财务信息外，该体系还评估和收集公民社会行为、网络活动等个人信息。德国维尔茨堡大学汉学教授Björn Alpermann对中国的这一项目进行了关注。 (26.12.2017)

中国制定新法、规定境外非政府组织（NGO）必须在当局申请登记注册半年后，一些国际NGO暂停了一些计划的实施，取消了一些大型活动，失去了某些中国伙伴。 (07.07.2017)

一年前，中国政府颁布针对外国非政府组织的管控新规。一年之后，估计只有5%的在华外国NGO按照新规登记注册。尽管不少德国机构成功登记，但其活动受到严重限制。 (06.01.2018)

中国新的《境外非政府组织管理法》实施近一年来，德国的一些NGO感到在中国的工作越来越困难。而大多数非政府组织都还未能按规定注册登记。 (24.11.2017)

（德国之声中文网）中国对境外非政府组织NGO的控制大于外界之前的预测。德新社得到了一份手册草稿，未来将会有一个NGO评分系统，它的制定参照了存在争议的"社会信用体系"。后者正在试点阶段，2020年起中国各地将启动这套体系。

 "社会信用体系" 不免让人想起乔治··奥威尔（George Orwell）出版的小说《1984》中无所不在和监视民众的政府。北京的"社会信用体系"以个人数据评估为基础，决定公司以及个人的好坏。评估分数高的容易找工作、也能够以优惠的条件贷款，评分甚至能够决定谁可以做飞机。境外NGO评分系统以该体系为模板--做出中国政府不希望、不欢迎的举动就会被扣分。共有38页的手册的附录中列出了指南和要点。给 "国家和公共利益"带来损害，或者危害"中国统一、安全与和平"分别扣掉100分。这些组织的负责人也有会被单独扣50分。基础分数显然是100分。每年可以积攒100个积分。

草案中的定义模糊不清。比如，这些组织不允许诽谤、发布或分发危害国家安全或损害国家利益的信息，否则扣100分。参与"政治活动"或"非法"支持宗教活动也都将被扣分。

一家国际组织负责人表示："我们之前的工作进展的就不容易，以后就会更加困难了。"

中国大约有7000家国外非政府组织。控制NGO的中国《境外非政府组织境内活动管理法》已实施一年有余，仅有不到5%的NGO被获准重新登记，其余的95%理论上来讲是非法身份。少数能登记的几乎没有余力工作，所有的事务都要等待批准，受扰于官僚体制。有一些组织萌生了退出中国的想法。不愿透露姓名的国际NGO负责人说："大部分时间我都在浪费在申请表格上面。"

德新社指出，这本名为《与境外非政府组织交流与合作临时管理条例》手册是政府全面管控的一种手段。

China Qingdao C20 Civil Society 20 (Imago/Xinhua)

2016年7月G20 峰会前在青岛举行的公民社会会议（C20）会议上，中外NGO代表进行了交流

在去年圣诞节之前，中国人民对外友好协会在一次会议中向自己的会员介绍了这份文件。不少国际组织，包括几个与德国各党派接近的组织都是这家协会的会员，比如德国阿登纳基金会（Konrad Adenauer-Stiftung）、伯尔基金会（Heinrich Böll-Stiftung）、汉斯暼露鸹幔?Hanns-Seidel-Stiftung）和罗莎·卢森堡基金会（Rosa Luxemburg-Stiftung）。

出人预料的积分制度引起了境外非政府组织发出回应和批评后，中方一直保持沉默。积分制度原本计划在1月1日开始实施。

国际NGO负责人指出："基线很清楚：不能批评习近平或其他中国高层。还有，不能支持台湾或者西藏独立。"，他还补充说，给中国工人活跃人士提供法律援助也是不允许的。

这些非政府组织也可以积攒分数。比如为中国的宣传机器背书，支持中国政府的发展计划能够得到5至10分。另外在NGO中设置党支部，或者让中国员工学习党的方针路线也能得到5至10分。这些都清楚地写在手册第37页。

 

文木 / 达扬 （德新社）

 

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