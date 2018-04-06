禁自拍，禁平底鞋：戛纳式女性视角？

（德国之声中文网）每年戛纳电影节明星走红毯时，都少不了自拍。常常是明星自拍，粉丝也凑到后面一起入镜。不过，这个近年来兴起的自拍潮如今将嘎然而止：戛纳电影节执行主席蒂耶里·福茂（Thierry Fremaux）宣布，今年禁止在红毯自拍，而且该禁令可能将在未来延续。

福茂说，大量自拍让电影节变得"混乱"，导致节目延迟。他同时表示，禁止自拍也有美学上的考量。

"（自拍）并不美，"他说，"自拍很可笑、很荒谬。我们希望恢复一点斯文与美感。"

不过，他并没有解释具体将会如何执行该禁令。

平底鞋和Netflix也被拒之门外

戛纳电影节以其规则多著称。2015年，平底鞋突然上了红毯的黑名单，在大明星凯特·布兰切特的电影《卡罗尔》的首映式上，多名女性因为没有穿高跟鞋而被禁止走红毯。循规蹈矩的电影节组织方很快招致艾米莉·布朗特等好莱坞女明星的批评，布朗特表示此举"很令人失望"，她依旧倾向于穿匡威运动鞋。

在公布自拍禁令前，Netflix的专题电影刚刚被禁止参加戛纳电影节的评奖。"所有想要入围戛纳电影节竞赛单元的影片，必须要在院线上映"，福茂最近在接受《综艺》周刊采访时说。他表示，去年以为自己可以说服Netflix在院线上映，结果事与愿违。"这是他们的商业模式，我尊重这一点。但我们关心的是院线，我们希望那些参与竞赛的影片能在影院上映。这是电影爱好者的模式，Netflix也应该尊重这一点。"

福茂还强调，今年5月8日至19日举行的戛纳电影节会通过保证电影节、特别是评选委员会的女性比例，来关注电影业中的男女不平等问题，以突出选拔过程中"女性视角"的重要性。

"自从哈维·韦恩斯坦的（性骚扰）事件后，世界不同了；世界觉醒了，这很好"，福茂说。

王凡/谢菲（美联社，法新社）