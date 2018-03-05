研究出炉: 中国军费开支增加最多

(德国之声中文网)瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（Sipri）5月2日公布数据，2017年全球军费支出共1.73兆，相较2016年上升了1.1个百分点。以下为报告的几个重点:
1. 美国以6100亿美元稳居军费支出第一大国。单单美国一个国家的军事支出就涵盖了全球总额的三分之一。
2. 中国以2880亿美元位居第二。以2016年实质价格计算，2017年增加的额度相当于120亿美元，是所有国家中增加最多的。报告显示，2017年中国军费开支占世界比例是2008年的两倍，约为13%。
3. 沙乌地阿拉伯取代俄罗斯成为第三名，支出为694亿美金。
第四名是俄罗斯，其军费开支在2017一年间减少了五分之一，以实质价格计算，相当于663亿美金。这是1998年以来首次减少，也是所有国家中减少最多的。SIPRI认为这主要是原油价格下跌带来的影响。印度与法国分別居五、六名。
中东地区估计仍是军费开支占GDP比例最高的地区，大约5%左右，中东地区政局不稳影响到资料可信度，例如叙利亚、阿拉伯联合大公国、盖达与叶门等国家的资料都缺漏不齐。中东地区的政治局势也使得加重军事负担: 在军事负担最重的十个国家中，有七个位于中东。
亚洲地区的军费开支由中国位居第一，之后依序为印度(639亿)、日本(453亿)、韩国(391亿)。台湾与巴基斯坦旗鼓相当，分别为105亿与107亿美元。
另外，由于中国政府没有公开特定项目的数据，SIPRI报告中的数字是以每年军费递减的前提下，考量当今趋势、解放军的商业所得、官方公布的开支增减幅度來估计结果。计算方式参考王绍光《中国的军费支出：1989 ～1998 》书中的研究方法。
斯德哥尔摩国际和平研究所专门从事与国际安全局势，军备和裁军有关的研究。每年公布的研究报告都以当期价格为基准，调整历史数据的相对价格。例如，2012年时军费开支1.75兆美元若以2016年实质价格计算，仅有1.67兆美元。
罗法/李芊(法新社、德新社)
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九十年来干些啥？
延安八路
中共军队的历史可以追溯到1927年8月的南昌起义，经历了30年代的红军时期、长征，随后在1937年~1945年的国共合作中改编为八路军。抗日战争胜利后，国共谈判也宣告破裂。在随后的内战中，中共军队最终获得了胜利。本图摄于1946年3月的延安。
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九十年来干些啥？
1989年，北京
在1949年之后，中国军队经历了朝鲜战争、文革、中越边境战争等重大历史事件。但本图也许是西方流传最为广泛的一张解放军照片，摄于1989年6月5日的北京长安街。时值“六四”戒严期间，一队坦克被一名北京市民拦下。这名“螳臂当车”的勇者，至今身份不明。
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九十年来干些啥？
中美撞机事件
而在过去20年中，虽然没有参加重要战役，中国军队也发生了不少大事。2001年4月1日，一架美国海军侦察机在南海中国专属经济区内、中国领空之外飞行，中国海军航空兵则派出两架战斗机进行监视。过程中，两国军机发生碰撞，中国飞行员被迫跳伞后不幸失踪，而美国侦察机也因负伤紧急迫降海南岛。这场事件曾一度严重影响中美关系。图为在海南岛拆卸并运送回美的受损美机。
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九十年来干些啥？
海军361潜艇海难
2003年4月，中国海军361号柴电潜艇在领海内进行水下训练时，因操纵不当，造成充电用的柴油机迅速消耗完了舱内氧气而且，由于当时该潜艇正在进行无线电静默训练，因此艇外人员没能及时发现出了意外，使得艇上70名官兵全部遇难。潜艇事后被拖回港口。这起事故也令多名海军高官遭到了处分。图为事故前的361号潜艇。
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九十年来干些啥？
军队反腐
对于中国军队而言，腐败则是近年来所面对的一个大问题。习近平上台以来的反腐运动也同样波及到军内。2014、2015年，两名前中央军委副主席徐才厚、郭伯雄分别被中纪委立案调查。图为2007年郭伯雄资料图。
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九十年来干些啥？
军队禁止经商
中国军队腐败最严重的或属90年代。1985年，为节省军费开支，中央军委决定允许部队经商。但是几年后发现，经商导致部队不务正业、战斗力削弱，还滋生了腐败。1998年，中国彻底禁止军队、武警部队的一切经商活动。
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九十年来干些啥？
新式武器
随着中国经济实力的上升，军费的开支也在同步快速增长，这也使得中国军队的装备得以大规模现代化。隐形战机、航母、新型驱逐舰等新型武器陆续加入现役。图为2016年底，中国首艘航母“辽宁号”正在渤海水域进行训练。
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九十年来干些啥？
南海争议地区巡航
中国近年来的外交姿态逐步强硬，其中也伴随了军队的参与。中国军机多次在东海、南海的争议地区上空与日本、美国等其他国家的军机近距离接触。图为2016年夏，中国军方公布的一张空军战略轰炸机在具有主权争议的南中国海黄岩岛上空巡航。
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九十年来干些啥？
陆台军机近距接触
今年7月，中国空军的轰6战略轰炸机临近台湾飞行遭遇台湾的经国号战机。台湾军机还向大陆轰炸机进行无线电喊话。台军方表示，面对威胁，绝不示弱，也绝不回避，“台湾军方已经做好战略准备保卫台湾领空和领海的安全。”
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九十年来干些啥？
不仅限于“家门口”
随着中国军力的提升，解放军的活动范围也突破了中国近海区域。7月中旬，中国海军高调派遣部队、舰只启航前往东非的吉布提。中国在这一战略要冲建设了该国首个海外军事补给基地。
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九十年来干些啥？
开赴欧洲参加军演
而在7月底，中国海军派遣3艘新型军舰跨过半个地球，前往欧洲北部的波罗的海与俄罗斯海军会合，参加中俄“海上联合-2017”军事演习。这也是中国海军首次前往欧洲腹地进行演习，一路上被众多北约国家密切监视。图为7月27日，停泊在圣彼得堡港内的中国海军“运城号”护卫舰以及“合肥号”驱逐舰。
作者: 文山