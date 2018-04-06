 禁止化武组织证实英国调查结果 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.04.2018
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时政风云

禁止化武组织证实英国调查结果

禁止化武组织的国际专家证实英国对俄罗斯前间谍斯克里帕尔遭投毒事件的调查结果。但在对外公布的调查报告简要版本中，没有提及毒剂的名称、来源。

UK Salisbury Untersuchung Nervengasanschlag Skripal (picture-alliance/Daily Mail/M. Richards)

（德国之声中文网）对俄罗斯前间谍斯克里帕尔（Sergej Skripal）遭受毒气袭击的事件，禁止化学武器组织（OPCW）称，证实了英国的调查结果。该组织在四个实验室检测了所取得的样本。

在公开发表的报告简短版本中，禁止化武组织并未指明这一毒气袭击事件的嫌疑者，也没有说明毒剂的名称，而是仅表示，毒剂的"纯度很高"。

报告的正文、即详细调查结果，被列为秘密级别，将提供给禁止化武组织的成员国。据称，已确认的毒剂名称出现在报告的正文中。下周三，该组织将举行特别会议，就此一事件及接下来的步骤进行磋商。

俄罗斯前双料间谍斯克里帕尔及其女于3月4日在英国南部小城萨里斯伯里（Salisbury）被发现中毒。英国有关部门以一个军事实验室的分析结果为依据，称袭击中所使用的是诺维乔克（Novichok）毒剂。该毒剂最初由前苏联研发。该军事实验室的负责人还表示，毒剂的纯度和种类指向国家行为。

英国政府指责俄罗斯为这一袭击事件负责，但没有公布证据。英国外交大臣约翰逊（Boris Johnson）表示，毫无疑问，只有俄罗斯才有制造这样一起袭击的材料与动机以及前科。但克里姆林宫反复强调，与萨里斯伯里的袭击事件毫无关系。俄罗斯指责英国过快得出结论，同时也批评多个国家因这一事件而宣布驱逐俄罗斯外交官。

英国政府此前请求禁止化武组织专家调查这一事件。这些国际专家之后从斯克里帕尔及其女身上取了血样，并在可能的投毒地点取样，随后对样本进行了检测。
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