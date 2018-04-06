禁止化武组织证实英国调查结果

（德国之声中文网）对俄罗斯前间谍斯克里帕尔（Sergej Skripal）遭受毒气袭击的事件，禁止化学武器组织（OPCW）称，证实了英国的调查结果。该组织在四个实验室检测了所取得的样本。

在公开发表的报告简短版本中，禁止化武组织并未指明这一毒气袭击事件的嫌疑者，也没有说明毒剂的名称，而是仅表示，毒剂的"纯度很高"。

报告的正文、即详细调查结果，被列为秘密级别，将提供给禁止化武组织的成员国。据称，已确认的毒剂名称出现在报告的正文中。下周三，该组织将举行特别会议，就此一事件及接下来的步骤进行磋商。

俄罗斯前双料间谍斯克里帕尔及其女于3月4日在英国南部小城萨里斯伯里（Salisbury）被发现中毒。英国有关部门以一个军事实验室的分析结果为依据，称袭击中所使用的是诺维乔克（Novichok）毒剂。该毒剂最初由前苏联研发。该军事实验室的负责人还表示，毒剂的纯度和种类指向国家行为。

英国政府指责俄罗斯为这一袭击事件负责，但没有公布证据。英国外交大臣约翰逊（Boris Johnson）表示，毫无疑问，只有俄罗斯才有制造这样一起袭击的材料与动机以及前科。但克里姆林宫反复强调，与萨里斯伯里的袭击事件毫无关系。俄罗斯指责英国过快得出结论，同时也批评多个国家因这一事件而宣布驱逐俄罗斯外交官。

英国政府此前请求禁止化武组织专家调查这一事件。这些国际专家之后从斯克里帕尔及其女身上取了血样，并在可能的投毒地点取样，随后对样本进行了检测。