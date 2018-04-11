研究：美国华人被微信假消息误导

（德国之声中文网）"拜读了太多的人生警句，突然发现不知咋活了；了解了太多的养生之道，突然发现不知咋吃了；欣赏了太多的摄影美图，突然发现不知咋拍了；看到了太多很好的地方，感觉这一生就白活了；知道了太多所谓潜规则，突然发现自己被规则了。微信？？只能微信，不能全信。"

早在几年前，一个调侃"小段子"就在微信上广泛流传，给许多人带来会心一笑。"只能微微相信，不能全信"，许多人在阅读微信传播的各种消息时往往都抱有这样的心态，但面对纷繁冗杂的信息，人们有时也会感到不知所措，甚至被误导，陷入假消息的漩涡。

美国哥伦比亚大学Tow数字新闻中心（Tow Center for Digital Jounalism）近日发表一份研究报告，关注微信中的错误信息和不实消息如何在美国华人圈中传播。研究发现，美国华人微信圈更多关注平权行动、人口数据以及非法移民问题，而不是就业、经济和医保这样的话题；由于当地新闻对华人关注的某些事件缺乏报道，与此有关的不实信息在微信中因此愈传愈烈，非常典型的例子就是耸人听闻的"杀一个中国人，换一张绿卡"的假消息。

微信何以成为假新闻的乐土？

署名Chi Zhang的撰写人在该研究报告中指出，和其它平台一样，微信也是从美国超级新闻网站和社交媒体搬来的各种政治性假消息的家园。在这里，保守派更活跃，导致来自右翼的英语媒体的信息可获得更广泛的推动力。其它还有与美国华人有关的，被政治化的移民社区热点话题。比如无证移民Haissam Massalkhy在加州开车撞死华裔公民邵琪的事件。在华人微信圈中，Massalkhy被谣传是为了留在美国而蓄意撞人，而法庭判其两年徒刑是因为受害者是华人而轻判。

该报告认为，许多微信帐号抄袭，将已存在的内容拼凑在一起并继续分享，导致微信成为假新闻传播的乐土。一些立足本地新闻的帐号也在社区关注庇护法等热点问题的背景下，成为散布假新闻的温床。私人网络传播方式也让微信假新闻遍地开花。报告说，据一项对美国微信用户的调查，79%的人在聊天群里读取政治新闻；71%的用户参加了超过100人的聊天群，有时候人们彼此并不认识。

报告认为，解决微信中的信息问题并不容易，但理解这些问题就是走出了关键的第一步，对记者、政府部门和社团来说，微信可以作为联系那些被主流话语方忽视的个人和团体的场所。

该报告发布后引起更多相关讨论。有人指出，海外华人如此喜欢微信/微博，基于环境认同、亲切感、语言问题等原因。而假新闻的生产是有需求才有供应，这和中国社会整体明显右倾也不无关系。