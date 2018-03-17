祸不单行！特斯拉宣布史上最大规模召回

（德国之声中文网）特斯拉这次的召回行动是其史上迄今为止最大规模的汽车召回。受影响的是2016年4月之前生产的Model S。特斯拉周四（3月29日）在一份发给顾客的通知中表示，在寒冷地区，动力转向螺栓可能会出现过度腐蚀问题。而螺栓生锈则可能导致动力转向系统出现问题。这些螺栓由德国公司博世生产。

尚未出现事故

特斯拉强调，相关车主可以在汽车召回前继续安心驾驶车辆，不用担心故障风险。目前为止，该公司还没有发现因动力转向问题而导致的事故。这家美国公司表示，这是一次以防万一的自愿召回。

虽然作出此项保证，特斯拉公司的股价仍然在召回消息传出后下跌近4%。特斯拉最近祸不单行：面临实现首款中档轿车Model 3产量目标压力的同时，又因为一起致命车祸而遭遇美国全国运输安全委员会的调查。该委员会周二表示，已派出调查人员调查上周在加州发生的特斯拉电动汽车致命撞车事故，确定其半自动驾驶系统当时是否启用。

除此之外，知名信用评级服务机构穆迪当天发布报告，将特斯拉公司的信誉评级从 B2 级下调至 B3 级。受到上述因素的影响，特斯拉的股价本周持续走低：继周二下跌近8%之后，周三再次暴跌超过8%，创一年来新低。

安静/王凡 （路透社，德新社）