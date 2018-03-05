研究出炉: 中国军费开支增加最多

(德国之声中文网)瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（Sipri）5月2日公布数据，2017年全球军费支出共1.73兆，相较2016年上升了1.1个百分点。以下为报告的几个重点:

1. 美国以6100亿美元稳居军费支出第一大国。单单美国一个国家的军事支出就涵盖了全球总额的三分之一。

2. 中国以2880亿美元位居第二。以2016年实质价格计算，2017年增加的额度相当于120亿美元，是所有国家中增加最多的。报告显示，2017年中国军费开支占世界比例是2008年的两倍，约为13%。

3. 沙乌地阿拉伯取代俄罗斯成为第三名，支出为694亿美金。

第四名是俄罗斯，其军费开支在2017一年间减少了五分之一，以实质价格计算，相当于663亿美金。这是1998年以来首次减少，也是所有国家中减少最多的。SIPRI认为这主要是原油价格下跌带来的影响。印度与法国分別居五、六名。

中东地区估计仍是军费开支占GDP比例最高的地区，大约5%左右，中东地区政局不稳影响到资料可信度，例如叙利亚、阿拉伯联合大公国、盖达与叶门等国家的资料都缺漏不齐。中东地区的政治局势也使得加重军事负担: 在军事负担最重的十个国家中，有七个位于中东。

亚洲地区的军费开支由中国位居第一，之后依序为印度(639亿)、日本(453亿)、韩国(391亿)。台湾与巴基斯坦旗鼓相当，分别为105亿与107亿美元。

另外，由于中国政府没有公开特定项目的数据，SIPRI报告中的数字是以每年军费递减的前提下，考量当今趋势、解放军的商业所得、官方公布的开支增减幅度來估计结果。计算方式参考王绍光《中国的军费支出：1989 ～1998 》书中的研究方法。

斯德哥尔摩国际和平研究所专门从事与国际安全局势，军备和裁军有关的研究。每年公布的研究报告都以当期价格为基准，调整历史数据的相对价格。例如，2012年时军费开支1.75兆美元若以2016年实质价格计算，仅有1.67兆美元。

罗法/李芊(法新社、德新社)